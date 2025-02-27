Galatasaray - Konyaspor | CANLI İZLE

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nın 3. haftasında Konyaspor ile karşı karşıya geliyor.
CANLI YAYIN
ATV'den canlı yayınlanan Galatasaray - Konyaspor maçını takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nın 3. haftasında Konyaspor ile karşı karşıya geliyor.
CANLI YAYIN
ATV'den canlı yayınlanan Galatasaray - Konyaspor maçını takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.
GALATASARAY - KONYASPOR MAÇI İLK 11'LERİ
GALATASARAY: Muslera, Kerem, Mertens, Yunus, Berkan, Ahmed, Kaan, Jelert, Cuesta, Yusuf, Metehan
KONYASPOR: Deniz, Nikola, Bazoer, Calusic, Yasir, Boateng, Morten, Tunahan, Aleksic, Bostan, Umut
CİMBOM ZAFER İSTİYOR
Grupta çıktığı ilk maçta Başakşehir ile 2-2 berabere kalan Galatasaray, ikinci mücadelesinde ise Boluspor'u deplasmanda 4-1 yenerek 4 puan topladı. Konyaspor ise Çorum FK'yı Çorum'da 1-0 ile geçip evinde Eüypspor'u evinde 3-1'lik skorla devirdi ve 6 puanla zirvede yer alıyor.