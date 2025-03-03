Farkın 4’e indi Süper Lig’de şampiyonluk oranları güncellendi

Lider Galatasaray, Kasımpaşa deplasmanında 3-3 berabere kalarak iki puan kaybetti. Fenerbahçe ise sahasında Antalyaspor'u 3-0 mağlup ederek sarı-kırmızılılarla arasındaki puan farkını 4'e düşürdü.
Bu sonuçların ardından Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti. İşte güncellenen şampiyonluk ihtimalleri:
- Trabzonspor - 3000
- Sivasspor - 3000
- Rizespor - 3000
- Konyaspor - 3000
- Kayserispor - 3000
- Gaziantep FK - 3000
- Göztepe - 3000
- Eyüpspor - 1000
- Başakşehir - 1000
- Beşiktaş - 700
- Samsunspor - 400
- Fenerbahçe - 2.95 (Önceki oran 3.25)
- Galatasaray - 1.20 (Önceki oran 1.12)