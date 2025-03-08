Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Hatayspor'u Papara Park'ta ağırlıyor.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Hatayspor'u Papara Park'ta ağırlıyor.
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Trabzonspor - Hatayspor maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
TRABZONSPOR - HATAYSPOR MAÇI İLK 11'LERİ
Trabzonspor: Uğurcan, Hüseyin, Lundsstram, Batagov, Arif, Mendy, Okay, Visca, Zubkov, Sikan, Banza
Atakaş Hatayspor: Bekaj, Kerim, Kilama, Calvo, Cemali, Massanga, Abdülkadir, Boutobba, Görkem, Fernandes, Aboubakar.
HEDEF ÜST SIRALAR
Son dakikada Konyaspor'a mağlup olarak geçen haftayı puansız kapatan Trabzonspor, sahadan galibiyetle istiyor. Teknik direktör Şenol Güneş ve öğrencileri 7 maçtır evinde yenilmiyor. Bu sürede Adana Demirspor'u 5-0, Bodrum FK'yı 1-0, Antalyaspor'u 5-0, Sivasspor'u 4-0, Eyüpspor'u 1-0 ve Gaziantep FK'yı 3-2 yendi. Ayrıca Kasımpaşa ile de 2-2 berabere kaldı.
Ziraat Türkiye Kupası'nda da Alanyaspor'u 3-0 ve Çaykur Rizespor'u 5-2 mağlup etti.
BORDO MAVİLİLERİN 32 PUANI VAR
Sezona büyük umutlarla başlayan ve 10'dan fazla transfer yapan Trabzonspor, aldığı sonuçlarla hayal kırıklığı yaşattığı taraftarlarına kalan haftalarda güzel sonuçlar vermek amacında. Fırtına çıktığı 24 karşılaşmada 8 galibiyet, 8 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı.
MUSTAFA CEZALI
Trabzonspor'da Hatayspor karşılaşması öncesinde Mustafa Eskihellaç sarı kart cezalısı durumunda. Deneyimli futbolcu karşılaşmada forma giyemiyor.