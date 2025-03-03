Fenerbahçe’den flaş transfer kararı! Dünya yıldızının bonservisi alınacak

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında ağırladığı Antalyaspor'u 3-0 yenerek yoluna devam etti. Karşılaşmanın ardından Galatasaray'a 2 puan daha yaklaşanan Kanarya'da şampiyonluk sesleri daha yüksk sesle dillendiriliyor.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında ağırladığı Antalyaspor'u 3-0 yenerek yoluna devam etti. Karşılaşmanın ardından Galatasaray'a 2 puan daha yaklaşanan Kanarya'da şampiyonluk sesleri daha yüksk sesle dillendiriliyor.
Zorlu randevuda galibiyeti getiren golleri Mert Müldür, Dusan Tadic ve Youssef En-Nesyri kaydetti. Ayrıca Edin Dzeko da futboluyla alkış alan isimlerden biri oldu.
TRİBÜNDEN İZLEDİ
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, cezası nedeniyle Antalyaspor karşılaşmasında takımının başında yer alamadı ve maçı tribünden takip etti. Galatasaray derbisinin ardından önce 4 maç ceza alan deneyimli teknik adamın cezası daha sonra 2 maça indirildi. Bu süreçte Türkiye Kupası'ndaki Gaziantep FK maçında da takımından uzak kalan Mourinho, Antalyaspor maçıyla birlikte cezasını tamamladı.
Portekizli teknik direktör, Süper Lig'in 28. haftasında oynanacak Samsunspor karşılaşmasında saha kenarındaki yerini alarak takımını yeniden doğrudan yönetebilecek.
MOURINHO'YA DESTEK
Fenerbahçe tribünleri, Antalyaspor maçında 4 maçlık cezası 2'ye indirilen Jose Mourinho'ya destek verdi. Portekizli çalıştırıcı için "We stand with you (Yanındayız)" pankartı açıldı.
DERBİYE KADAR KAYIPSIZ GİTMEK İSTİYOR
Jose Mourinho'nun öğrencileri, birbirinden önemli takımlarla karşılaşacakları fikstürdeki ilk durağını Trabzonspor maçı olarak belirledi. Oynanacak Rangers eşleşmelerinin yanı sıra Samsunspor ve Bodrum FK mücadelelerinden hasarsız çıkmak isteniyor.
İLGİNÇ İSTATİSTİK
Kanarya, savunmadaki başarısıyla da ön plana çıkmayı başardı. Oynanılan son maçta rakiplerine ilk yarıda şut izni veredi. Kasımpaşa ve Galatasaray'dan sonra Antalyaspor'da isabetli şut atamadan ilk yarıyı tamamladı.
EN-NESYRI TARİHE GEÇTİ
Takımının Antalyaspor karşısındaki 3. golüne imza atan Youssef En-Nesyri, sarı lacivertli ekibin tarihinde çok önemli bir seri yakalayarak adını zirveye yazdırdı. Faslı futbolcu iç sahada üst üste 6 karşılaşmada ağları havalandırarak bu alanda rekor kırdı. Reko daha önce 2006'dan bu yana Alex'e aitti.
TADIC'TEN 6 MAÇ SONRA GOL
Fenerbahçe'nin deneyimli futbolcusu Dusan Tadic, Süper Lig'de 6 maçlık aranın ardından tekrar gol sevinci yaşadı. Sezonun ilk bölümüne kıyasla gol yollarında daha etkisiz bir performans sergileyen 36 yaşındaki oyuncu, takımını 26. dakikada 2-0 öne geçiren golü kaydetti.
Ligde son olarak 13 Ocak'ta Konyaspor deplasmanında ağları sarsan Tadic, bu maçın ardından çıktığı 6 lig karşılaşmasında gol atamamıştı. Ancak, 13 Şubat'ta UEFA Avrupa Ligi'nde Anderlecht karşısında bir gol kaydetmeyi başarmıştı.
Son olarak Antalyaspor filelerini havalandıran Sırp futbolcu, ligdeki gol sayısını 9'a yükseltti.
EDIN DZEKO GENÇLERE TAŞ ÇIKARIYOR
Boşnak yıldız Edin Dzeko, Antalyaspor karşısındaki formuyla yine kalitesini ortaya koydu. Deneyimli forvet, gol atmamasına rağmen ataklara yön verip rakip savunmayı çok zorladı. Zaman zaman kilitlenen oyunda sağ stoper ve bek arasına yaptığı koşularla adeta çilingir rolü üstlendi.
