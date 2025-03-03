Farkın 4’e indi Süper Lig’de şampiyonluk oranları güncellendi

Lider Galatasaray, Kasımpaşa deplasmanında 3-3 berabere kalarak iki puan kaybetti. Fenerbahçe ise sahasında Antalyaspor'u 3-0 mağlup ederek sarı-kırmızılılarla arasındaki puan farkını 4'e düşürdü.

Bu sonuçların ardından Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti. İşte güncellenen şampiyonluk ihtimalleri: