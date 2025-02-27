Erzurumspor FK - İstanbulspor | CANLI YAYIN

Erzurumspor FK, Ziraat Türkiye Kupası'nın 3. haftasında İstanbulspor'u ağırlıyor.
CANLI YAYIN
A Para'dan yayınlanan Erzurumspor FK - İstanbulspor karşılaşmasını takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.
Erzurumspor FK, Ziraat Türkiye Kupası'nın 3. haftasında İstanbulspor'u ağırlıyor.
CANLI YAYIN
A Para'dan yayınlanan Erzurumspor FK - İstanbulspor karşılaşmasını takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.
ERZURUMSPOR FK - İSTANBULSPOR MAÇI İLK 11'LERİ
ERZURUMSPOR FK: Kağan, Gökhan, Yakup, Mehmet, Salih, Furkan, Crociata, Süleyman Enes, Tasev, İlkan, Celal
İSTANBULSPOR: Alp, Duhan, Coly, Yiğit, Duhaney, Abdullah Dıjlan, Kerem, İsa, Emir Kaan, Cham, Şeref
İSTANBULSPOR'UN UMUDU VAR
İlk hafta mücadelesinde Gaziantep FK'ya 4-0 yenildikten sonra ikinci maçında Kasımpaşa'yı 2-0 ile geçen İstanbulspor, 3 puna sahip. Sarı siyahlıların -2 averajı bulunuyor. Son karşılaşmada kazanmaları halinde puanlarını 6'ya yükseltecekler. Ancak çeyrek final bileti diğer maçlara bağlı olacak.
Erzurumspo FK ise ilk iki maçından puan çıkaramadı ve son 90 dakikasında galibiyetle organizasyonu tamamlamak istiyor.