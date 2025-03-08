Mayıs ayında üst üste 3, toplamda ise 25. kez mutlu sona ulaşarak 5. yıldızı armasına eklemek isteyen lider Galatasaray'da transfer hareketliliği şimdiden başladı.
Cimbom'da gelecek oyuncular kadar ayrılacak isimler konusunda da birçok gelişme yaşanıyor.
Carlos Cuesta (AA)
Meksika futbolunun köklü kulüplerinden Monterrey, FIFA Kulüpler Dünya Kupası öncesinde kadrosunu güçlendirmek için transfer hamlelerine devam ediyor. Savunma hattına takviye yapmayı hedefleyen Amerika kıtası temsilcisi, gündeminden Galatasaray'ın Kolombiyalı stoperi Carlos Cuesta'yı çıkarmış değil.
Carlos Cuesta (İHA)
SERGIO RAMOS'UN FİZİKSEL DURUMU TRANSFERİ HIZLANDIRABİLİR
Kış transfer döneminde dünyaca ünlü savunmacı Sergio Ramos'u kadrosuna katan Monterrey, tecrübeli oyuncunun fiziksel durumu nedeniyle yeni bir stoper arayışına girmiş durumda. 38 yaşındaki İspanyol stoperin yoğun fikstüre ayak uydurmakta zorlanabileceği öngörülürken, bu durum Meksika ekibini yeni alternatifler aramaya itiyor.