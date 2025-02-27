Sezon başında Barcelona'dan ayrılarak Manchester City'ye geri dönen İlkay Gündoğan, İngiliz ekibiyle 1+1 yıllık sözleşme imzalamıştı. Talksport'un haberine göre City yönetimi, Galatasaray'a transfer olmak istemesi durumunda bu opsiyonu kullanmayacağını belirtti.