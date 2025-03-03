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Farkın 4'e indi Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi

Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında Galatasaray ve Fenerbahçe’nin maçlarını tamamlamasının ardından şampiyonluk oranları güncellendi. Cimbom'un yaşadığı düşüş dikkat çekti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :03 Mart 2025 , 16:36 Güncelleme Tarihi :03 Mart 2025 , 16:36
Farkın 4’e indi Süper Lig’de şampiyonluk oranları güncellendi

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Lider Galatasaray, Kasımpaşa deplasmanında 3-3 berabere kalarak iki puan kaybetti. Fenerbahçe ise sahasında Antalyaspor'u 3-0 mağlup ederek sarı-kırmızılılarla arasındaki puan farkını 4'e düşürdü.

Bu sonuçların ardından Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti. İşte güncellenen şampiyonluk ihtimalleri:

  • Trabzonspor - 3000
  • Sivasspor - 3000
  • Rizespor - 3000
  • Konyaspor - 3000
  • Kayserispor - 3000
  • Gaziantep FK - 3000
  • Göztepe - 3000
  • Eyüpspor - 1000
  • Başakşehir - 1000
  • Beşiktaş - 700
  • Samsunspor - 400
  • Fenerbahçe - 2.95 (Önceki oran 3.25)
  • Galatasaray - 1.20 (Önceki oran 1.12)
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