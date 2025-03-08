Batista Mendy (AA)

HEDEF ÜST SIRALAR

Son dakikada Konyaspor'a mağlup olarak geçen haftayı puansız kapatan Trabzonspor, sahadan galibiyetle istiyor. Teknik direktör Şenol Güneş ve öğrencileri 7 maçtır evinde yenilmiyor. Bu sürede Adana Demirspor'u 5-0, Bodrum FK'yı 1-0, Antalyaspor'u 5-0, Sivasspor'u 4-0, Eyüpspor'u 1-0 ve Gaziantep FK'yı 3-2 yendi. Ayrıca Kasımpaşa ile de 2-2 berabere kaldı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda da Alanyaspor'u 3-0 ve Çaykur Rizespor'u 5-2 mağlup etti.