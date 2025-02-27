Erzurumspor FK - İstanbulspor | CANLI YAYIN

ERZURUMSPOR FK - İSTANBULSPOR MAÇI İLK 11'LERİ

ERZURUMSPOR FK: Kağan, Gökhan, Yakup, Mehmet, Salih, Furkan, Crociata, Süleyman Enes, Tasev, İlkan, Celal

İSTANBULSPOR: Alp, Duhan, Coly, Yiğit, Duhaney, Abdullah Dıjlan, Kerem, İsa, Emir Kaan, Cham, Şeref

İstanbulspor ligde Erzurumspor FK'yı 3-2 yenmişti (AA)

İSTANBULSPOR'UN UMUDU VAR

İlk hafta mücadelesinde Gaziantep FK'ya 4-0 yenildikten sonra ikinci maçında Kasımpaşa'yı 2-0 ile geçen İstanbulspor, 3 puna sahip. Sarı siyahlıların -2 averajı bulunuyor. Son karşılaşmada kazanmaları halinde puanlarını 6'ya yükseltecekler. Ancak çeyrek final bileti diğer maçlara bağlı olacak.

Erzurumspo FK ise ilk iki maçından puan çıkaramadı ve son 90 dakikasında galibiyetle organizasyonu tamamlamak istiyor.