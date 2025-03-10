Boluspor - İstanbulspor maçı canlı nereden izlenir? 10 Mart 2025 Boluspor - İstanbulspor CANLI ANLATIM

Trendyol 1. Lig'de heyecan devam ediyor! Ligin 27. haftasında Boluspor, kendi sahasında İstanbulspor'u konuk edecek. Kritik mücadele öncesinde taraftarlar, maçın saat kaçta başlayacağını ve hangi kanaldan yayınlanacağını merak ediyor.