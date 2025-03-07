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Süper Lig'de 27. haftanın hakemleri açıklandı

Trendyol Süper Lig'de oynanacak olan 27. hafta maçlarında düdük çalacak isimler belli oldu. Trabzonspor'un Hatayspor ile evinde oynayacağı mücadelede Alper Akarsu, Galatasaray'ın Alanyaspor'a konuk olacağı müsaabakayı Yasin Kol ve Beşiktaş'ın Gaziantep FK'yı konuk edeceği karşılaşmayı Zorbay Küçük yönetecek.

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Giriş Tarihi :07 Mart 2025 , 10:55 Güncelleme Tarihi :07 Mart 2025 , 10:57
Süper Lig’de 27. haftanın hakemleri açıklandı

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Kıran kırana mücadelelere sahne olan Trendyol Süper Lig'de 27. haftanın hakemleri açıklandı.

MHK tarafından "Veri Tabanlı Atama Sistemi" ile atanan isimler ve düdük çalacakları maçlar şu şekilde

Bodrum FK - Kasımpaşa: Mehmet Türkmen
Kayserispor - Başakşehir: Ali Şansalan
Antalyaspor - Rizespor: Cihan Aydın
Trabzonspor - Hatayspor: Alper Akarsu
Sivasspor - Göztepe: Burak Pakkan
Eyüpspor - Konyaspor: Atilla Karaoğlan
Samsunspor - Adana Demirspor: Arda Kardeşler
Alanyaspor - Galatasaray: Yasin Kol
Beşiktaş - Gaziantep FK: Zorbay Küçük

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