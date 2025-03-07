Kıran kırana mücadelelere sahne olan Trendyol Süper Lig'de 27. haftanın hakemleri açıklandı.
MHK tarafından "Veri Tabanlı Atama Sistemi" ile atanan isimler ve düdük çalacakları maçlar şu şekilde
Bodrum FK - Kasımpaşa: Mehmet Türkmen
Kayserispor - Başakşehir: Ali Şansalan
Antalyaspor - Rizespor: Cihan Aydın
Trabzonspor - Hatayspor: Alper Akarsu
Sivasspor - Göztepe: Burak Pakkan
Eyüpspor - Konyaspor: Atilla Karaoğlan
Samsunspor - Adana Demirspor: Arda Kardeşler
Alanyaspor - Galatasaray: Yasin Kol
Beşiktaş - Gaziantep FK: Zorbay Küçük