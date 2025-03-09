Fenerbahçe’de Sofyan Amrabat sıkıntısı!

Fenerbahçe'nin sezon başında İtalyan Ligi ekiplerinden Fiorentina'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Sofyan Amrabat ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor.



Sarı-Lacivertliler'e büyük umutlarla transfer olan ancak beklenen patlamayı bir türlü gerçekleştiremeyen Faslı yıldızın zorunlu satın alma opsiyonunun olduğu iddia edildi.



Fenerbahçe Yönetimi'nin Amrabat'ın performansı sonrası İtalyan kulübüyle iletişime geçtiği ve 12 milyon Euro'luk zorunlu satın alma opsiyonunun indirilmesini istediği öne sürüldü.



Fiorentina Yönetimi'nin ise bu teklifi kabul etmediği belirtildi. Fenerbahçe'nin 10 milyon Euro'nun altında bir rakamla İtalyanlar'ın kapısını çaldığı gelen haberler arasında. Fenerbahçe Yönetimi'nin önümüzdeki günlerde bir kez daha Fiorentina ile iletişime geçmesi bekleniyor. Bilindiği gibi Sarı-Lacivertliler, Fiorentina'ya 2 milyon Euro kiralama bedeli ödemişti.