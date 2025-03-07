Süper Lig’de gelirlerin yüzde 88’i futbolcu maaşlarına gidiyor

Fenerbahçe'nin Antalyaspor karşısındaki gol sevinci (AA)
GALATASARAY, BİLET GELİRLERİNDE AVRUPA'DA İLK 20'DE
Galatasaray, 59 milyon avroluk bilet geliriyle Avrupa'daki kulüpler arasında 16. sırada yer aldı. 2023-2024 sezonunda maç başı gelirlerde Sarı kırmızılılar 2,3 milyon avro, Fenerbahçe 1,5 milyon avro ve Beşiktaş 1,1 milyon avro ile Avrupa'daki en yüksek gelir elde eden 50 kulüp arasına girdi.
Bireysel taraftar gelirlerine bakıldığında Galatasaray'ın bir taraftardan maç başına 72 avro kazandığı kaydedildi. Avrupa'da en yüksek maç günü gelirine sahip kulüp ise 7,4 milyon avro ile Real Madrid oldu.
Arthur Masuaku (AA)
YAYIN GELİRLERİ VE TİCARİ GELİRLER
UEFA raporuna göre 2023 yılında Avrupa'nın finansal açıdan ikinci beş büyük ligindeki yayın gelirleri sırasıyla:
Süper Lig kulüplerinin ortalama yayın gelirinin 3,4 milyon avro olduğu açıklandı. Ticari gelirlerde ise Galatasaray 140 milyon avro ile Avrupa'da 14. sırada, Fenerbahçe ise 109 milyon avro ile 17. sırada yer aldı.
UEFA'nın kulüplere dağıttığı finansal destekler açısından ise:
TÜRK KULÜPLERİ TRANSFERDE ZARAR ETTİ
2023 yılında Hollanda kulüpleri 178 milyon avro, Portekiz kulüpleri 143 milyon avro, Belçika kulüpleri 78 milyon avro ve İskoçya kulüpleri 28 milyon avro transfer kârı açıklarken, Türk kulüpleri ise 10 milyon avro net zarar etti.
Bununla birlikte, Süper Lig kulüpleri 2023 yılında toplam 219 milyon avro vergi öncesi zarar bildirdi.