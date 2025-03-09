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Beşiktaş - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta? BJK - Gaziantep maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Trendyol Süper Lig’de son 4 maçını kazanarak dikkatleri üzerine çeken Beşiktaş, bu serisini Gaziantep FK karşısında da sürdürmeyi hedefliyor. Siyah beyazlılar, Süper Lig’in 27. haftasında Güneydoğu temsilcisi Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. Bu maç Beşiktaş için hem şampiyonluk yolundaki iddiasını güçlendirmek hem de moral kaybı yaşamadan ilerlemek adına büyük önem taşıyor.

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Giriş Tarihi :09 Mart 2025 , 17:02 Güncelleme Tarihi :09 Mart 2025 , 17:02
Beşiktaş - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta? BJK - Gaziantep maçı hangi kanalda yayınlanacak?

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Beşiktaş, Süper Lig'in 27. haftasında Gaziantep FK ile karşılaşacak. Son dönemdeki yükselişiyle dikkat çeken siyah-beyazlılar, Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde ligdeki son 4 maçından galip ayrıldı.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Karşılaşma, 10 Mart Pazartesi günü saat 20:30'da başlayacak ve beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Beşiktaş, Süper Lig'de oynadığı son 4 maçta 12 puan toplayarak önemli bir çıkış yakaladı. Solskjaer'in göreve gelmesinin ardından siyah-beyazlılar, Sivasspor, Trabzonspor, Eyüpspor ve Kayserispor gibi güçlü rakipleri mağlup ederek galibiyet serisini sürdürdü. Bu süreçte Beşiktaş, özellikle hücum gücüyle dikkat çekti. Siyah-beyazlılar, son 9 maçında ise 5 galibiyet ve 4 beraberlik alarak yenilmezlik serisini devam ettiriyor.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Gaziantep FK Deplasmanda Zorlanıyor

Gaziantep FK ise deplasmanda aldığı sonuçlarla hayal kırıklığı yaratmaya devam ediyor. Teknik direktör Selçuk İnan'ın yönetimindeki takım, sezonun ilk haftasında Bodrum FK'yı 1-0 mağlup etse de, sonrasında deplasmanda oynadığı 10 maçta sadece 2 puan topladı. Gaziantep FK, bu süreçte 2 beraberlik alırken, 8 maçta mağlup oldu. 32 puanla 11. sırada bulunan Gaziantep FK, zorlu Beşiktaş deplasmanında sürpriz bir sonuç almayı hedefliyor.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Maçın Detayları:

Tarih: 10 Mart Pazartesi

Saat: 20:30

Stadyum: Tüpraş Stadı

Yayın: beIN Sports 1

Hakem: Zorbay Küçük

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Beşiktaş'ta Eksikler ve Ceza Sınırındaki Oyuncular

Beşiktaş'ta, Gaziantep FK karşısında forma giyemeyecek iki oyuncu bulunuyor. Tedavisi süren Emrecan Terzi ve maç eksiği bulunan Necip Uysal, karşılaşmada yer alamayacak. Ayrıca, sarı kart ceza sınırında bulunan 3 oyuncu da bu maçta dikkatli olmalı. Mert Günok, Ersin Destanoğlu ve Ciro Immobile, sarı kart görmeleri halinde bir sonraki haftadaki Konyaspor maçında forma giyemeyecek.

Beşiktaş, Gaziantep FK karşısında galibiyetle yoluna devam etmeyi hedefliyor.

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