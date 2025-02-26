Real Sociedad - Real Madrid MAÇ SONUCU 🔴 Özet ve goller!

İspanya Kral Kupası'nda finale yükselmek isteyen Real Sociedad ve Real Madrid karşı karşıya geldi.
İspanya Kral Kupası'nda finale yükselmek isteyen Real Sociedad ve Real Madrid karşı karşıya geldi.
⏰ Real Sociedad - Real Madrid maçı kaç kaç bitti?
İspanya Kral Kupası yarı final ilk maçında Real Madrid, deplasmanda Real Sociedad'ı 1-0 mağlup ederek final yolunda önemli bir avantaj elde etti. Maçın tek golü, Brezilyalı genç yetenek Endrick'ten geldi. Milli futbolcumuz Arda Güler ise teknik direktör Carlo Ancelotti'nin tercihiyle ilk 11'de sahaya çıktı.
ARDA GÜLER OYNADI MI?
Son dönemde forma şansı bulmakta oldukça zorlanan milli oyuncumuz Arda Güler La Liga'da son olarak Valladolid karşısında 25 Ocak'ta oynanan maçta oyuna sonradan dahil olmuş ve 15 dakika süre alabilmişti.
İspanya Kral Kupası çeyrek final maçında Leganes deplasmanında mücadeleye ilk 11'de başlayan Arda Güler 76 dakika sahada kalmıştı.
Real Sociedad karşısında deplasmanda oynanacak ilk mücadelede Arda Güler ilk 11'de başladı.