Fenerbahçe’nin bu hafta maçı yok mu, neden? Süper Lig’de Fenerbahçe maçı ne zaman oynanacak?

(Takvim Foto Arşiv)
Fenerbahçe, Rangers'a İlk Kez Kaybetti!
Fenerbahçe, Avrupa kupalarında Rangers ile daha önce 2001-2002 sezonunda karşılaşmış ve İskoç ekibini elemeyi başarmıştı. 23,5 yıl sonra tekrar karşılaşan sarı-lacivertliler, son 16 turunun ilk maçında Rangers'a ilk kez mağlup oldu.
2001 yılında Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda eşleşen iki ekip, Glasgow'da oynanan ilk maçta 0-0 berabere kalmış, Kadıköy'deki rövanşı ise Haim Revivo ve Serhat Akın'ın golleriyle 2-1 kazanan Fenerbahçe tur atlamıştı. Ancak sarı-lacivertliler, üçüncü karşılaşmalarında Rangers'a ilk yenilgisini alarak rövanş mücadelesini daha kritik hale getirdi.
(Takvim Foto Arşiv)
Fenerbahçe'nin UEFA Kadrosu
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi kadrosunda şu isimler yer alıyor:
Kaleciler: Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin
Savunmacılar: Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Mert Müldür, Milan Skriniar
(Takvim Foto Arşiv)
Orta Sahalar: İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Fred, İrfan Can Kahveci, Sofyan Amrabat, Sebastian Szymanski, Anderson Talisca, Filip Kostic
Forvetler: Dusan Tadic, Edin Dzeko, Youssef En-Nesyri, Bright Osayi-Samuel, Allan Saint-Maximin, Cenk Tosun