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Galatasaray'a transferde müjdeli haber! Dünya devinden onay çıktı

Galatasaray’ın uzun süredir kadrosuna katmak istediği tecrübeli orta saha oyuncusu İlkay Gündoğan için sevindirici haber İngiltere’den geldi. İngiliz medyasındaki haberine göre, Manchester City yönetimi, sezon sonunda sarı-kırmızılı formayı giymek istemesi halinde İlkay Gündoğan’ın transferine engel olmayacak.

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Giriş Tarihi :27 Şubat 2025 , 16:43 Güncelleme Tarihi :27 Şubat 2025 , 16:48
Galatasaray’a transferde müjdeli haber! Dünya devinden onay çıktı

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Sezon başında Barcelona'dan ayrılarak Manchester City'ye geri dönen İlkay Gündoğan, İngiliz ekibiyle 1+1 yıllık sözleşme imzalamıştı. Talksport'un haberine göre City yönetimi, Galatasaray'a transfer olmak istemesi durumunda bu opsiyonu kullanmayacağını belirtti.

İlkay Gündoğan (Takvim Foto Arşiv)İlkay Gündoğan (Takvim Foto Arşiv)

TEKNİK DİREKTÖRLÜK İSTİYOR

Manchester City, 33 yaşındaki orta saha oyuncusunun futbolculuk kariyerini noktaladıktan sonra City Football Group (CFG) bünyesindeki takımlarda antrenörlük ve ilerleyen süreçte teknik direktörlük yapmasını istiyor.

İlkay Gündoğan (Takvim Foto Arşiv)İlkay Gündoğan (Takvim Foto Arşiv)

BU SEZON İLKAY GÜNDOĞAN

Manchester City formasıyla toplam 37 resmi maça çıkan İlkay Gündoğan, 2 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

İlkay Gündoğan (Takvim Foto Arşiv)İlkay Gündoğan (Takvim Foto Arşiv)

İLKAY'IN KARİYERİNDEKİ KUPALAR

Manchester City'de 8. sezonunu geçiren başarılı futbolcu, toplamda 341 maça çıkarken 62 gol ve 38 asist üretti. İlkay Gündoğan, City formasıyla 5 Premier Lig, 1 Şampiyonlar Ligi, 2 İngiltere Kupası, 4 İngiltere Lig Kupası ve 2 İngiltere Süper Kupası kazanarak toplamda 14 kupa elde etti.

İlkay Gündoğan (Takvim Foto Arşiv)İlkay Gündoğan (Takvim Foto Arşiv)

TARAFTAR HEYECANLI

Galatasaray taraftarları, Manchester City'den gelen bu haberle İlkay Gündoğan transferi için heyecanlanırken, gelişmeler yakından takip ediliyor.

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