Galatasaray’dan şaşırtan transfer! Orta sahanın yeni yıldızı olacak

JAKOBS İÇİN ÇÖZÜM ARANIYOR Zorunlu satın alma maddesiyle kiralanan Ismail Jakobs'un gelecek sezon kadroda yer alması beklenmiyor. Seneglali futbolcunun yaşadığı sakatlıklar nedeniyle Okan Buruk devam etmeye sıcak bakmıyor. Eğer satılabilirse satılacak. Bu bölgeye de bir oyuncu bakılacak.

MERTENS'İN DURUMU NETLEŞMEDİ Parçalı formayı giydikten sonra Galatasaray'a çok büyük katkı veren ve kazanılan şampiyonluklarda baş rollerden biri olan Dries Mertens'in kontratı sezon sonunda bitiyor. Belçikalı futbolcunun İstanbul'daki geleceği belirsizliğini koruyor. Deneyimli 10 numaranın sezon sonunda kararını vermesi bekleniyor.

MUSLERA AYRILABİLİR 14 senedir kalenin vazgeçilmezi olan Fernando Muslera'nın da durumu Mertens gibi kesin değil. Okan Buruk ve teknik heyet devam etmekten yana ancak Uruguaylı kaleci için özellikle son dönemde gelen eleştiriler kafa karıştırıyor.

FUTBOLU MU BIRAKAYIM ÇIKIŞI Muslera, AZ Alkmaar'a 4-1 kaybedilen maç sonrasında "Zamanı gelince konuşurum demişti kendisi, şu anda bazı konuları konuşmanın zamanı mı? Kariyeriyle ilgili olabilir" sözlerine "Eleştiriler olabilir. Futbolu bırakmamı mı istiyorsunuz tam şu anda!" yanıtını vermişti.