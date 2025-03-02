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Penaltıya sebep olan Carlos Cuesta taraftarın hedefinde!

Galatasaray'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Carlos Cuesta, Kasımpaşa ile oynanan ve 3-3 sona eren mücadelede yaptığı hareketle skorun beraberliğe gelmesinde rol oynadı. Kolombiyalı futbolcunun müdahalesi ile penaltı kazanan ev sahibinde Haris Hajradinovic skoru dengeleyerek Aslan'ı 2 puandan etti. Cuesta, sosyal medyada eleştirilerin hedefi haline geldi.

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Giriş Tarihi :02 Mart 2025 , 18:25 Güncelleme Tarihi :02 Mart 2025 , 18:59
Penaltıya sebep olan Carlos Cuesta taraftarın hedefinde!

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Victor Nelsson ile yollarını ayırdıktan sonra transferin son günlerinde Carlos Cuesta'yı renklerine bağlayan Galatasaray'da 25 yaşındaki futbolcunun hatası pahalıya mal oldu. Fenerbahçe ile arasında 6 puan fark bulunan Aslan, Kasımpaşa karşısında mutlak galibiyet için çıktı.

Karşılaşma 3-2 sarı kırmızılı ekibin lehine devam ederken Cuesta penaltıya sebebiyet verdi. 85'te topun başına gelen Hajradinovic, takımı adına beraberliğe taşıdığı skorla birlikte Cimbom'da adeta soğuk duş etkisi yarattı. Güney Amerikalı stoperin oyuna girdikten 3 dakika sonrasında bu harekete imza atması taraftarlar tarafından tepkiyle karşılandı.

2 puan kaybederek evine dönen Aslan, Fenerbahçe'nin kazanması halinde farkın 5'e inmesine engel olamayacak.

Carlos Cuesta hakkında atılan bazı X mesajları

Galatasaray'ın yıldızı Carlos Cuesta için sosyal medyada sert eleştirilere yer verildi (X)Galatasaray'ın yıldızı Carlos Cuesta için sosyal medyada sert eleştirilere yer verildi (X)

Galatasaray'ın yıldızı Carlos Cuesta için sosyal medyada sert eleştirilere yer verildi (X)Galatasaray'ın yıldızı Carlos Cuesta için sosyal medyada sert eleştirilere yer verildi (X)

Galatasaray'ın yıldızı Carlos Cuesta için sosyal medyada sert eleştirilere yer verildi (X)Galatasaray'ın yıldızı Carlos Cuesta için sosyal medyada sert eleştirilere yer verildi (X)

Galatasaray'ın yıldızı Carlos Cuesta için sosyal medyada sert eleştirilere yer verildi (X)Galatasaray'ın yıldızı Carlos Cuesta için sosyal medyada sert eleştirilere yer verildi (X)

Galatasaray'ın yıldızı Carlos Cuesta için sosyal medyada sert eleştirilere yer verildi (X)Galatasaray'ın yıldızı Carlos Cuesta için sosyal medyada sert eleştirilere yer verildi (X)

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