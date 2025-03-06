Okan Buruk'tan taraftara "rahatız" yanıtı!

Galatasaray kafilesi, özel bir uçakla İstanbul'dan kalkarak bir saat sonra Antalya'ya iniş yaptı. Havaalanında yoğun güvenlik önlemleri dikkat çekti. Takımın gelişini bekleyen taraftarlar içeri alınmazken, basın mensupları da bariyerlerin ardında bekledi.
VIP kapısından çıkış yapan futbolcular ve teknik heyet, doğrudan Belek'te konaklayacakları otele geçti. Takım otobüsü havaalanından ayrılırken, bekleyen taraftarlar Okan Buruk'a sevgi gösterisinde bulundu.
Okan Buruk (AA)
OKAN BURUK'TAN TARAFTARLARA: "RAHATIZ MERAK ETMEYİN"
Havalimanında takım otobüsünü durduran bir grup Galatasaray taraftarı, teknik direktör Okan Buruk'a çiçek takdim etti. "Okan Buruk" tezahüratlarıyla karşılanan deneyimli teknik adam, fotoğraf çekilmek isteyen taraftarların isteğini de geri çevirmedi.
Taraftarların "Hocam rahat olun" sözlerine yanıt veren Buruk, "Rahatız merak etmeyin" diyerek takımın motivasyonunun yüksek olduğunu vurguladı. Fotoğraf çekiminin ardından Galatasaray kafilesi, kamp yapacağı otele hareket etti.