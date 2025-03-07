Los Angeles Lakers, NBA'de fırtına gibi esmeye devam ediyor! Madison Square Garden'da New York Knicks karşısında çift haneli farktan geri dönerek uzatmalarda 113-109 kazanan Lakers, galibiyet serisini sekiz maça çıkardı. Zorlu Doğu Konferansı deplasmanında büyük bir mücadele ortaya koyan Lakers, kritik virajı zaferle dönerek formda grafiğini sürdürdü.

LUKA DONCİC VE LEBRON JAMES ŞOV YAPTI!

Lakers'ta Luka Doncic, 32 sayı, 12 asist ve 7 ribaundla takımını sırtlarken, süper yıldız LeBron James 31 sayı, 12 ribaund ve 8 asistle adeta parkede devleşti.

JALEN BRUNSON'UN MÜTHİŞ PERFORMANSI YETMEDİ

Knicks cephesinde Jalen Brunson 39 sayı ve 10 asistle inanılmaz bir performans sergilese de bu çaba galibiyet için yeterli olmadı. OG Anunoby 20 sayı üretirken, Josh Hart 18 sayı ve 10 ribaundla mücadele etti. Karl-Anthony Towns ise 12 sayı ve 14 ribaundluk katkı verdi.

CELTIC DEPLASMANINA GİDECEK

New York Knicks, bu gece Los Angeles Clippers ile karşılaşarak sahadan galibiyetle ayrılmak isteyecek. Lakers ise Cumartesi günü Boston Celtics'e karşı dört maçlık zorlu bir deplasman serisine start verecek.

NBA GECESİNİN DİĞER SONUÇLARI:

Chicago Bulls 125-123 Orlando Magic

Indiana Pacers 118-124 Atlanta Hawks

Philadelphia 76ers 105-123 Boston Celtics

Golden State Warriors 121-119 Brooklyn Nets

Houston Rockets 109-97 New Orleans Pelicans