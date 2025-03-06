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Okan Buruk'tan taraftara "rahatız" yanıtı!

Süper Lig'in zirvesinde yer alan Galatasaray, Alanyaspor deplasmanı öncesinde Antalya'ya gelerek 3 günlük kampa girdi. Sarı-kırmızılı ekip, Kasımpaşa maçındaki beklenmedik puan kaybı ve Fenerbahçe ile farkın 4'e düşmesi sonrasında moral depolamak amacıyla kamp yapma kararı aldı. Teknik direktör Okan Buruk, taraftarla gerçekleştirdiği sohbette rahat olduklarını söyledi.

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Giriş Tarihi :06 Mart 2025 , 19:49 Güncelleme Tarihi :06 Mart 2025 , 19:52
Okan Buruk’tan taraftara rahatız yanıtı!

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Galatasaray kafilesi, özel bir uçakla İstanbul'dan kalkarak bir saat sonra Antalya'ya iniş yaptı. Havaalanında yoğun güvenlik önlemleri dikkat çekti. Takımın gelişini bekleyen taraftarlar içeri alınmazken, basın mensupları da bariyerlerin ardında bekledi.

VIP kapısından çıkış yapan futbolcular ve teknik heyet, doğrudan Belek'te konaklayacakları otele geçti. Takım otobüsü havaalanından ayrılırken, bekleyen taraftarlar Okan Buruk'a sevgi gösterisinde bulundu.

Okan Buruk (AA)Okan Buruk (AA)

OKAN BURUK'TAN TARAFTARLARA: "RAHATIZ MERAK ETMEYİN"

Havalimanında takım otobüsünü durduran bir grup Galatasaray taraftarı, teknik direktör Okan Buruk'a çiçek takdim etti. "Okan Buruk" tezahüratlarıyla karşılanan deneyimli teknik adam, fotoğraf çekilmek isteyen taraftarların isteğini de geri çevirmedi.

Taraftarların "Hocam rahat olun" sözlerine yanıt veren Buruk, "Rahatız merak etmeyin" diyerek takımın motivasyonunun yüksek olduğunu vurguladı. Fotoğraf çekiminin ardından Galatasaray kafilesi, kamp yapacağı otele hareket etti.

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