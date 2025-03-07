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Real Madrid Dean Huijsen için ısrarcı

İspanyol ekibi Real Madrid, savunma hattını güçlendirmek amacıyla Premier Lig ekiplerinden Bournemouth'ta forma giyen 19 yaşındaki stoper Dean Huijsen'i transfer listesine aldı. Genç yetenek, bu sezon sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekti ve La Liga devini de peşine taktı. Ayrıca Avrupa'nın önemli ekipleri de Huijsen için devrede.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :07 Mart 2025 , 15:20 Güncelleme Tarihi :07 Mart 2025 , 15:20
Real Madrid Dean Huijsen için ısrarcı

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Huijsen, 2024 yazında Juventus'tan Bournemouth'a transfer oldu ve kısa sürede takımın vazgeçilmez isimlerinden biri haline geldi. Bu sezon 25 maçta forma giyen genç stoper, savunmadaki başarısının yanı sıra hücumda da katkı sağlayarak iki gol kaydetti.

Bournemouth ile 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunan Huijsen'in kontratında, yaz transfer döneminde devreye girecek olan 50 milyon sterlin (yaklaşık 60 milyon euro) tutarında bir serbest kalma maddesi bulunuyor.

Dean Huijsen (REUTERS)Dean Huijsen (REUTERS)

Real Madrid'in yanı sıra, Bayern Münih, Liverpool ve Chelsea gibi Avrupa'nın önde gelen kulüpleri de Huijsen'i yakından takip ediyor.

Huijsen'in transferi, Real Madrid'in savunma hattını gençleştirme planları doğrultusunda önemli bir adım olabilir. Ancak, oyuncunun yüksek serbest kalma bedeli ve diğer kulüplerin de ilgisi, transfer sürecini zorlu hale getirebilir. Real Madrid yönetiminin, Huijsen'in potansiyelini ve mevcut performansını değerlendirerek, bu transfer için gerekli adımları atması bekleniyor.