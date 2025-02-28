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Uğurcan Çakır zirvede! Performansıyla büyüledi

Trabzonspor'un deneyimli kalecisi Uğurcan Çakır, performansıyla büyülemeye devam ediyor. Milli file bekçisi, Süper Lig'de çıktığı 23 maçta yaptığı kurtarış sayısıyla zirveye oturdu.

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Giriş Tarihi :28 Şubat 2025 , 16:03 Güncelleme Tarihi :28 Şubat 2025 , 16:03
Uğurcan Çakır zirvede! Performansıyla büyüledi

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Bu sezon istediği sonuçları alamayan Trabzonspor'da Uğurcan Çakır kalesini büyük bir özveriyle korumaya devam ediyor.

28 yaşındaki file bekçisi yaptığı 90 kurtarışla bu alanda zirveye oturdu.

Trabzonspor'un deneyimli kalecisi Uğurcan Çakır, performansıyla büyülemeye devam ediyor. (AA)Trabzonspor'un deneyimli kalecisi Uğurcan Çakır, performansıyla büyülemeye devam ediyor. (AA)

Süper Lig'in en çok kurtarış yapan kalecileri ve sıralaması şu şekilde;

Uğurcan Çakır: 23 maç 90 kurtarış
Berke Özer: 23 maç 86 kurtarış
Jakub Slowik: 23 maç 76 kurtarış
Ertuğrul Taşkıran: 23 maç 68 kurtarış
Erce Kardeşler: 19 maç 66 kurtarış
Kenan Piric: 23 maç 62 kurtarış
Ali Şaşal Vural: 15 maç 61 kurtarış
Okan Kocuk: 24 maç 61 kurtarış
Fernando Muslera: 23 maç 69 kurtarış
Mateusz Lis: 21 maç 57 kurtarış

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