SIRADA RANGERS VAR
Trendyol Süper Lig'de puanını 61 yapan Fenerbahçe'de gözler Avrupa Ligi'nde oynanacak Rangers karşılaşmasına çevrildi. İskoç ekibini evinde devirmek isteyen Kanarya'da tüm hazırlıklar galibiyet üzerine yapıldı. Aksi bir sonuç düşünülmüyor.
3. MAĞLUBİYETİNİ ALDI
Fenerbahçe'nin rakibi Rangers, bu sezon çalkantılı bir dönemden geçiyor. Clement'i gönderen Glasgow temsilcisi son 5 maçta 3. yenilgisini aldı. Bu durum temsilcimiz adına büyük bir avantajı da beraberinde getiriyor. Mourinho, moral olarak çok da iyi noktada olmayan rakibinin üzerinde psikolojik etmenleri de hesaplarına katıyor.
İLK MAÇTA İŞ BİTİRİLECEK
Anderlecht'i play-off turunda saf dışı bırakan Kanarya, ilk maçı evinde 3-0 kazanmıştı. İkinci maç nispeten sahaya rahat çıkılması sonrasına alınan beraberlik tur için yeterli olmuştu. Rangers karşısında da aynı şekilde yola devam edilmesi planlanıyor.
GELECEK SEZONUN PLANLAMASI YAPILIYOR
Mayıs ayında şampiyonluk elde ederek kupayı müzesine götürmek isteyen Fenerbahçe'de gelecek senelerin hazırlıkları da yapılıyor. Hem kadro hem de teknik ekip açısından önemli gelişmeler yaşanıyor.
İLK BOMBA MOURINHO!
Sezon başında takımın başına getirilen Jose Mourinho'nun gelecek yaz sona erecek kontratı için harekete geçildi. Yeni Asır'ın haberine göre gönetim, Portekizli çalıştırıcıyla sonuçlar ne olursa olsun yola devam etme kararı aldı.
TEKLİF GİTTİ
Haberde 2027'e kadar sözleimesi devam eden deneyimli teknik direktöre Galatasaray derbisi sonrasında ilk teklif iletildiği belirtildi.
TRANSFERE YÖN VERECEK
Yaz aylarındaki operasyonuyla tüm kulvarlarda iddialı yürüyüşünü sürdüren Kanarya'da transfer çalışmaları da Mourinho'nun yönetiminde gerçekleşecek.
BİLETLER KESİLDİ
Jose Mourinho, takımda görmek istemediği oyuncular konusunda kararını verdi. Bright Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Allan Saint-Maximin ve kirada bulunan yabancılrla yola devam edilmeyecek.
İLK HAMLE AMRABAT
Gelecek sezonun ilk transferi ise Sofyan Amrabat olacak. Zorunlu satın alma opsiyonu ile kiralanan deneyimli futbolcunun bonservisi alınacak. Fiorentina'ya 12-13 milyon euro civarında ödeme yapılması bekleniyor.
KOSTIC İÇİN JUVENTUS'UN KAPISI ÇALINACAK
Yine sezon başında kiralanan isimlerden biri olan Filip Kostic'in de takımda kalması isteniyor. Uyumlu yapısı ve birçok mevkide forma giymesi Sırp futbolcuyu öne çıkarıyor. Torino temsilcisi Juventus ile görüşmeler başlayacak.
SKRINIAR BOMBASI!
Ara transfer döneminde PSG'den kiralanan Milan Skriniar ile de yola devam edilme planı gündemde. Slovak futbolcunun hem savunmaya yaptığı katkı hem de Yusuf Akçiçek'in yetişmesi konusunda kendisine rol model olması nedeniyle harekete geçildi.
PAZARLIKLAR BAŞLADI
SPORX'in haberine göre Fenerbahçe yönetimi, deneyimli stoper için Fransa temsilcisi PSG'nin kapısını çaldı ve teklifini yaptı. Kısa sürede pazarlıkların sonuç vermesi için uğraş veriliyor.
SKRINIAR'IN PERFORMANSI
Sarı lacivertli formayla 8 maça çıkan Slovak stoper ise 2 asistlik performans sergiledi.