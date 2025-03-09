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Beşiktaş'ta Brownhill sesleri!

Beşiktaş teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer'in Burnley forması giyen Josh Brownhill'i önümüzdeki sezon takımda görmek istediği öğrenildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :09 Mart 2025 , 11:32 Güncelleme Tarihi :09 Mart 2025 , 11:32
Beşiktaş’ta Brownhill sesleri!

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Beşiktaş'ta yaz transfer dönemi için harekete geçilecek ilk isim belli oldu.

Siyah beyazlıların Josh Brownhill için nisanda operasyona başlayacağı öğrenildi.

29 yaşındaki futbolcu Championship takımlarından Burnley'de forma giyiyor. Tecrübeli orta sahanın takımıyla sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde sona erecek.

PİYASA DEĞERİ 13 MİLYON EURO

Piyasa değeri 13 milyon Euro olan 1.79 boyundaki oyuncu pasları, defansif katkısı ve fiziksel dayanıklılığı ile ön plana çıkıyor. Brownhill'i Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer'in gelecek sezon için takımda görmek istediği gelen bilgiler arasında.

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