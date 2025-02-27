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Erzurumspor FK - İstanbulspor | CANLI YAYIN

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda B Grubu maçları sona eriyor. Erzurumspor FK ile İstanbulspor Erzurum'da karşı karşıya geliyor. Sarı siyahlılar çeyrek finale yükselecek averajı yakalamak, mavi beyazlılar ise galibiyetle veda etmek amacında. A Para'dan yayınlanan karşılaşmayı takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.

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Giriş Tarihi :27 Şubat 2025 , 15:58 Güncelleme Tarihi :27 Şubat 2025 , 16:05
Erzurumspor FK - İstanbulspor | CANLI YAYIN

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Erzurumspor FK, Ziraat Türkiye Kupası'nın 3. haftasında İstanbulspor'u ağırlıyor.

APara CANLI YAYIN

CANLI YAYIN

A Para'dan yayınlanan Erzurumspor FK - İstanbulspor karşılaşmasını takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.

ERZURUMSPOR FK - İSTANBULSPOR MAÇI İLK 11'LERİ

ERZURUMSPOR FK: Kağan, Gökhan, Yakup, Mehmet, Salih, Furkan, Crociata, Süleyman Enes, Tasev, İlkan, Celal

İSTANBULSPOR: Alp, Duhan, Coly, Yiğit, Duhaney, Abdullah Dıjlan, Kerem, İsa, Emir Kaan, Cham, Şeref

İstanbulspor ligde Erzurumspor FK'yı 3-2 yenmişti (AA)İstanbulspor ligde Erzurumspor FK'yı 3-2 yenmişti (AA)

İSTANBULSPOR'UN UMUDU VAR

İlk hafta mücadelesinde Gaziantep FK'ya 4-0 yenildikten sonra ikinci maçında Kasımpaşa'yı 2-0 ile geçen İstanbulspor, 3 puna sahip. Sarı siyahlıların -2 averajı bulunuyor. Son karşılaşmada kazanmaları halinde puanlarını 6'ya yükseltecekler. Ancak çeyrek final bileti diğer maçlara bağlı olacak.

Erzurumspo FK ise ilk iki maçından puan çıkaramadı ve son 90 dakikasında galibiyetle organizasyonu tamamlamak istiyor.