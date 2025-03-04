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Sarı saç dopingi gizliyor mu? Sosyal medyada yayıldı yalan olduğu ortaya çıktı

Futbolcuların sarı saç modası sosyal medyada gündem olurken “Saç boyatmak, doping testlerinden geçmeyi sağlıyormuş” iddialarına uzman isimden cevap geldi. İddiaların gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :04 Mart 2025 , 18:30 Güncelleme Tarihi :04 Mart 2025 , 18:46
Sarı saç dopingi gizliyor mu? Sosyal medyada yayıldı yalan olduğu ortaya çıktı

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Futbolcuların sarı saç modası sosyal medyada yeniden gündem oldu.

Lionel Messi (Takvim.com.tr)Lionel Messi (Takvim.com.tr)

Yıllar önce dünyaca ünlü Arjantinli yıldız Lionel Messi'nin başlattığı moda son yıllarda Süper Lig'de futbolcular tarafından sıkça tercih ediliyor.

Talisca (AA)Talisca (AA)

Galatasaray'da Icardi, Mertens, Barış Alper saçlarını sarıya boyatırken Fenerbahçe'nin yeni transferi Talisca da sarı saçlarıyla biliniyor.

Mauro Icardi (AA)Mauro Icardi (AA)

Son yıllardaki bu moda sosyal medyada yeni bir iddianın fitilini ateşledi. Birçok taraftar oyuncuların saçlarını boyatarak dopingi gizlemeye çalıştığını iddia etti.

Paul Pogba (AA)Paul Pogba (AA)

DOPİNG ÖRNEĞİ POGBA

Bazı kullanıcılar geçmişte doping cezası alan ünlü futbolcu Pogba'nın saçını doğal renkleri olmadığı halde sarıya boyattığını örnek göstererek, benzer bir durumun yaşandığını öne sürdü.

YAPAY ZEKA ONAYLADI İDDİASI

Sosyal medyadaki bazı hesaplar yapay zekanın doping iddialarını onayladığını iddia ederek paylaşım yaptı. O paylaşımlardan biri, "Saç boyatmak, doping testlerinden geçmeyi sağlıyormuş. Yapay zeka da durumu onayladı. Galatasaray'da neredeyse sakatlık dönüşü bütün futbolcular saçlarını boyatıyor. Bu konunun tesadüf olduğunu düşünmüyorum." diyerek Galatasaraylı futbolcuların doping yaptığını iddia etti. Ancak gerçek çok geçmeden ortaya çıktı.

Sevil Atasoy'un paylaşımı (Sosyal medya hesabı)Sevil Atasoy'un paylaşımı (Sosyal medya hesabı)

UZMAN İSİM AÇIKLADI

Konuyla ilgili sosyal medya hesabında açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Sevil Atasoy, "Saç boyatmak, doping testlerinden geçmeyi sağlıyormuş" iddiasının gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Atasoy, sosyal medya hesabından tartışmaya ilişkin "Doping testi için sadece saç kullanılmaz, ayrıca boyalı saçta da aranan bulunur. ChatGPT'yi bir yana bırakın. Beni dinleyin:)" açıklamasını yaptı.

TFF'nin dopingle mücadele sayfası (İnternet sitesi)TFF'nin dopingle mücadele sayfası (İnternet sitesi)

Öte yandan Türkiye Futbol Federasyonu'nun "Doping kontrolünde örnek toplama işlemi nasıl yapılır?" sorusuna verdiği cevapta açık bir biçimde, "Doping Kontrol görevlilerinin gözlemi altında idrar veya kan numuneleri toplanır." ifadeleri yer aldığı görüldü.

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