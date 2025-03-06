FB - Rangers karşılaşması hangi kanalda? Fenerbahçe - Rangers maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında İskoçya'nın köklü kulüplerinden Rangers ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler, 24 yıl önce olduğu gibi yine İskoç temsilcisini eleyerek çeyrek final yolunda avantaj elde etmek istiyor.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında İskoçya'nın köklü kulüplerinden Rangers ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler, 24 yıl önce olduğu gibi yine İskoç temsilcisini eleyerek çeyrek final yolunda avantaj elde etmek istiyor.
Zorlu karşılaşma, 6 Mart Perşembe günü saat 20.45'te Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak. Futbolseverler, bu kritik mücadeleyi TRT 1 ekranlarından canlı olarak takip edebilecek.
Bu zorlu mücadeleyi İspanya Futbol Federasyonu'ndan hakem Alejandro Hernandez yönetecek.
Fenerbahçe'nin Rangers ile Tarihi Rekabeti
Fenerbahçe ile Rangers, en son 2001-2002 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi eleme turunda karşı karşıya gelmişti. Sarı-lacivertliler, o dönem İskoç ekibini elemeyi başararak grup aşamasına adını yazdırmıştı.
Fenerbahçe'nin İskoç takımlarıyla olan son mücadelesi ise 2015-2016 sezonunda Avrupa Ligi grup aşamasında Celtic ile oynadığı maçlardı. Temsilcimiz, İskoçya'nın bir diğer güçlü ekibi karşısında iki maçtan da beraberlikle ayrılmıştı.
Fenerbahçe Avantaj Peşinde
Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna emin adımlarla devam ediyor. Sarı-lacivertliler, Rangers karşısında ilk maçtan avantajlı bir skorla ayrılmak ve rövanş öncesi güçlü bir pozisyon elde etmek istiyor.
Özellikle Dusan Tadić, Sebastian Szymański ve Edin Džeko gibi yıldız isimlerin sahada olması beklenirken, taraftarlar da Kadıköy'de takımlarına büyük destek vermeye hazırlanıyor.
Rangers Tehlikeli Bir Rakip
İskoç temsilcisi Rangers, Avrupa kupalarında deneyimli bir ekip olarak dikkat çekiyor. Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde başarılı bir grafik çizen mavi-beyazlılar, güçlü hücum hattıyla Fenerbahçe'ye zor anlar yaşatabilir. Ancak temsilcimiz, taraftar desteğiyle evinde kazanarak avantajı elinde tutmak istiyor.
Futbolseverler, 6 Mart'taki bu kritik mücadelede Fenerbahçe'nin sahada göstereceği performansı merakla bekliyor. Sarı-lacivertliler, bir kez daha İskoç ekibini saf dışı bırakabilecek mi? Yanıt, Perşembe akşamı Kadıköy'de verilecek!