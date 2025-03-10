Boluspor - İstanbulspor maçı canlı nereden izlenir? 10 Mart 2025 Boluspor - İstanbulspor CANLI ANLATIM

Trendyol 1. Lig'de heyecan devam ediyor! Ligin 27. haftasında Boluspor, kendi sahasında İstanbulspor'u konuk edecek. Kritik mücadele öncesinde taraftarlar, maçın saat kaçta başlayacağını ve hangi kanaldan yayınlanacağını merak ediyor.
Trendyol 1. Lig'de heyecan devam ediyor! Ligin 27. haftasında Boluspor, kendi sahasında İstanbulspor'u konuk edecek. Kritik mücadele öncesinde taraftarlar, maçın saat kaçta başlayacağını ve hangi kanaldan yayınlanacağını merak ediyor.
Tarih: 10 Mart 2025, Pazartesi
Saat: 16:00 (TSİ)
Stadyum: Bolu Atatürk Stadyumu
Yayıncılar:
tabii Spor 6 (Web - Şifreli Yayın)
Bein Sports Max 1 (Digiturk 82, Kablo TV 236 - Şifreli Yayın)
Maç, Türkiye'nin önde gelen spor yayıncılarından biri olan tabii Spor 6 platformu üzerinden internetten canlı olarak izlenebilecek. Ayrıca, Bein Sports Max 1 kanalı üzerinden Digiturk 82 ve Kablo TV 236 numaralı kanallardan takip edilebilecek.