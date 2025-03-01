Youssef En-Nesyri için astronomik hazırlık! Suudiler peşinde

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Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı ve gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi haline gelen Youssef En-Nesyri için flaş bir gelişme yaşandı.

SUUDİLER YOUSSEF EN-NESYRİ'NİN PEŞİNDE! Sezon başında Sevilla'dan 19.5 milyon Euro karşılığında transfer edilen 27 yaşındaki forvet için devre arasında Al Nassr'ın 35 milyon Euro'luk bir teklifte bulunduğu biliniyordu.