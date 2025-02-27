Gaziantep FK - Fenerbahçe | CANLI İZLE

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nın 3. haftasında Gaziantep FK'ya konuk oluyor.
CANLI YAYIN
A Spor'dan yayınlanan Gaziantep FK - Fenerbahçe maçını takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nın 3. haftasında Gaziantep FK'ya konuk oluyor.
CANLI YAYIN
A Spor'dan yayınlanan Gaziantep FK - Fenerbahçe maçını takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.
GAZİANTEP FK - FENERBAHÇE MAÇININ İLK 11'LERİ:
GAZİANTEP FK: Dioudis, Ömürcan, Semih, Ertuğrul, Daubin, Sorescu, Ogün, Kozlowski, Husic, Lungoyi, Boateng
FENERBAHÇE: İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Yusuf Akçiçek, Skriniar, Osayi, Fred, Mert Hakan, Oğuz Aydın, İrfan Can Kahveci, Talisca, En-Nesyri
FENER GOL YEMEDİ
Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'nda iki maça çıkan Fenerbahçe 1. haftada Kasımpaşa ile karşılaştı. Rakibini 3-0 yenen Kanarya, 2. haftada ise Erzurumspor FK'yı 5-0 mağlup edip 6 puan topladı.
Gaziantep FK ise İstanbulspor'u 4-0 yendikten sonra Göztepe karşısında 1-0 'lık puanla sahadan yenilgiyle ayrıldı. Maç öncesi 3 puanı bulunuyor.