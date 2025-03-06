FB - Rangers karşılaşması hangi kanalda? Fenerbahçe - Rangers maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak?

Fenerbahçe , UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında İskoçya'nın köklü kulüplerinden Rangers ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler, 24 yıl önce olduğu gibi yine İskoç temsilcisini eleyerek çeyrek final yolunda avantaj elde etmek istiyor.

Zorlu karşılaşma, 6 Mart Perşembe günü saat 20.45'te Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak. Futbolseverler, bu kritik mücadeleyi TRT 1 ekranlarından canlı olarak takip edebilecek.

(Takvim Foto Arşiv)



Bu zorlu mücadeleyi İspanya Futbol Federasyonu'ndan hakem Alejandro Hernandez yönetecek.

İspanyol hakem Alejandro Hernandez (Takvim Foto Arşiv)

Fenerbahçe'nin Rangers ile Tarihi Rekabeti

Fenerbahçe ile Rangers, en son 2001-2002 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi eleme turunda karşı karşıya gelmişti. Sarı-lacivertliler, o dönem İskoç ekibini elemeyi başararak grup aşamasına adını yazdırmıştı.

Fenerbahçe'nin İskoç takımlarıyla olan son mücadelesi ise 2015-2016 sezonunda Avrupa Ligi grup aşamasında Celtic ile oynadığı maçlardı. Temsilcimiz, İskoçya'nın bir diğer güçlü ekibi karşısında iki maçtan da beraberlikle ayrılmıştı.