Okan Buruk'tan taraftara "rahatız" yanıtı!

Galatasaray kafilesi, özel bir uçakla İstanbul'dan kalkarak bir saat sonra Antalya'ya iniş yaptı. Havaalanında yoğun güvenlik önlemleri dikkat çekti. Takımın gelişini bekleyen taraftarlar içeri alınmazken, basın mensupları da bariyerlerin ardında bekledi.

VIP kapısından çıkış yapan futbolcular ve teknik heyet, doğrudan Belek'te konaklayacakları otele geçti. Takım otobüsü havaalanından ayrılırken, bekleyen taraftarlar Okan Buruk'a sevgi gösterisinde bulundu.