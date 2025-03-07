Süper Lig’de gelirlerin yüzde 88’i futbolcu maaşlarına gidiyor

Fenerbahçe'nin Antalyaspor karşısındaki gol sevinci (AA)

GALATASARAY, BİLET GELİRLERİNDE AVRUPA'DA İLK 20'DE

Galatasaray, 59 milyon avroluk bilet geliriyle Avrupa'daki kulüpler arasında 16. sırada yer aldı. 2023-2024 sezonunda maç başı gelirlerde Sarı kırmızılılar 2,3 milyon avro, Fenerbahçe 1,5 milyon avro ve Beşiktaş 1,1 milyon avro ile Avrupa'daki en yüksek gelir elde eden 50 kulüp arasına girdi.

Bireysel taraftar gelirlerine bakıldığında Galatasaray'ın bir taraftardan maç başına 72 avro kazandığı kaydedildi. Avrupa'da en yüksek maç günü gelirine sahip kulüp ise 7,4 milyon avro ile Real Madrid oldu.