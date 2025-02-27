İlkay Gündoğan (Takvim Foto Arşiv)
İLKAY'IN KARİYERİNDEKİ KUPALAR
Manchester City'de 8. sezonunu geçiren başarılı futbolcu, toplamda 341 maça çıkarken 62 gol ve 38 asist üretti. İlkay Gündoğan, City formasıyla 5 Premier Lig, 1 Şampiyonlar Ligi, 2 İngiltere Kupası, 4 İngiltere Lig Kupası ve 2 İngiltere Süper Kupası kazanarak toplamda 14 kupa elde etti.
İlkay Gündoğan (Takvim Foto Arşiv)
TARAFTAR HEYECANLI
Galatasaray taraftarları, Manchester City'den gelen bu haberle İlkay Gündoğan transferi için heyecanlanırken, gelişmeler yakından takip ediliyor.