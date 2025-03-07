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Trabzonspor'da hedef iç saha serisini sürdürmek

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor, 8 Mart Cumartesi günü Atakaş Hatayspor'u konuk edecek. Papara Park'ta oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak ve bordo-mavililer, taraftarı önünde galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor.

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Giriş Tarihi :07 Mart 2025 , 11:23 Güncelleme Tarihi :07 Mart 2025 , 11:34
Trabzonspor’da hedef iç saha serisini sürdürmek

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Geçtiğimiz hafta TÜMOSAN Konyaspor deplasmanında 1-0 mağlup olan Trabzonspor, bu yenilgiyi unutturmak ve moral kazanmak için sahaya çıkacak. İç sahada son 5 maçını kazanan Karadeniz temsilcisi, Hatayspor karşısında galibiyet serisini 6 maça çıkarmak istiyor.

BORDO-MAVİLİLERDE EKSİKLER CAN SIKIYOR
Trabzonspor, kritik mücadelede önemli eksiklerle sahaya çıkacak. Mustafa Eskihellaç kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Nwakaeme, Malheiro, Banza kadroda yer alamayacak. Savic, Cihan Çanak ve Folcarelli'nin durumları titizlikle takip ediliyor. Teknik direktör Şenol Güneş, bu eksikliklere rağmen sahadan 3 puanla ayrılmanın planlarını yapıyor.

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