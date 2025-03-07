Başkan Dursun Özbek’ten futbolculara prim sözü

Sarı-kırmızılı futbolcular için en büyük motivasyon kaynaklarından biri olan prim ödemeleriyle ilgili müjdeli haber geldi. Başkan Özbek, gecikmiş primlerin en kısa sürede ödeneceğini açıklayarak takımın moralini yükseltti.

BAŞKAN ÖZBEK TAKIMLA İÇ İÇE OLACAK!

Sağlık sorunları nedeniyle bir süredir takımdan uzak kalan Dursun Özbek, Antalya kampı öncesi bizzat tesislere gelerek Kemerburgaz'a adeta kamp kuracağını duyurdu. Artık futbolcularla daha fazla vakit geçirecek olan Özbek, odasının hazırlanmasını talep ederek takımın tüm süreçleriyle yakından ilgileneceğini belirtti.

Galatasaray'da şampiyonluk yarışında hata yapmak istemeyen yönetim, takım içindeki birlik ve beraberliği en üst seviyeye çıkarmayı hedefliyor. Başkan Özbek'in desteği ve prim ödemelerinin gerçekleştirilmesiyle sarı-kırmızılı ekibin kalan haftalarda daha güçlü bir performans sergilemesi bekleniyor.