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Youssef En-Nesyri için astronomik hazırlık! Suudiler peşinde

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı ve gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi haline gelen Youssef En-Nesyri için flaş bir transfer gelişmesi yaşandı. Faslı golcünün menajerinin, sezon sonu için Suudi Arabistan'dan üç kulüple temas halinde olduğu ve Youssef En-Nesyri için dev bir teklif hazırladığı öne sürüldü.

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Giriş Tarihi :01 Mart 2025 , 12:56 Güncelleme Tarihi :01 Mart 2025 , 14:09
Youssef En-Nesyri için astronomik hazırlık! Suudiler peşinde

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Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı ve gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi haline gelen Youssef En-Nesyri için flaş bir gelişme yaşandı.

Youssef En-Nesyri için kesenin ağzını açacaklar! Bu kadarını kimse beklemiyordu

SUUDİLER YOUSSEF EN-NESYRİ'NİN PEŞİNDE!

Sezon başında Sevilla'dan 19.5 milyon Euro karşılığında transfer edilen 27 yaşındaki forvet için devre arasında Al Nassr'ın 35 milyon Euro'luk bir teklifte bulunduğu biliniyordu.

Youssef En-Nesyri için kesenin ağzını açacaklar! Bu kadarını kimse beklemiyordu

Ancak oyuncunun, kariyerine Avrupa'da devam etmek istemesi nedeniyle bu transfer gerçekleşmemişti. Yeni gelişmelere göre, En-Nesyri'nin menajeri sezon sonu için üç farklı Suudi ekibiyle görüşme halinde.

Youssef En-Nesyri için kesenin ağzını açacaklar! Bu kadarını kimse beklemiyordu

ASTRONOMİK BONSERVİS GÜNDEMDE

Sarı-lacivertlilerde gösterdiği başarılı performans nedeniyle talipleri artan yıldız forvet için 35 milyon euornun üstünde astronomik bir bonservis bedelinin gündemde olduğu belirtiliyor.

Youssef En-Nesyri için kesenin ağzını açacaklar! Bu kadarını kimse beklemiyordu

Fenerbahçe yönetimi, En-Nesyri'nin ayrılığına sıcak bakmasa da yüksek tekliflerin gelmesi durumunda transfere kapıyı tamamen kapatmama kararı alabilir.

Youssef En-Nesyri için kesenin ağzını açacaklar! Bu kadarını kimse beklemiyordu

Avrupa devlerinin de radarında olan başarılı golcü için önümüzdeki yaz kritik gelişmeler yaşanabilir.

Youssef En-Nesyri için kesenin ağzını açacaklar! Bu kadarını kimse beklemiyordu

YOUSSEF EN-NESYRİ'NİN FENERBAHÇE'DEKİ İSTATİSTİKLERİ

Sezona müthiş bir giriş yapan Youssef En-Nesyri, sarı-lacivertli formayla çıktığı 38 resmi maçta 25 gol kaydetti.

Youssef En-Nesyri için kesenin ağzını açacaklar! Bu kadarını kimse beklemiyordu

Trendyol Süper Lig, UEFA Avrupa Ligi ve Türkiye Kupası'nda rakip fileleri sarsan Faslı yıldız, Süper Lig'de ise 23 maçta 15 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

Youssef En-Nesyri için kesenin ağzını açacaklar! Bu kadarını kimse beklemiyordu

En-Nesyri, Süper Lig'de oynadığı son 9 maçın 7'sinde gol atmayı başararak toplamda 12 gol kaydetti. UEFA Avrupa Ligi'nde de etkili bir grafik çizen En-Nesyri, çıktığı son 3 maçta da ağları havalandırarak formunun zirvesinde olduğunu kanıtladı.

Youssef En-Nesyri için kesenin ağzını açacaklar! Bu kadarını kimse beklemiyordu

Fenerbahçe'nin şampiyonluk yarışında kritik rol oynayan En-Nesyri'nin sezon sonu vereceği karar merakla beklenirken, Suudi Arabistan'dan gelen astronomik teklifler yönetimin elini zorlayacak gibi görünüyor.

Youssef En-Nesyri için kesenin ağzını açacaklar! Bu kadarını kimse beklemiyordu

Kanarya, yıldız oyuncunun olası transferinden rekor bir gelir elde edebilir.

Youssef En-Nesyri için kesenin ağzını açacaklar! Bu kadarını kimse beklemiyordu

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