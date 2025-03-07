Real Madrid Dean Huijsen için ısrarcı

Huijsen, 2024 yazında Juventus'tan Bournemouth'a transfer oldu ve kısa sürede takımın vazgeçilmez isimlerinden biri haline geldi. Bu sezon 25 maçta forma giyen genç stoper, savunmadaki başarısının yanı sıra hücumda da katkı sağlayarak iki gol kaydetti.

Bournemouth ile 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunan Huijsen'in kontratında, yaz transfer döneminde devreye girecek olan 50 milyon sterlin (yaklaşık 60 milyon euro) tutarında bir serbest kalma maddesi bulunuyor.