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Dev zafer Doncic ve James'ten! New York Knicks - Los Angeles Lakers: 109-113 | MAÇ SONUCU

Los Angeles Lakers, Madison Square Garden'da büyük bir başarıya imza attı. Uzatmalarda New York Knicks’i çift haneli farktan gelerek 113-109 mağlup eden Lakers, galibiyet serisini sekiz maça çıkardı ve Doğu yakasındaki zorlu virajdan zaferle ayrıldı.

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Giriş Tarihi :07 Mart 2025 , 10:31 Güncelleme Tarihi :07 Mart 2025 , 10:31
Dev zafer Doncic ve James’ten! New York Knicks - Los Angeles Lakers: 109-113 | MAÇ SONUCU

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Los Angeles Lakers, NBA'de fırtına gibi esmeye devam ediyor! Madison Square Garden'da New York Knicks karşısında çift haneli farktan geri dönerek uzatmalarda 113-109 kazanan Lakers, galibiyet serisini sekiz maça çıkardı. Zorlu Doğu Konferansı deplasmanında büyük bir mücadele ortaya koyan Lakers, kritik virajı zaferle dönerek formda grafiğini sürdürdü.

LUKA DONCİC VE LEBRON JAMES ŞOV YAPTI!
Lakers'ta Luka Doncic, 32 sayı, 12 asist ve 7 ribaundla takımını sırtlarken, süper yıldız LeBron James 31 sayı, 12 ribaund ve 8 asistle adeta parkede devleşti.

JALEN BRUNSON'UN MÜTHİŞ PERFORMANSI YETMEDİ
Knicks cephesinde Jalen Brunson 39 sayı ve 10 asistle inanılmaz bir performans sergilese de bu çaba galibiyet için yeterli olmadı. OG Anunoby 20 sayı üretirken, Josh Hart 18 sayı ve 10 ribaundla mücadele etti. Karl-Anthony Towns ise 12 sayı ve 14 ribaundluk katkı verdi.

CELTIC DEPLASMANINA GİDECEK
New York Knicks, bu gece Los Angeles Clippers ile karşılaşarak sahadan galibiyetle ayrılmak isteyecek. Lakers ise Cumartesi günü Boston Celtics'e karşı dört maçlık zorlu bir deplasman serisine start verecek.

NBA GECESİNİN DİĞER SONUÇLARI:

Chicago Bulls 125-123 Orlando Magic
Indiana Pacers 118-124 Atlanta Hawks
Philadelphia 76ers 105-123 Boston Celtics
Golden State Warriors 121-119 Brooklyn Nets
Houston Rockets 109-97 New Orleans Pelicans

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