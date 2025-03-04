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Real Madrid - Atletico Madrid Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman? Arda Güler oynayacak mı?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan dorukta! Bu akşam, Santiago Bernabeu dev bir mücadeleye sahne olacak. Real Madrid, La Liga'daki ezeli rakibi Atletico Madrid ile son 16 turunda karşılaşacak. Milli futbolcumuz Arda Güler'in de formasını giydiği Real Madrid, tarihsel rekabette üstünlük sağlamak için sahada olacak. Real Madrid ve Atletico Madrid, bugüne kadar 236 kez karşılaştı ve her iki takım da bu önemli karşılaşma için tüm hazırlıklarını tamamladı. Peki dev maç hangi kanalda, saat kaçta? Arda Güler maçta oynayacak mı? İşte muhtemel 11'ler ve maça dair tüm detaylar.

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Giriş Tarihi :04 Mart 2025 , 13:28 Güncelleme Tarihi :04 Mart 2025 , 13:28
Real Madrid - Atletico Madrid Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman? Arda Güler oynayacak mı?

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam, Santiago Bernabeu dev bir mücadeleye sahne olacak. Real Madrid, La Liga'daki ezeli rakibi Atletico Madrid ile son 16 turunda karşılaşacak. Milli futbolcumuz Arda Güler'in de formasını giydiği Real Madrid, tarihsel rekabette üstünlük sağlamak için sahada olacak. Real Madrid ve Atletico Madrid, bugüne kadar 236 kez karşılaştı ve her iki takım da bu önemli karşılaşma için tüm hazırlıklarını tamamladı. Peki dev maç hangi kanalda, saat kaçta? Arda Güler maçta oynayacak mı? İşte maça dair merak edilenler.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

REAL MADRİD - ATLETİCO MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi son 16 turu eşleşmesinde Real Madrid bu akşam Atletico Madrid'i konuk ediyor. 4 Mart Salı akşamı (bugün) saat 23:00'te başlayacak.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Karşılaşmayı Fransız hakem Clement Turpin yönetecek.

Santigo Bernabeu'da oynanacak olan Real Madrid-Atletico Madrid maçı tabii spor ekranından canlı olarak izleyici ile buluşacak.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?

Milli futbolcumuz Arda Güler'in bu akşam oynanacak maçta forma giyip giymeyeceği merak ediliyor. Real Madrid'de son dönemde süre bulmakta zorlanan Arda Güler'in bugün TS 23:00'te ekranlara gelecek Atletico Madrid maçına da yedek başlaması bekleniyor. Arda Güler son olarak Real Betis maçında 59. dakikada oyuna girmişti ve maçın geri kalan bölümünde süre almıştı.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

REAL MADRİD - ATLETİCO MADRİD MUHTEMEL 11'LERİ

Atletico Madrid: Oblak; Molina, Le Normand, Gimenez, Galan; Llorente, De Paul, Barrios, Lino; Griezmann, Alvarez

Real Madrid: Courtois; Valverde, Rudiger, Asencio, Mendy; Tchouameni, Camavinga; Rodrygo, Diaz, Vinicius; Mbappe

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