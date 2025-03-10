Fenerbahçe’nin bu hafta maçı yok mu, neden? Süper Lig’de Fenerbahçe maçı ne zaman oynanacak?

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Fenerbahçe, Rangers'a İlk Kez Kaybetti!

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında Rangers ile daha önce 2001-2002 sezonunda karşılaşmış ve İskoç ekibini elemeyi başarmıştı. 23,5 yıl sonra tekrar karşılaşan sarı-lacivertliler, son 16 turunun ilk maçında Rangers'a ilk kez mağlup oldu.

2001 yılında Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda eşleşen iki ekip, Glasgow'da oynanan ilk maçta 0-0 berabere kalmış, Kadıköy'deki rövanşı ise Haim Revivo ve Serhat Akın'ın golleriyle 2-1 kazanan Fenerbahçe tur atlamıştı. Ancak sarı-lacivertliler, üçüncü karşılaşmalarında Rangers'a ilk yenilgisini alarak rövanş mücadelesini daha kritik hale getirdi.