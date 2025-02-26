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Galatasaray'dan şaşırtan transfer! Orta sahanın yeni yıldızı olacak

Trendyol Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyonluğa ulaşmak isteyen Galatasaray, bir yandan gelecek sezonun da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Birçok ismin yer aldığı listeye flaş bir futbolcu eklendi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :26 Şubat 2025 , 16:03 Güncelleme Tarihi :26 Şubat 2025 , 16:17
Galatasaray’dan şaşırtan transfer! Orta sahanın yeni yıldızı olacak

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    Başlıkların Devamı

    Fenerbahçe ile oynadığı derbiden beraberlikle ayrılıp aradaki farkı sabit tutmanın yanı sıra ikili averajda da önde olmayı garantileyen Galatasaray, hedefe kilitlendi. Sarı kırmızılılar, kalan 12 haftada alacağı sonuçlarla toplamda 25. kez mutlu sona ulaşıp 5. yıldızı formasına işlemek istiyor.

    Galatasaray’dan şaşırtan transfer! Orta sahanın yeni yıldızı olacak

    SAVUNMA BU KEZ GEÇER NOT ALDI

    Galatasaray'ın bu sezon en çok sorun yaşadığı konuların başında gelen savunmada Fenerbahçe derbisinde sorun yaşanmaması herkesi memnun etti. Gol yemeden derbiden ayrılan Aslan, üst üste oynayacağı iki deplasman maçı öncesinde umut verdi.

    Galatasaray’dan şaşırtan transfer! Orta sahanın yeni yıldızı olacak

    İLK HEDEF KUPA

    Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda da zirveye ulaşmayı hedefleyen Okan Buruk ve öğrencileri, Konyaspor ile Rams Park'ta karşılaşacak. Karşılaşmadan alınacak 3 puanla birlikte hem çeyrek finale yükselmek hem de ev sahibi olmak isteniyor.

    Galatasaray’dan şaşırtan transfer! Orta sahanın yeni yıldızı olacak

    OKAN BURUK'TAN ÖĞRENCİLERİNE UYARI

    Her ne kadar derbiden 1 puanla ayrılıp gol yemese de sarı kırmızılı ekibin kalan maçlarda hata yapmaması için teknik direktör Okan Buruk büyük uğraş veriyor. Öğrencilerini her rakibe karşı aynı ciddiyet ve motivasyonla oynamaları konusunda uyarılarda bulunuyor.

    Galatasaray’dan şaşırtan transfer! Orta sahanın yeni yıldızı olacak

    ÖNCE KASIMPAŞA ARDINDAN ALANYASPOR

    Cimbom, Trendyol Süper Lig'de ise önce Kasımpaşa, sonrasında ise Alanyaspor deplasmanlarında 3 puan arayacak. İki kritik mücadeleden 6 puanla çıkmayı hedefleyen sarı kırmızılı ekip, sezonun ilk yarısında Paşa'ya karşı 3-0 öne geçmesine rağmen sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrılmıştı. Bu nedenle Okan Buruk kesinlikle kayıp istemediğini oyuncularına aktarıyor.

    Galatasaray’dan şaşırtan transfer! Orta sahanın yeni yıldızı olacak

    DERBİYE KADAR FİRE VERMEK YOK

    Aslan'ın kısa vadedeki en önemli hedefi Beşiktaş derbisi. Sezonun ilk yarısında evinde yendiği ezeli rakibini bu kez deplasmanda devirmek isteyen Galatasaray, Antalyaspor'u ağırlayacağı maçtan da 3 puanla ayrılıp Dolmabahçe'ye çıkmak amacında.

    Galatasaray’dan şaşırtan transfer! Orta sahanın yeni yıldızı olacak

    OKAN BURUK PFDK'YA SEVK EDİLDİ

    Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe derbisi sonrasında yaptığı açıklamalar nedeniyle PFDK'ya sevk edildi. TFF'den yapılan açıklamada gerekçe olarak futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar gösterildi.

    Galatasaray’dan şaşırtan transfer! Orta sahanın yeni yıldızı olacak

    EREN VE OSIMHEN'DEN İYİ HABER

    Derbide sakatlanarak oyundan çıkan Eren Elmalı ve Victor Osimhen'in durumları belli oldu. İki futbolcunun Konyaspor karşılaşmasında kadroda yer almaları bekleniyor.

    Galatasaray’dan şaşırtan transfer! Orta sahanın yeni yıldızı olacak

    SALLAI'DE NET BİR DURUM YOK

    Sezon başında takıma katılan ve AZ Alkmaar eşleşmesindeki performansıyla alkış toplayan Roland Sallai'nin durumu ise kesinlik kazanmadı. Macar yıldızın kupa maçında oynamaması gündemde.

    Galatasaray’dan şaşırtan transfer! Orta sahanın yeni yıldızı olacak

    TRANSFER ÇALIŞMALARI BAŞLADI

    Elinde kalan iki kulvarda da şampiyonluğa ulaşmayı hedefleyen Galatasaray'da bir yandan da gelecek sezonun kadrosu yapılandırılmaya çalışılıyor. Takımdan ayrılacak isimlere göre takviyeler yapılacak.

