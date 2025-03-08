Carlos Cuesta (AA)

CARLOS CUESTA, GALATASARAY'DA ZORLU BİR SÜREÇ YAŞIYOR

Azteca Deportes'in haberine göre Monterrey'in Carlos Cuesta'ya olan ilgisi sürüyor. Ocak ayında Genk'ten Galatasaray'a transfer olan 25 yaşındaki savunmacı, beklentilerin altında kalmış durumda. Hem saha içi performansı hem de saha dışı adaptasyon süreci konusunda zorlandığı belirtilen Kolombiyalı savunmacı, yaz transfer döneminde yeniden Monterrey'in gündemine gelebilir.