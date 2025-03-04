Sarı saç dopingi gizliyor mu? Sosyal medyada yayıldı yalan olduğu ortaya çıktı

Mauro Icardi (AA)



Son yıllardaki bu moda sosyal medyada yeni bir iddianın fitilini ateşledi. Birçok taraftar oyuncuların saçlarını boyatarak dopingi gizlemeye çalıştığını iddia etti.

Paul Pogba (AA) DOPİNG ÖRNEĞİ POGBA



Bazı kullanıcılar geçmişte doping cezası alan ünlü futbolcu Pogba'nın saçını doğal renkleri olmadığı halde sarıya boyattığını örnek göstererek, benzer bir durumun yaşandığını öne sürdü.



YAPAY ZEKA ONAYLADI İDDİASI Sosyal medyadaki bazı hesaplar yapay zekanın doping iddialarını onayladığını iddia ederek paylaşım yaptı. O paylaşımlardan biri, "Saç boyatmak, doping testlerinden geçmeyi sağlıyormuş. Yapay zeka da durumu onayladı. Galatasaray'da neredeyse sakatlık dönüşü bütün futbolcular saçlarını boyatıyor. Bu konunun tesadüf olduğunu düşünmüyorum." diyerek Galatasaraylı futbolcuların doping yaptığını iddia etti. Ancak gerçek çok geçmeden ortaya çıktı.

Sevil Atasoy'un paylaşımı (Sosyal medya hesabı) UZMAN İSİM AÇIKLADI



Konuyla ilgili sosyal medya hesabında açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Sevil Atasoy, "Saç boyatmak, doping testlerinden geçmeyi sağlıyormuş" iddiasının gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Atasoy, sosyal medya hesabından tartışmaya ilişkin "Doping testi için sadece saç kullanılmaz, ayrıca boyalı saçta da aranan bulunur. ChatGPT'yi bir yana bırakın. Beni dinleyin:)" açıklamasını yaptı.

TFF'nin dopingle mücadele sayfası (İnternet sitesi) Öte yandan Türkiye Futbol Federasyonu'nun "Doping kontrolünde örnek toplama işlemi nasıl yapılır?" sorusuna verdiği cevapta açık bir biçimde, "Doping Kontrol görevlilerinin gözlemi altında idrar veya kan numuneleri toplanır." ifadeleri yer aldığı görüldü. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN