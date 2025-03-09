Beşiktaş - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta? BJK - Gaziantep maçı hangi kanalda yayınlanacak?

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Karşılaşma, 10 Mart Pazartesi günü saat 20:30'da başlayacak ve beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Beşiktaş, Süper Lig'de oynadığı son 4 maçta 12 puan toplayarak önemli bir çıkış yakaladı. Solskjaer'in göreve gelmesinin ardından siyah-beyazlılar, Sivasspor, Trabzonspor, Eyüpspor ve Kayserispor gibi güçlü rakipleri mağlup ederek galibiyet serisini sürdürdü. Bu süreçte Beşiktaş, özellikle hücum gücüyle dikkat çekti. Siyah-beyazlılar, son 9 maçında ise 5 galibiyet ve 4 beraberlik alarak yenilmezlik serisini devam ettiriyor.