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Fenerbahçe'den flaş transfer kararı! Dünya yıldızının bonservisi alınacak

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, Galatasaray'ın puan kaybetmesinin ardından farkı 4'e kadar indirmeyi başardı. Antalyaspor karşısında hata yapmayan sarı lacivertli ekipte sıradaki hedef Rangers ile oynanacak UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçı. Diğer yandan transfer çalışmaları da devam ediyor. Kanarya, yıldız futbolcu için çalışmalara başladı ve girişim yapılacak. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :03 Mart 2025 , 15:19 Güncelleme Tarihi :03 Mart 2025 , 15:24
Fenerbahçe’den flaş transfer kararı! Dünya yıldızının bonservisi alınacak

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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında ağırladığı Antalyaspor'u 3-0 yenerek yoluna devam etti. Karşılaşmanın ardından Galatasaray'a 2 puan daha yaklaşanan Kanarya'da şampiyonluk sesleri daha yüksk sesle dillendiriliyor.

Fenerbahçe’den flaş transfer kararı! Dünya yıldızının bonservisi alınacak

Zorlu randevuda galibiyeti getiren golleri Mert Müldür, Dusan Tadic ve Youssef En-Nesyri kaydetti. Ayrıca Edin Dzeko da futboluyla alkış alan isimlerden biri oldu.

Fenerbahçe’den flaş transfer kararı! Dünya yıldızının bonservisi alınacak

TRİBÜNDEN İZLEDİ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, cezası nedeniyle Antalyaspor karşılaşmasında takımının başında yer alamadı ve maçı tribünden takip etti. Galatasaray derbisinin ardından önce 4 maç ceza alan deneyimli teknik adamın cezası daha sonra 2 maça indirildi. Bu süreçte Türkiye Kupası'ndaki Gaziantep FK maçında da takımından uzak kalan Mourinho, Antalyaspor maçıyla birlikte cezasını tamamladı.

Fenerbahçe’den flaş transfer kararı! Dünya yıldızının bonservisi alınacak

Portekizli teknik direktör, Süper Lig'in 28. haftasında oynanacak Samsunspor karşılaşmasında saha kenarındaki yerini alarak takımını yeniden doğrudan yönetebilecek.

Fenerbahçe’den flaş transfer kararı! Dünya yıldızının bonservisi alınacak

MOURINHO'YA DESTEK

Fenerbahçe tribünleri, Antalyaspor maçında 4 maçlık cezası 2'ye indirilen Jose Mourinho'ya destek verdi. Portekizli çalıştırıcı için "We stand with you (Yanındayız)" pankartı açıldı.

Fenerbahçe’den flaş transfer kararı! Dünya yıldızının bonservisi alınacak

DERBİYE KADAR KAYIPSIZ GİTMEK İSTİYOR

Jose Mourinho'nun öğrencileri, birbirinden önemli takımlarla karşılaşacakları fikstürdeki ilk durağını Trabzonspor maçı olarak belirledi. Oynanacak Rangers eşleşmelerinin yanı sıra Samsunspor ve Bodrum FK mücadelelerinden hasarsız çıkmak isteniyor.

Fenerbahçe’den flaş transfer kararı! Dünya yıldızının bonservisi alınacak

İLGİNÇ İSTATİSTİK

Kanarya, savunmadaki başarısıyla da ön plana çıkmayı başardı. Oynanılan son maçta rakiplerine ilk yarıda şut izni veredi. Kasımpaşa ve Galatasaray'dan sonra Antalyaspor'da isabetli şut atamadan ilk yarıyı tamamladı.

Fenerbahçe’den flaş transfer kararı! Dünya yıldızının bonservisi alınacak

EN-NESYRI TARİHE GEÇTİ

Takımının Antalyaspor karşısındaki 3. golüne imza atan Youssef En-Nesyri, sarı lacivertli ekibin tarihinde çok önemli bir seri yakalayarak adını zirveye yazdırdı. Faslı futbolcu iç sahada üst üste 6 karşılaşmada ağları havalandırarak bu alanda rekor kırdı. Reko daha önce 2006'dan bu yana Alex'e aitti.

Fenerbahçe’den flaş transfer kararı! Dünya yıldızının bonservisi alınacak

TADIC'TEN 6 MAÇ SONRA GOL

Fenerbahçe'nin deneyimli futbolcusu Dusan Tadic, Süper Lig'de 6 maçlık aranın ardından tekrar gol sevinci yaşadı. Sezonun ilk bölümüne kıyasla gol yollarında daha etkisiz bir performans sergileyen 36 yaşındaki oyuncu, takımını 26. dakikada 2-0 öne geçiren golü kaydetti.

Ligde son olarak 13 Ocak'ta Konyaspor deplasmanında ağları sarsan Tadic, bu maçın ardından çıktığı 6 lig karşılaşmasında gol atamamıştı. Ancak, 13 Şubat'ta UEFA Avrupa Ligi'nde Anderlecht karşısında bir gol kaydetmeyi başarmıştı.

Son olarak Antalyaspor filelerini havalandıran Sırp futbolcu, ligdeki gol sayısını 9'a yükseltti.

Fenerbahçe’den flaş transfer kararı! Dünya yıldızının bonservisi alınacak

EDIN DZEKO GENÇLERE TAŞ ÇIKARIYOR

Boşnak yıldız Edin Dzeko, Antalyaspor karşısındaki formuyla yine kalitesini ortaya koydu. Deneyimli forvet, gol atmamasına rağmen ataklara yön verip rakip savunmayı çok zorladı. Zaman zaman kilitlenen oyunda sağ stoper ve bek arasına yaptığı koşularla adeta çilingir rolü üstlendi.

