Galatasaray - Konyaspor | CANLI İZLE

Victor Osimhen yine Galatasary'ın en önemli gol silahı (Takvim Foto Arşiv)

Galatasaray Konyaspor ile oynadığı iki maçı da kazandı (AA)

CİMBOM ZAFER İSTİYOR

Grupta çıktığı ilk maçta Başakşehir ile 2-2 berabere kalan Galatasaray, ikinci mücadelesinde ise Boluspor'u deplasmanda 4-1 yenerek 4 puan topladı. Konyaspor ise Çorum FK'yı Çorum'da 1-0 ile geçip evinde Eüypspor'u evinde 3-1'lik skorla devirdi ve 6 puanla zirvede yer alıyor.