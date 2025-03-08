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Galatasaray'ın yıldızı Sergio Ramos'un takım arkadaşı oalcak! Sürpriz talip

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'da transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Cimbom'un yıldız futbolcusunun yeni adesi Sergio Ramos'un takımı Monterrey olabilir. Süreç biraz zor olsa da Meksika temsilcisi tüm şartları zorlamaya hazır. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :08 Mart 2025 , 17:04 Güncelleme Tarihi :08 Mart 2025 , 17:06
Galatasaray’ın yıldızı Sergio Ramos’un takım arkadaşı oalcak! Sürpriz talip

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Mayıs ayında üst üste 3, toplamda ise 25. kez mutlu sona ulaşarak 5. yıldızı armasına eklemek isteyen lider Galatasaray'da transfer hareketliliği şimdiden başladı.

Cimbom'da gelecek oyuncular kadar ayrılacak isimler konusunda da birçok gelişme yaşanıyor.

Carlos Cuesta (AA)Carlos Cuesta (AA)

Meksika futbolunun köklü kulüplerinden Monterrey, FIFA Kulüpler Dünya Kupası öncesinde kadrosunu güçlendirmek için transfer hamlelerine devam ediyor. Savunma hattına takviye yapmayı hedefleyen Amerika kıtası temsilcisi, gündeminden Galatasaray'ın Kolombiyalı stoperi Carlos Cuesta'yı çıkarmış değil.

Carlos Cuesta (İHA)Carlos Cuesta (İHA)

SERGIO RAMOS'UN FİZİKSEL DURUMU TRANSFERİ HIZLANDIRABİLİR

Kış transfer döneminde dünyaca ünlü savunmacı Sergio Ramos'u kadrosuna katan Monterrey, tecrübeli oyuncunun fiziksel durumu nedeniyle yeni bir stoper arayışına girmiş durumda. 38 yaşındaki İspanyol stoperin yoğun fikstüre ayak uydurmakta zorlanabileceği öngörülürken, bu durum Meksika ekibini yeni alternatifler aramaya itiyor.

Carlos Cuesta (AA)Carlos Cuesta (AA)

CARLOS CUESTA, GALATASARAY'DA ZORLU BİR SÜREÇ YAŞIYOR

Azteca Deportes'in haberine göre Monterrey'in Carlos Cuesta'ya olan ilgisi sürüyor. Ocak ayında Genk'ten Galatasaray'a transfer olan 25 yaşındaki savunmacı, beklentilerin altında kalmış durumda. Hem saha içi performansı hem de saha dışı adaptasyon süreci konusunda zorlandığı belirtilen Kolombiyalı savunmacı, yaz transfer döneminde yeniden Monterrey'in gündemine gelebilir.

Carlos Cuesta (AA)Carlos Cuesta (AA)

TRANSFERDE ZORLU ENGELLER VAR

Monterrey, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda yabancı oyuncu kısıtlamasına takılmadan istediği futbolcuları sahaya sürebilecek. Ancak, Meksika Ligi kuralları gereği Cuesta'yı kayıt altına alabilmek için mevcut kadrosundaki yabancı oyunculardan birini gözden çıkarması gerekecek. Ayrıca Galatasaray, devre arasında 8 milyon euro bonservis bedeliyle transfer ettiği Cuesta'yı kolay kolay elden çıkarmayı düşünmüyor. Bu nedenle, transfer görüşmelerinin çetin geçmesi bekleniyor.

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