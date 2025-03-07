Trabzonspor’da hedef iç saha serisini sürdürmek

Geçtiğimiz hafta TÜMOSAN Konyaspor deplasmanında 1-0 mağlup olan Trabzonspor, bu yenilgiyi unutturmak ve moral kazanmak için sahaya çıkacak. İç sahada son 5 maçını kazanan Karadeniz temsilcisi, Hatayspor karşısında galibiyet serisini 6 maça çıkarmak istiyor.

BORDO-MAVİLİLERDE EKSİKLER CAN SIKIYOR

Trabzonspor, kritik mücadelede önemli eksiklerle sahaya çıkacak. Mustafa Eskihellaç kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Nwakaeme, Malheiro, Banza kadroda yer alamayacak. Savic, Cihan Çanak ve Folcarelli'nin durumları titizlikle takip ediliyor. Teknik direktör Şenol Güneş, bu eksikliklere rağmen sahadan 3 puanla ayrılmanın planlarını yapıyor.