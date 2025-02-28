Uğurcan Çakır zirvede! Performansıyla büyüledi

28 yaşındaki file bekçisi yaptığı 90 kurtarışla bu alanda zirveye oturdu.

Bu sezon istediği sonuçları alamayan Trabzonspor'da Uğurcan Çakır kalesini büyük bir özveriyle korumaya devam ediyor.

Trabzonspor'un deneyimli kalecisi Uğurcan Çakır, performansıyla büyülemeye devam ediyor. (AA)

Süper Lig'in en çok kurtarış yapan kalecileri ve sıralaması şu şekilde;

Uğurcan Çakır: 23 maç 90 kurtarış

Berke Özer: 23 maç 86 kurtarış

Jakub Slowik: 23 maç 76 kurtarış

Ertuğrul Taşkıran: 23 maç 68 kurtarış

Erce Kardeşler: 19 maç 66 kurtarış

Kenan Piric: 23 maç 62 kurtarış

Ali Şaşal Vural: 15 maç 61 kurtarış

Okan Kocuk: 24 maç 61 kurtarış

Fernando Muslera: 23 maç 69 kurtarış

Mateusz Lis: 21 maç 57 kurtarış