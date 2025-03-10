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Fenerbahçe'nin bu hafta maçı yok mu, neden? Süper Lig'de Fenerbahçe maçı ne zaman oynanacak?

Trendyol Süper Lig’de 27. hafta maçları oynanırken, Fenerbahçe taraftarları takımın neden sahaya çıkmadığını merak ediyor. Ligde 19 takım bulunması sebebiyle her hafta bir ekip maç yapmadan haftayı geçiriyor. Bu haftanın bay geçen takımı ise Fenerbahçe oldu. Sarı-lacivertliler Süper Lig’in 27. haftasında sahaya çıkmayacak ve dinlenme fırsatı yakalayacak.

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Giriş Tarihi :10 Mart 2025 , 12:21 Güncelleme Tarihi :10 Mart 2025 , 12:21
Fenerbahçe’nin bu hafta maçı yok mu, neden? Süper Lig’de Fenerbahçe maçı ne zaman oynanacak?

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Fenerbahçe, Süper Lig'deki bir sonraki karşılaşmasını 16 Mart 2025 Pazar günü oynayacak. Kadıköy'de Samsunspor'u ağırlayacak olan sarı-lacivertliler, bu kritik mücadelede 3 puan hedefleyecek. Ülker Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 20:30'da başlayacak.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi Programı: Rangers Rövanşı Yaklaşıyor

Fenerbahçe, Süper Lig'de bay geçtiği haftayı UEFA Avrupa Ligi'ne odaklanarak değerlendirecek. Sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında 13 Mart 2025 Perşembe günü İskoç ekibi Rangers ile karşılaşacak.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Rangers - Fenerbahçe Maçı Hangi Kanalda?

Rangers ile Fenerbahçe arasında oynanacak rövanş mücadelesi, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Sarı-lacivertli taraftarlar, bu kritik mücadeleyi ücretsiz olarak takip edebilecek.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Fenerbahçe, Rangers'a İlk Kez Kaybetti!
Fenerbahçe, Avrupa kupalarında Rangers ile daha önce 2001-2002 sezonunda karşılaşmış ve İskoç ekibini elemeyi başarmıştı. 23,5 yıl sonra tekrar karşılaşan sarı-lacivertliler, son 16 turunun ilk maçında Rangers'a ilk kez mağlup oldu.

2001 yılında Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda eşleşen iki ekip, Glasgow'da oynanan ilk maçta 0-0 berabere kalmış, Kadıköy'deki rövanşı ise Haim Revivo ve Serhat Akın'ın golleriyle 2-1 kazanan Fenerbahçe tur atlamıştı. Ancak sarı-lacivertliler, üçüncü karşılaşmalarında Rangers'a ilk yenilgisini alarak rövanş mücadelesini daha kritik hale getirdi.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Fenerbahçe'nin UEFA Kadrosu

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleciler: Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin
Savunmacılar: Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Mert Müldür, Milan Skriniar

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Orta Sahalar: İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Fred, İrfan Can Kahveci, Sofyan Amrabat, Sebastian Szymanski, Anderson Talisca, Filip Kostic
Forvetler: Dusan Tadic, Edin Dzeko, Youssef En-Nesyri, Bright Osayi-Samuel, Allan Saint-Maximin, Cenk Tosun

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