Manchester United Yusuf Akçiçek için geldi!

Sporx'te yer alan habere göre Manchester'ın kırmızı temsilcisi, Yusuf Akçiçek'i daha yakından izlemek adına Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Rangers ile oynayacağı kritik karşılaşmaya temsilci gönderdi. İngiliz ekibinin gözlemcileri, genç stoperin performansını yerinde analiz edecek.

Öte yandan, Bayern Münih yetkilileri de geçtiğimiz haftalarda genç futbolcuyu Anderlecht mücadelesinde tribünden takip etmişti. Avrupa devlerinin peşine düştüğü Yusuf Akçiçek, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 13 maçta görev alırken, savunmadaki başarılı oyununa ek olarak 2 gol kaydetti.

Fenerbahçe altyapısından yetişen ve her geçen gün gelişimini sürdüren Yusuf Akçiçek, uluslararası arenada da kendini kanıtlamaya devam ediyor. Avrupa kulüplerinin dikkatle izlediği genç yetenek, gelecekte büyük bir transfere imza atabilir.