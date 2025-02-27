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Gaziantep FK - Fenerbahçe | CANLI İZLE

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda B Grubu karşılaşmaları sona eriyor. İlk iki maçını kazanan Fenerbahçe, son hafta mücadelesinde Gaziantep FK ile karşı karşıya geliyor. Sarı lacivertli ekip alacağı galibiyetle birlikte grubu lider tamamlamak ve çeyrek finalde ev sahibi olma avantajını yakalamak amacında. A Spor'dan yayınlanan Gaziantep FK - Fenerbahçe maçını takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.

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Giriş Tarihi :27 Şubat 2025 , 14:55 Güncelleme Tarihi :27 Şubat 2025 , 15:57
Gaziantep FK - Fenerbahçe | CANLI İZLE

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Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nın 3. haftasında Gaziantep FK'ya konuk oluyor.

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A Spor'dan yayınlanan Gaziantep FK - Fenerbahçe maçını takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.

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GAZİANTEP FK - FENERBAHÇE MAÇININ İLK 11'LERİ:

GAZİANTEP FK: Dioudis, Ömürcan, Semih, Ertuğrul, Daubin, Sorescu, Ogün, Kozlowski, Husic, Lungoyi, Boateng

FENERBAHÇE: İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Yusuf Akçiçek, Skriniar, Osayi, Fred, Mert Hakan, Oğuz Aydın, İrfan Can Kahveci, Talisca, En-Nesyri

Fenerbahçe ligdeki maçı 3-1 kazanmıştı (Takvim Foto Arşiv)Fenerbahçe ligdeki maçı 3-1 kazanmıştı (Takvim Foto Arşiv)

FENER GOL YEMEDİ

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'nda iki maça çıkan Fenerbahçe 1. haftada Kasımpaşa ile karşılaştı. Rakibini 3-0 yenen Kanarya, 2. haftada ise Erzurumspor FK'yı 5-0 mağlup edip 6 puan topladı.

Gaziantep FK ise İstanbulspor'u 4-0 yendikten sonra Göztepe karşısında 1-0 'lık puanla sahadan yenilgiyle ayrıldı. Maç öncesi 3 puanı bulunuyor.