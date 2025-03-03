Fenerbahçe’den flaş transfer kararı! Dünya yıldızının bonservisi alınacak

TADIC'TEN 6 MAÇ SONRA GOL Fenerbahçe'nin deneyimli futbolcusu Dusan Tadic, Süper Lig'de 6 maçlık aranın ardından tekrar gol sevinci yaşadı. Sezonun ilk bölümüne kıyasla gol yollarında daha etkisiz bir performans sergileyen 36 yaşındaki oyuncu, takımını 26. dakikada 2-0 öne geçiren golü kaydetti. Ligde son olarak 13 Ocak'ta Konyaspor deplasmanında ağları sarsan Tadic, bu maçın ardından çıktığı 6 lig karşılaşmasında gol atamamıştı. Ancak, 13 Şubat'ta UEFA Avrupa Ligi'nde Anderlecht karşısında bir gol kaydetmeyi başarmıştı. Son olarak Antalyaspor filelerini havalandıran Sırp futbolcu, ligdeki gol sayısını 9'a yükseltti.

EDIN DZEKO GENÇLERE TAŞ ÇIKARIYOR Boşnak yıldız Edin Dzeko, Antalyaspor karşısındaki formuyla yine kalitesini ortaya koydu. Deneyimli forvet, gol atmamasına rağmen ataklara yön verip rakip savunmayı çok zorladı. Zaman zaman kilitlenen oyunda sağ stoper ve bek arasına yaptığı koşularla adeta çilingir rolü üstlendi.

SIRADA RANGERS VAR Trendyol Süper Lig'de puanını 61 yapan Fenerbahçe'de gözler Avrupa Ligi'nde oynanacak Rangers karşılaşmasına çevrildi. İskoç ekibini evinde devirmek isteyen Kanarya'da tüm hazırlıklar galibiyet üzerine yapıldı. Aksi bir sonuç düşünülmüyor.

3. MAĞLUBİYETİNİ ALDI Fenerbahçe'nin rakibi Rangers, bu sezon çalkantılı bir dönemden geçiyor. Clement'i gönderen Glasgow temsilcisi son 5 maçta 3. yenilgisini aldı. Bu durum temsilcimiz adına büyük bir avantajı da beraberinde getiriyor. Mourinho, moral olarak çok da iyi noktada olmayan rakibinin üzerinde psikolojik etmenleri de hesaplarına katıyor.