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Galatasaray - Konyaspor | CANLI İZLE

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda grup heyecanı devam ediyor. C Grubu'nda Galatasaray ile Konyaspor Rams Park'ta karşı karşıya geliyor. Cimbom evinde kazanarak kupadaki iddiasını sürdürmek, yeşil beyazlılar ise ilk ikide yer alarak adını çeyrek finale yazdırmak amacında. ATV'den canlı yayınlanan Galatasaray - Konyaspor maçını takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.

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Giriş Tarihi :27 Şubat 2025 , 17:45 Güncelleme Tarihi :27 Şubat 2025 , 18:55
Galatasaray - Konyaspor | CANLI İZLE

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Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nın 3. haftasında Konyaspor ile karşı karşıya geliyor.

ATV CANLI YAYIN

CANLI YAYIN

ATV'den canlı yayınlanan Galatasaray - Konyaspor maçını takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.

Victor Osimhen yine Galatasary'ın en önemli gol silahı (Takvim Foto Arşiv)Victor Osimhen yine Galatasary'ın en önemli gol silahı (Takvim Foto Arşiv)

GALATASARAY - KONYASPOR MAÇI İLK 11'LERİ

GALATASARAY: Muslera, Kerem, Mertens, Yunus, Berkan, Ahmed, Kaan, Jelert, Cuesta, Yusuf, Metehan

KONYASPOR: Deniz, Nikola, Bazoer, Calusic, Yasir, Boateng, Morten, Tunahan, Aleksic, Bostan, Umut

Galatasaray Konyaspor ile oynadığı iki maçı da kazandı (AA)Galatasaray Konyaspor ile oynadığı iki maçı da kazandı (AA)

CİMBOM ZAFER İSTİYOR

Grupta çıktığı ilk maçta Başakşehir ile 2-2 berabere kalan Galatasaray, ikinci mücadelesinde ise Boluspor'u deplasmanda 4-1 yenerek 4 puan topladı. Konyaspor ise Çorum FK'yı Çorum'da 1-0 ile geçip evinde Eüypspor'u evinde 3-1'lik skorla devirdi ve 6 puanla zirvede yer alıyor.