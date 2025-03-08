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Galatasaray'dan transfer çıkarması! 3 yıldız için takip

Trendyol Süpr Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, diğer yandan da yeni sezonun transferleri için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı kırmızılılar, önceliğini belirleyerek adımlarını atıyor. Teknik direktör Okan Buruk da ilk takviye için raporunu sundu. Listede 3 yıldız var. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :08 Mart 2025 , 18:57 Güncelleme Tarihi :08 Mart 2025 , 18:57
Galatasaray’dan transfer çıkarması! 3 yıldız için takip

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Trendyol Süpr Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, diğer yandan da yeni sezonun transferleri için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı kırmızılılar, önceliğini belirleyerek adımlarını atıyor. Teknik direktör Okan Buruk da ilk takviye için raporunu sundu. İşte detaylar...

Galatasaray’dan transfer çıkarması! 3 yıldız için takip

Sezona 4 kulvarda da kupa hedefiyle başlayan Galatasaray'da Süper Kupa ve UEFA Avrupa Ligi'nde istenmeyen sonuçlar alındı. Cimbom böylelikle Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda mutlu sona ulaşmak amacında.

Galatasaray’dan transfer çıkarması! 3 yıldız için takip

YENİ BİR KAYBA YER YOK

Alanyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek olan Aslan'da hedef kazanarak İstanbul'a dönmek ve Fenerbahçe'yi umutlandırmamak. Farkın 4'e inmesine engel olamayan sarı kırmızılılar yeni bir kayıp istemiyor.

Galatasaray’dan transfer çıkarması! 3 yıldız için takip

SAKATLAR VAR

Galatasaray'da, Alanyaspor maçı öncesi Ismail Jakobs ve Mauro Icardi'nin sakatlıkları devam ediyor. Bu iki oyuncu, karşılaşmada forma giyemeyecek.

Galatasaray’dan transfer çıkarması! 3 yıldız için takip

ANTRENMANLAR BİTTİ

Alınan kötü sonuçların ardından yeni bir karar alan Galatasaray teknik heyeti, 3 gün öncesinden kampa girdi. Antalya'ya giden kafile, son hazırlıklarını tamamladı.

Galatasaray’dan transfer çıkarması! 3 yıldız için takip

ZORLU MARATONA GİRİYOR

Galatasaray, önümüzdeki haftalarda zorlu bir fikstüre girecek. Bu süreçte takımın performansı ve alınacak sonuçlar, sezonun geri kalanı için belirleyici olacak. İki kulvarda da birbirinden önemli rakipler, Okan Buruk ve öğrencilerini bekliyor.

Galatasaray’dan transfer çıkarması! 3 yıldız için takip

LİGDE KALAN MAÇLAR

Alanyaspor maçı sonrasında Antlayaspor'u evinde ağırlayacak olan Galatasaray, üst üste 2 hafta deplasmana çıkacak. Beşiktaş ve Samsunspor'a konuk olacak. Bodrum FK'yı misafir ettikten sonra Eyüpspor ile dış sahada karşılaşacak. Rams Park'ta Sivasspor ile kozlarını paylaşıp Papara Park'ta Trabzonspor derbisinde 3 puan mücadelesi verecek. Kayserispor ile evinde oynayacağı maçtan sonra ise Göztepe ile İzmir'de zorlu bir müsabakada galibiyet için sahada olacak. Kapanışı ise evinde Başakşehir ile yapacak.

Galatasaray’dan transfer çıkarması! 3 yıldız için takip

MOTİVASYON ÇALIŞMASI YAPILIYOR

Son haftalarda alınan sonuçlar ve yaşanan gelişmeler, takımın moral ve motivasyonunu olumsuz etkiledi. Teknik heyet ve yönetim, oyuncuların motivasyonunu artırmak için çeşitli çalışmalar yapıyor.

Galatasaray’dan transfer çıkarması! 3 yıldız için takip

TRANSFER İÇİN KOLLAR SIVANDI

Teknik direktör Okan Buruk, şimdiden gelecek sezon takıma katılacak isimler konusunda yönetimle istişarelerine başladı. Diğer yandan izleme ekibinin de raporları büyük önem teşkil ediyor. Gelecek önerilere göre birçok oyuncu mercek altına alınıyor. Maliyetinin de uygun olması halinde girişimler yapılıyor.

Galatasaray’dan transfer çıkarması! 3 yıldız için takip

GÖZLER AYRILIKLARDA

Yabancı konusunda sıkıntı yaşamak istemeyen Cimbom'da öncelik gidecek futbolcular üzerinde. Buna göre açılacak kontenjanla birlikte takviyeler yapılacak.

Galatasaray’dan transfer çıkarması! 3 yıldız için takip

MERTENS BIRAKABİLİR

Sezon sonu kontratı bitecek futbolculardan biri olan Dries Mertens için her geçen gün yeni iddia ortaya atılıyor ve dünya basınında yer alıyor. Belçikalı futbolcunun futbolu bırakacağı öne sürüldü.

