Real Madrid - Atletico Madrid Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman? Arda Güler oynayacak mı?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam, Santiago Bernabeu dev bir mücadeleye sahne olacak. Real Madrid, La Liga'daki ezeli rakibi Atletico Madrid ile son 16 turunda karşılaşacak. Milli futbolcumuz Arda Güler'in de formasını giydiği Real Madrid, tarihsel rekabette üstünlük sağlamak için sahada olacak. Real Madrid ve Atletico Madrid, bugüne kadar 236 kez karşılaştı ve her iki takım da bu önemli karşılaşma için tüm hazırlıklarını tamamladı. Peki dev maç hangi kanalda, saat kaçta? Arda Güler maçta oynayacak mı? İşte maça dair merak edilenler.