Fenerbahçe’den flaş transfer kararı! Dünya yıldızının bonservisi alınacak

SIRADA RANGERS VAR

Trendyol Süper Lig'de puanını 61 yapan Fenerbahçe'de gözler Avrupa Ligi'nde oynanacak Rangers karşılaşmasına çevrildi. İskoç ekibini evinde devirmek isteyen Kanarya'da tüm hazırlıklar galibiyet üzerine yapıldı. Aksi bir sonuç düşünülmüyor.

Fenerbahçe’den flaş transfer kararı! Dünya yıldızının bonservisi alınacak

3. MAĞLUBİYETİNİ ALDI

Fenerbahçe'nin rakibi Rangers, bu sezon çalkantılı bir dönemden geçiyor. Clement'i gönderen Glasgow temsilcisi son 5 maçta 3. yenilgisini aldı. Bu durum temsilcimiz adına büyük bir avantajı da beraberinde getiriyor. Mourinho, moral olarak çok da iyi noktada olmayan rakibinin üzerinde psikolojik etmenleri de hesaplarına katıyor.

Fenerbahçe’den flaş transfer kararı! Dünya yıldızının bonservisi alınacak

İLK MAÇTA İŞ BİTİRİLECEK

Anderlecht'i play-off turunda saf dışı bırakan Kanarya, ilk maçı evinde 3-0 kazanmıştı. İkinci maç nispeten sahaya rahat çıkılması sonrasına alınan beraberlik tur için yeterli olmuştu. Rangers karşısında da aynı şekilde yola devam edilmesi planlanıyor.

Fenerbahçe’den flaş transfer kararı! Dünya yıldızının bonservisi alınacak

GELECEK SEZONUN PLANLAMASI YAPILIYOR

Mayıs ayında şampiyonluk elde ederek kupayı müzesine götürmek isteyen Fenerbahçe'de gelecek senelerin hazırlıkları da yapılıyor. Hem kadro hem de teknik ekip açısından önemli gelişmeler yaşanıyor.

Fenerbahçe’den flaş transfer kararı! Dünya yıldızının bonservisi alınacak

İLK BOMBA MOURINHO!

Sezon başında takımın başına getirilen Jose Mourinho'nun gelecek yaz sona erecek kontratı için harekete geçildi. Yeni Asır'ın haberine göre gönetim, Portekizli çalıştırıcıyla sonuçlar ne olursa olsun yola devam etme kararı aldı.

Fenerbahçe’den flaş transfer kararı! Dünya yıldızının bonservisi alınacak

TEKLİF GİTTİ

Haberde 2027'e kadar sözleimesi devam eden deneyimli teknik direktöre Galatasaray derbisi sonrasında ilk teklif iletildiği belirtildi.

Fenerbahçe’den flaş transfer kararı! Dünya yıldızının bonservisi alınacak

TRANSFERE YÖN VERECEK

Yaz aylarındaki operasyonuyla tüm kulvarlarda iddialı yürüyüşünü sürdüren Kanarya'da transfer çalışmaları da Mourinho'nun yönetiminde gerçekleşecek.

Fenerbahçe’den flaş transfer kararı! Dünya yıldızının bonservisi alınacak

BİLETLER KESİLDİ

Jose Mourinho, takımda görmek istemediği oyuncular konusunda kararını verdi. Bright Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Allan Saint-Maximin ve kirada bulunan yabancılrla yola devam edilmeyecek.

Fenerbahçe’den flaş transfer kararı! Dünya yıldızının bonservisi alınacak

İLK HAMLE AMRABAT

Gelecek sezonun ilk transferi ise Sofyan Amrabat olacak. Zorunlu satın alma opsiyonu ile kiralanan deneyimli futbolcunun bonservisi alınacak. Fiorentina'ya 12-13 milyon euro civarında ödeme yapılması bekleniyor.

Fenerbahçe’den flaş transfer kararı! Dünya yıldızının bonservisi alınacak

KOSTIC İÇİN JUVENTUS'UN KAPISI ÇALINACAK

Yine sezon başında kiralanan isimlerden biri olan Filip Kostic'in de takımda kalması isteniyor. Uyumlu yapısı ve birçok mevkide forma giymesi Sırp futbolcuyu öne çıkarıyor. Torino temsilcisi Juventus ile görüşmeler başlayacak.

Fenerbahçe’den flaş transfer kararı! Dünya yıldızının bonservisi alınacak

SKRINIAR BOMBASI!

Ara transfer döneminde PSG'den kiralanan Milan Skriniar ile de yola devam edilme planı gündemde. Slovak futbolcunun hem savunmaya yaptığı katkı hem de Yusuf Akçiçek'in yetişmesi konusunda kendisine rol model olması nedeniyle harekete geçildi.

Fenerbahçe’den flaş transfer kararı! Dünya yıldızının bonservisi alınacak

PAZARLIKLAR BAŞLADI

SPORX'in haberine göre Fenerbahçe yönetimi, deneyimli stoper için Fransa temsilcisi PSG'nin kapısını çaldı ve teklifini yaptı. Kısa sürede pazarlıkların sonuç vermesi için uğraş veriliyor.

Fenerbahçe’den flaş transfer kararı! Dünya yıldızının bonservisi alınacak

SKRINIAR'IN PERFORMANSI

Sarı lacivertli formayla 8 maça çıkan Slovak stoper ise 2 asistlik performans sergiledi.

Fenerbahçe’den flaş transfer kararı! Dünya yıldızının bonservisi alınacak

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Fenerbahçe’den flaş transfer kararı! Dünya yıldızının bonservisi alınacak
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