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Avrupa'nın 3 devi Yusuf Akçiçek için geliyor

Fenerbahçe’nin genç yeteneği Yusuf Akçiçek, UEFA Avrupa Ligi'nde Rangers ile oynanacak maçta bir kez daha Avrupa devleri tarafından takip edilecek. Bayern Münih, Bayer Leverkusen ve Tottenham, 19 yaşındaki futbolcuyu bu karşılaşmada tribünden izleyecek.

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Giriş Tarihi :03 Mart 2025 , 21:08 Güncelleme Tarihi :03 Mart 2025 , 21:08
Avrupa’nın 3 devi Yusuf Akçiçek için geliyor

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Bayern Münih, Bayer Leverkusen ve Tottenham, 19 yaşındaki futbolcuyu bu karşılaşmada tribünden izleyecek. Daha önce Bayern Münih yetkilileri, Yusuf Akçiçek'i Anderlecht ile oynanan maçta da takip etmişti.

Yusuf Akçiçek (AA)Yusuf Akçiçek (AA)

2 GOLÜ VAR

Fenerbahçe formasıyla bu sezon 13 maçta süre alan Yusuf Akçiçek, 2 gol kaydetti. Ligde Antalyaspor maçında forma şansı bulamayan genç oyuncunun, Rangers karşılaşmasında ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor.

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