    Galatasaray’dan şaşırtan transfer! Orta sahanın yeni yıldızı olacak

    EKSİKLER BELİRLENDİ

    Teknik heyet ve yönetimin koordine şekilde çalıştığı transfer sürecinde alınacak oyuncular ve profilleri de istişare ediliyor. Gözlem ekibinin raporu da etkili rol oynuyor. Okan Buruk'un taktiğine uygun isimleri belirledi.

    Galatasaray’dan şaşırtan transfer! Orta sahanın yeni yıldızı olacak

    ÖNCE AYRILIKLAR

    Galatasaray'ın kadrosuna ekleme yapabilmesi için öncelikle bazı oyuncuların kontratlarından çıkması gerekiyor. Hem kontenjan hem de maddi olarak rahatlık kazanılması en önemli hamle olarak nitelendiriliyor.

    Galatasaray’dan şaşırtan transfer! Orta sahanın yeni yıldızı olacak

    YUSUF DEMİR İLK ADAY

    Rapid Wien'den 6 milyon euro bonservisle alınan ancak beklentileri bir türlü karşılayamamasının yanı sıra yabancı kontenjanında değerlendirilen Yusuf Demir ile yollar ayrılacak. Verim konusunda hayal kırıklığı yaşatan 21 yaşındaki futbolcunun talipleri bekleniyor.

    Galatasaray’dan şaşırtan transfer! Orta sahanın yeni yıldızı olacak

    JAKOBS İÇİN ÇÖZÜM ARANIYOR

    Zorunlu satın alma maddesiyle kiralanan Ismail Jakobs'un gelecek sezon kadroda yer alması beklenmiyor. Seneglali futbolcunun yaşadığı sakatlıklar nedeniyle Okan Buruk devam etmeye sıcak bakmıyor. Eğer satılabilirse satılacak. Bu bölgeye de bir oyuncu bakılacak.

    Galatasaray’dan şaşırtan transfer! Orta sahanın yeni yıldızı olacak

    MERTENS'İN DURUMU NETLEŞMEDİ

    Parçalı formayı giydikten sonra Galatasaray'a çok büyük katkı veren ve kazanılan şampiyonluklarda baş rollerden biri olan Dries Mertens'in kontratı sezon sonunda bitiyor. Belçikalı futbolcunun İstanbul'daki geleceği belirsizliğini koruyor. Deneyimli 10 numaranın sezon sonunda kararını vermesi bekleniyor.

    Galatasaray’dan şaşırtan transfer! Orta sahanın yeni yıldızı olacak

    MUSLERA AYRILABİLİR

    14 senedir kalenin vazgeçilmezi olan Fernando Muslera'nın da durumu Mertens gibi kesin değil. Okan Buruk ve teknik heyet devam etmekten yana ancak Uruguaylı kaleci için özellikle son dönemde gelen eleştiriler kafa karıştırıyor.

    Galatasaray’dan şaşırtan transfer! Orta sahanın yeni yıldızı olacak

    FUTBOLU MU BIRAKAYIM ÇIKIŞI

    Muslera, AZ Alkmaar'a 4-1 kaybedilen maç sonrasında "Zamanı gelince konuşurum demişti kendisi, şu anda bazı konuları konuşmanın zamanı mı? Kariyeriyle ilgili olabilir" sözlerine "Eleştiriler olabilir. Futbolu bırakmamı mı istiyorsunuz tam şu anda!" yanıtını vermişti.

    Galatasaray’dan şaşırtan transfer! Orta sahanın yeni yıldızı olacak

    ORTA SAHAYA MOUSSA KYABOU

    Galatasaray'ın, Sheriff Tiraspol forması giyen 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Moussa Kyabou'yu transfer etmek istediği iddia edildi. Africa Foot'un haberine göre, sarı-kırmızılı ekip, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Malili futbolcuyla ilgileniyor ve kulübüyle temas halinde.

    Galatasaray’dan şaşırtan transfer! Orta sahanın yeni yıldızı olacak

    BEDELSİZ İMZA ATABİLİR

    Kyabou'nun transferiyle ilgili Avrupa'dan birçok kulübün de devrede olduğu belirtilirken, oyuncunun sezon sonunda Sheriff Tiraspol'den bonservissiz ayrılacağı ifade ediliyor. Galatasaray'ın yaz transfer döneminde oyuncuya resmi teklif yapabileceği öne sürülüyor.

    Galatasaray’dan şaşırtan transfer! Orta sahanın yeni yıldızı olacak

    KULÜBÜ BIRAKMAK İSTEMİYOR

    Öte yandan, Sheriff Tiraspol'ün Kyabou'yu bedelsiz kaybetmemek için ona 3 yıllık yeni bir sözleşme teklif etmeyi planladığı da iddia ediliyor. Bu sezon 17 maça çıkan 26 yaşındaki futbolcu, henüz skor katkısı yapamadı.

    Galatasaray’dan şaşırtan transfer! Orta sahanın yeni yıldızı olacak

    TALİPLERİ VAR

    Sarı kırmızılı ekiple UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaşan İsveç temsilcisi IF Elfsborg kulübü de UEFA Avrupa Ligi'nde Sheriff Tiraspol ile oynanan maçlar sırasında Kyabou ile ilgilendi. Fransa'dan Le Havre ve bazı Hırvat kulüplerinin de oyuncuya ilgi gösterdiği belirtiliyor.

    Galatasaray’dan şaşırtan transfer! Orta sahanın yeni yıldızı olacak

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