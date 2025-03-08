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Trabzonspor'un Hatayspor maçı ilk 11'i belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor ile Hatayspor karşı karşıya geliyor. Geride kalan haftada Konyaspor'a 1-0 yenilen bordo mavililer, iç sahada yakaladığı seriye yeni bir zafer daha eklemek ve üst sıralara tırmanmak istiyor. Zorlu randevu öncesinde Şenol Güneş kararını verdi ve Fırtına'nın ilk 11'i belli oldu. Trabzonspor - Hatayspor maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

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Giriş Tarihi :08 Mart 2025 , 19:22 Güncelleme Tarihi :08 Mart 2025 , 19:56
Trabzonspor’un Hatayspor maçı ilk 11’i belli oldu

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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Hatayspor'u Papara Park'ta ağırlıyor.

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Trabzonspor - Hatayspor maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

Muhammed Cham (AA)Muhammed Cham (AA)

TRABZONSPOR - HATAYSPOR MAÇI İLK 11'LERİ

Trabzonspor: Uğurcan, Hüseyin, Lundsstram, Batagov, Arif, Mendy, Okay, Visca, Zubkov, Sikan, Banza

Atakaş Hatayspor: Bekaj, Kerim, Kilama, Calvo, Cemali, Massanga, Abdülkadir, Boutobba, Görkem, Fernandes, Aboubakar.

Batista Mendy (AA)Batista Mendy (AA)

HEDEF ÜST SIRALAR

Son dakikada Konyaspor'a mağlup olarak geçen haftayı puansız kapatan Trabzonspor, sahadan galibiyetle istiyor. Teknik direktör Şenol Güneş ve öğrencileri 7 maçtır evinde yenilmiyor. Bu sürede Adana Demirspor'u 5-0, Bodrum FK'yı 1-0, Antalyaspor'u 5-0, Sivasspor'u 4-0, Eyüpspor'u 1-0 ve Gaziantep FK'yı 3-2 yendi. Ayrıca Kasımpaşa ile de 2-2 berabere kaldı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda da Alanyaspor'u 3-0 ve Çaykur Rizespor'u 5-2 mağlup etti.

Danylo Sikan (AA)Danylo Sikan (AA)

BORDO MAVİLİLERİN 32 PUANI VAR

Sezona büyük umutlarla başlayan ve 10'dan fazla transfer yapan Trabzonspor, aldığı sonuçlarla hayal kırıklığı yaşattığı taraftarlarına kalan haftalarda güzel sonuçlar vermek amacında. Fırtına çıktığı 24 karşılaşmada 8 galibiyet, 8 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı.

Mustafa Eskihellaç (İHA)Mustafa Eskihellaç (İHA)

MUSTAFA CEZALI

Trabzonspor'da Hatayspor karşılaşması öncesinde Mustafa Eskihellaç sarı kart cezalısı durumunda. Deneyimli futbolcu karşılaşmada forma giyemiyor.

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