Kıran kırana mücadelelere sahne olan Trendyol Süper Lig'de 27. haftanın hakemleri açıklandı.

MHK tarafından "Veri Tabanlı Atama Sistemi" ile atanan isimler ve düdük çalacakları maçlar şu şekilde

Bodrum FK - Kasımpaşa: Mehmet Türkmen

Kayserispor - Başakşehir: Ali Şansalan

Antalyaspor - Rizespor: Cihan Aydın

Trabzonspor - Hatayspor: Alper Akarsu

Sivasspor - Göztepe: Burak Pakkan

Eyüpspor - Konyaspor: Atilla Karaoğlan

Samsunspor - Adana Demirspor: Arda Kardeşler

Alanyaspor - Galatasaray: Yasin Kol

Beşiktaş - Gaziantep FK: Zorbay Küçük