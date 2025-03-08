Galatasaray’dan transfer çıkarması! 3 yıldız için takip

KOLAYLIK YAPILACAK Yusuf ile ilgili olarak karar verilmesinin ardından yaz aylarında hem kiralık hem de kalıcı transferler için gelecek öneriler değerlendirilecek. Gereken kolaylık da sağlanacak.

MUSLERA BEKLENİYOR 14 yıldır kalesini koruduğu Galatasaray ile yollarını ayırmanın eşiğine gelen Fernando Muslera için de süreç netliğe kavuşmuş değil. Uruguaylı file bekçisinin vereceği karar, geleceğin de rotasını belirleyecek.

3 İHTİMAL VAR Fernando Muslera, kariyeri ile ilgili olarak 3 tercihi de düşünüyor. Galatasaray'da kalmak, ülkesine dönmek ve futbolu bırakmak. Her ihtimale de aynı mesafede olduğu ifade ediliyor. Yönetim ve teknik heyet kendisiyle devam etme konusunda sıcak olsa da henüz cevap gelmiş değil.

JELERT VE CUESTA DA GÖNDERİLEBİLİR Galatasaray'ın bu sezon kadrosuna kattığı Elias Jelert de takımdan ayrılma ihtimali bulunan isimlerden biri. Ara transfer dönemindek adroya katılan Carlos Cuesta için Meksika ihtimali ortaya çıktı.