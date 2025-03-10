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Boluspor - İstanbulspor maçı canlı nereden izlenir? 10 Mart 2025 Boluspor - İstanbulspor CANLI ANLATIM

Trendyol 1. Lig'in 29. hafta mücadelesinde Boluspor ile İstanbulspor kozlarını paylaşacak. Futbolseverler, bu kritik mücadelenin saatini ve hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. İşte Boluspor - İstanbulspor maçına dair tüm detaylar.

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Giriş Tarihi :10 Mart 2025 , 16:07 Güncelleme Tarihi :10 Mart 2025 , 16:07
Boluspor - İstanbulspor maçı canlı nereden izlenir? 10 Mart 2025 Boluspor - İstanbulspor CANLI ANLATIM

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Trendyol 1. Lig'de heyecan devam ediyor! Ligin 27. haftasında Boluspor, kendi sahasında İstanbulspor'u konuk edecek. Kritik mücadele öncesinde taraftarlar, maçın saat kaçta başlayacağını ve hangi kanaldan yayınlanacağını merak ediyor.

Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

BOLUSPOR - İSTANBULSPOR MAÇI YAYIN BİLGİLERİ

Tarih: 10 Mart 2025, Pazartesi

Saat: 16:00 (TSİ)

Stadyum: Bolu Atatürk Stadyumu

Yayıncılar:

tabii Spor 6 (Web - Şifreli Yayın)

Bein Sports Max 1 (Digiturk 82, Kablo TV 236 - Şifreli Yayın)

MAÇI NEREDEN İZLEYEBİLİRSİNİZ?

Maç, Türkiye'nin önde gelen spor yayıncılarından biri olan tabii Spor 6 platformu üzerinden internetten canlı olarak izlenebilecek. Ayrıca, Bein Sports Max 1 kanalı üzerinden Digiturk 82 ve Kablo TV 236 numaralı kanallardan takip edilebilecek.

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