Bayern Münih’ten Sacha Boey kararı!

3 sezon Galatasaray'da forma giydikten sonra 30 milyon euro ücret karşılığında Almanya'ya gidip rekor kıran Sacha Boey, beklediği çıkışı yapamamıştı. 24 yaşındaki futbolcunun takımda düşünülmediği ve Alman ekibinin tekliflere açık olduğu ifade edildi.

Sky Sports'un haberine göre eğer beklentileri karşılayan bir talip çıkarsa Boey gönderilecek. Sarı kırmızılılarla Alman ekibi arasında "Oyuncunun başka bir kulübe transfer olması durumunda Bayern Münih, gerçekleşmeyen bonusları Galatasaray'a ödeyecek." maddesi de bulunuyor.

Yıldız sağ bek11 maçta 1 asist yapıp 461 dakika sahada kaldı.