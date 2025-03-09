Beşiktaş’ta Brownhill sesleri!

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Beşiktaş'ta yaz transfer dönemi için harekete geçilecek ilk isim belli oldu.



Siyah beyazlıların Josh Brownhill için nisanda operasyona başlayacağı öğrenildi.



29 yaşındaki futbolcu Championship takımlarından Burnley'de forma giyiyor. Tecrübeli orta sahanın takımıyla sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde sona erecek.



PİYASA DEĞERİ 13 MİLYON EURO



Piyasa değeri 13 milyon Euro olan 1.79 boyundaki oyuncu pasları, defansif katkısı ve fiziksel dayanıklılığı ile ön plana çıkıyor. Brownhill'i Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer'in gelecek sezon için takımda görmek istediği gelen bilgiler arasında.