Galatasaray’dan transfer çıkarması! 3 yıldız için takip

TEKNİK HEYETE KATILACAK

Mertens'in futbolu bıraktıktan sonra saha kenarında kariyerini sürdürmesi bekleniyor. 37 yaşındaki oyuncu için Napoli'nin yanı sıra Galatasaray'ın ısrarcı olduğu ifde ediliyor.

Galatasaray’dan transfer çıkarması! 3 yıldız için takip

YUSUF YOLCU

Rapid Wien'den büyük umutlarla transfer edilen Yusuf Demir'in de artık günleri sayılı. Beklentileri bir türlü karşılayamayan ve yabancı kontenjanında yer alması nedeniyle kendisiyle yollar ayrılacak.

Galatasaray’dan transfer çıkarması! 3 yıldız için takip

KOLAYLIK YAPILACAK

Yusuf ile ilgili olarak karar verilmesinin ardından yaz aylarında hem kiralık hem de kalıcı transferler için gelecek öneriler değerlendirilecek. Gereken kolaylık da sağlanacak.

Galatasaray’dan transfer çıkarması! 3 yıldız için takip

MUSLERA BEKLENİYOR

14 yıldır kalesini koruduğu Galatasaray ile yollarını ayırmanın eşiğine gelen Fernando Muslera için de süreç netliğe kavuşmuş değil. Uruguaylı file bekçisinin vereceği karar, geleceğin de rotasını belirleyecek.

Galatasaray’dan transfer çıkarması! 3 yıldız için takip

3 İHTİMAL VAR

Fernando Muslera, kariyeri ile ilgili olarak 3 tercihi de düşünüyor. Galatasaray'da kalmak, ülkesine dönmek ve futbolu bırakmak. Her ihtimale de aynı mesafede olduğu ifade ediliyor. Yönetim ve teknik heyet kendisiyle devam etme konusunda sıcak olsa da henüz cevap gelmiş değil.

Galatasaray’dan transfer çıkarması! 3 yıldız için takip

JELERT VE CUESTA DA GÖNDERİLEBİLİR

Galatasaray'ın bu sezon kadrosuna kattığı Elias Jelert de takımdan ayrılma ihtimali bulunan isimlerden biri. Ara transfer dönemindek adroya katılan Carlos Cuesta için Meksika ihtimali ortaya çıktı.

Galatasaray’dan transfer çıkarması! 3 yıldız için takip

RAMOS'UN ARKADAŞI OLABİLİR

Genk'ten 8 milyon euro karşılığında alınan ancak beklentileri karşılamakta zorlanan Kolombiyalı stoper, Kasımpaşa karşısında yaptığı hatayla takımının 2 puanına mal olmuştu. Meksika temsilcisi Monterrey'de yaşı nedeniyle zorlanması öngörülen Ramos'un yanına yeni bir stoper aranıyor.

Galatasaray’dan transfer çıkarması! 3 yıldız için takip

GALATASARAY KOLAY BIRAKMAK İSTEMİYOR

Monterrey'in bu ilgisi sonrasında Galatasaray ise oyuncusuna verdiği bonservisin ardından zarar etmemek amacında. Eğer bu transfer gerçekleşirse ilk hamle stoper mevkisine yapılacak.

Galatasaray’dan transfer çıkarması! 3 yıldız için takip

ALTERNATİFLER BELLİ

Teknik heyet ve izleme olası ayrılık için hazırlıklarını yapıyor. Sanchez ve Abdülkerim ile birlikte stoper tandemini oluşturabilecek bir isim için isim belirleniyor.

Galatasaray’dan transfer çıkarması! 3 yıldız için takip

BELÇİKA'YA KANCA

Carlos Cuesta'yı aldığı Belçika'da daha önce Jan-Carlo Simić'i listesine ekleyen Cimbom, ilgisini kaybetmiş değil. Sezon sonunda yeni bir girişim yapılabilir.

Galatasaray’dan transfer çıkarması! 3 yıldız için takip

ÇEKYA İÇİN PRAG HAREKATI

Cimbom'un listesindeki diğer iki isim ise Çekya'nın iki ezeli rakibinde forma giyiyor. Sparta Prag'ın yıldızı Martin Vitik ve Slavia Prag'ın Nijeryalısı Igoh Ogbu yine takipte.

Galatasaray’dan transfer çıkarması! 3 yıldız için takip

Ogbu 27 karşılaşmada 1 gol kaydedip 2277 dakika sahada kaldı. Jan-Carlo Simić, 38 maçta 4 gol atıp 2 de asist yaptı. 3232 dakika oynadı. Martin Vitik ise 32 müsabakada 4 kez rakip ağları sarsıp 2740 dakika forma giydi.

Galatasaray’dan transfer çıkarması! 3 yıldız için takip

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