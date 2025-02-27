Gaziantep FK - Fenerbahçe | CANLI İZLE

Fenerbahçe , Ziraat Türkiye Kupası 'nın 3. haftasında Gaziantep FK'ya konuk oluyor.

Fenerbahçe ligdeki maçı 3-1 kazanmıştı (Takvim Foto Arşiv)

FENER GOL YEMEDİ

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'nda iki maça çıkan Fenerbahçe 1. haftada Kasımpaşa ile karşılaştı. Rakibini 3-0 yenen Kanarya, 2. haftada ise Erzurumspor FK'yı 5-0 mağlup edip 6 puan topladı.

Gaziantep FK ise İstanbulspor'u 4-0 yendikten sonra Göztepe karşısında 1-0 'lık puanla sahadan yenilgiyle ayrıldı. Maç öncesi 3 puanı bulunuyor.