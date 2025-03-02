Dört dörtlük seri! Roma - Como: 2-1 | MAÇ SONUCU

Roma'ya galibiyeti getiren golleri 61. dakikada Alexis Saelemaekers ve 76. dakikada Artem Dovbyk kaydetti. Como'nun tek golü ise 44. dakikada Lucas da Cunha'dan geldi. Konuk ekip, 63. dakikada Oliver Kempf'in kırmızı kart görmesiyle maçı 10 kişi tamamladı.

Roma'da karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli futbolcu Zeki Çelik, 74 dakika sahada kaldı ve takımının ilk golünde asist yaptı.

Bu sonuçla üst üste dördüncü galibiyetini alan Roma, puanını 43'e yükseltti. Ligde iki maç sonra mağlup olan Como ise 28 puanda kaldı.

Roma, ligin bir sonraki haftasında deplasmanda Empoli ile karşılaşacak. Como ise sahasında Venezia'yı konuk edecek.