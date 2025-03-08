Galatasaray’dan transfer çıkarması! 3 yıldız için takip

TRANSFER İÇİN KOLLAR SIVANDI
Teknik direktör Okan Buruk, şimdiden gelecek sezon takıma katılacak isimler konusunda yönetimle istişarelerine başladı. Diğer yandan izleme ekibinin de raporları büyük önem teşkil ediyor. Gelecek önerilere göre birçok oyuncu mercek altına alınıyor. Maliyetinin de uygun olması halinde girişimler yapılıyor.
GÖZLER AYRILIKLARDA
Yabancı konusunda sıkıntı yaşamak istemeyen Cimbom'da öncelik gidecek futbolcular üzerinde. Buna göre açılacak kontenjanla birlikte takviyeler yapılacak.
MERTENS BIRAKABİLİR
Sezon sonu kontratı bitecek futbolculardan biri olan Dries Mertens için her geçen gün yeni iddia ortaya atılıyor ve dünya basınında yer alıyor. Belçikalı futbolcunun futbolu bırakacağı öne sürüldü.
TEKNİK HEYETE KATILACAK
Mertens'in futbolu bıraktıktan sonra saha kenarında kariyerini sürdürmesi bekleniyor. 37 yaşındaki oyuncu için Napoli'nin yanı sıra Galatasaray'ın ısrarcı olduğu ifde ediliyor.
YUSUF YOLCU
Rapid Wien'den büyük umutlarla transfer edilen Yusuf Demir'in de artık günleri sayılı. Beklentileri bir türlü karşılayamayan ve yabancı kontenjanında yer alması nedeniyle kendisiyle yollar ayrılacak.