Avrupa’nın 3 devi Yusuf Akçiçek için geliyor

Bayern Münih, Bayer Leverkusen ve Tottenham, 19 yaşındaki futbolcuyu bu karşılaşmada tribünden izleyecek. Daha önce Bayern Münih yetkilileri, Yusuf Akçiçek'i Anderlecht ile oynanan maçta da takip etmişti.
Bayern Münih, Bayer Leverkusen ve Tottenham, 19 yaşındaki futbolcuyu bu karşılaşmada tribünden izleyecek. Daha önce Bayern Münih yetkilileri, Yusuf Akçiçek'i Anderlecht ile oynanan maçta da takip etmişti.
2 GOLÜ VAR
Fenerbahçe formasıyla bu sezon 13 maçta süre alan Yusuf Akçiçek, 2 gol kaydetti. Ligde Antalyaspor maçında forma şansı bulamayan genç oyuncunun, Rangers karşılaşmasında ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor.