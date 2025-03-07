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Süper Lig'de gelirlerin yüzde 88'i futbolcu maaşlarına gidiyor

UEFA tarafından yayımlanan Avrupa Kulüp Finansman ve Yatırım Raporu'nda, Türkiye, Belçika, Hollanda, Portekiz ve İskoçya liglerindeki kulüplerin finansal durumlarını mercek altına aldı. Raporda, futbolcu maaşlarından kulüplerin gelir-gider dengelerine kadar birçok kritik veri analiz edildi. Süper Lig'deki gelirlerin ise yüzde 88'iin maaşlara ödendiği ifade edildi.

AA AA
Giriş Tarihi :07 Mart 2025 , 14:55 Güncelleme Tarihi :07 Mart 2025 , 15:08
Süper Lig’de gelirlerin yüzde 88’i futbolcu maaşlarına gidiyor

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Avrupa'nın üst düzey liglerinde futbolcu maaşlarının 2023 yılında bir önceki yıla göre %6,5 artarak toplamda 18 milyar avroya ulaştığı tespit edildi. Kulüplerin, futbolcu maaşlarını kontrol altında tutmak için büyük çaba harcadığı ancak maaşların sürdürülemez seviyelere ulaştığı vurgulandı.

Özellikle Türk kulüplerinin gelirlerinin %88'inin futbolcu maaşlarına harcandığı belirtilirken, bu oranın İtalya'da %66, Almanya, Avusturya, Danimarka, Norveç ve Rusya'da ise %60'ın altında olduğu kaydedildi. Diğer Avrupa ülkeleri arasında Belçika'da %86, Portekiz'de %75, Hollanda'da %71 ve İskoçya'da %63 seviyelerinde olduğu aktarıldı.

Trabzonspor (AA)Trabzonspor (AA)

TÜRKİYE'DE FUTBOLCU MAAŞLARI 405 MİLYON AVRO

2023 yılı itibarıyla Türk kulüplerinin futbolcu maaşlarına toplamda 405 milyon avro harcadığı bildirildi. Bu rakam, diğer ülkelerle kıyaslandığında Belçika'da 391 milyon, Portekiz'de 319 milyon, Hollanda'da 292 milyon ve İskoçya'da 121 milyon avro olarak kaydedildi.

Ayrıca işletme giderlerinin de yükseldiği gözlemlendi. Kulüplerin gelir-gider dengesi açısından:

  • Belçika'da gelirlerin %50'si,

  • Hollanda'da %45'i,

  • Portekiz'de %42'si,

  • İskoçya'da %36'sı,

  • Türkiye'de ise %34'ü işletme giderlerine harcandı.

Özellikle Doğu Avrupa ve Türkiye'de negatif öz sermaye bildiriminin yaygın olduğu raporda vurgulandı.

Victor Osimhen (AA)Victor Osimhen (AA)

SÜPER LİG KULÜPLERİNİN GELİRLERİ

2023 yılında Hollanda'daki 18 kulübün toplam geliri 678 milyon avroya ulaşarak İngiltere Premier Lig'in %10'una denk geldi. Süper Lig kulüplerinin toplam geliri ise 534 milyon avro olarak açıklandı.

Bireysel kulüp gelirleri incelendiğinde:

  • Hollanda'da bir kulübün ortalama geliri 38 milyon avro,

  • Portekiz'de 34 milyon avro,

  • Belçika'da 32 milyon avro,

  • İskoçya'da 30 milyon avro,

  • Türkiye'de ise 27 milyon avro olarak hesaplandı.

Süper Lig'de bir kulübün ortalama bilet geliri ise 500 bin avro seviyesinde kaldı.

Fenerbahçe'nin Antalyaspor karşısındaki gol sevinci (AA)Fenerbahçe'nin Antalyaspor karşısındaki gol sevinci (AA)

GALATASARAY, BİLET GELİRLERİNDE AVRUPA'DA İLK 20'DE

Galatasaray, 59 milyon avroluk bilet geliriyle Avrupa'daki kulüpler arasında 16. sırada yer aldı. 2023-2024 sezonunda maç başı gelirlerde Sarı kırmızılılar 2,3 milyon avro, Fenerbahçe 1,5 milyon avro ve Beşiktaş 1,1 milyon avro ile Avrupa'daki en yüksek gelir elde eden 50 kulüp arasına girdi.

Bireysel taraftar gelirlerine bakıldığında Galatasaray'ın bir taraftardan maç başına 72 avro kazandığı kaydedildi. Avrupa'da en yüksek maç günü gelirine sahip kulüp ise 7,4 milyon avro ile Real Madrid oldu.

Arthur Masuaku (AA)Arthur Masuaku (AA)

YAYIN GELİRLERİ VE TİCARİ GELİRLER

UEFA raporuna göre 2023 yılında Avrupa'nın finansal açıdan ikinci beş büyük ligindeki yayın gelirleri sırasıyla:

  • Portekiz: 182 milyon avro

  • Belçika: 96 milyon avro

  • Hollanda: 80 milyon avro

  • Türkiye: 74 milyon avro

  • İskoçya: 32 milyon avro

Süper Lig kulüplerinin ortalama yayın gelirinin 3,4 milyon avro olduğu açıklandı. Ticari gelirlerde ise Galatasaray 140 milyon avro ile Avrupa'da 14. sırada, Fenerbahçe ise 109 milyon avro ile 17. sırada yer aldı.

UEFA'nın kulüplere dağıttığı finansal destekler açısından ise:

  • Portekiz 195 milyon avro,

  • Hollanda 99 milyon avro,

  • Belçika 82 milyon avro,

  • İskoçya 66 milyon avro,

  • Türkiye 61 milyon avro aldı.

TÜRK KULÜPLERİ TRANSFERDE ZARAR ETTİ

2023 yılında Hollanda kulüpleri 178 milyon avro, Portekiz kulüpleri 143 milyon avro, Belçika kulüpleri 78 milyon avro ve İskoçya kulüpleri 28 milyon avro transfer kârı açıklarken, Türk kulüpleri ise 10 milyon avro net zarar etti.

Bununla birlikte, Süper Lig kulüpleri 2023 yılında toplam 219 milyon avro vergi öncesi zarar bildirdi.

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