Real Sociedad - Real Madrid MAÇ SONUCU 🔴 Özet ve goller!

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⏰ Real Sociedad - Real Madrid maçı kaç kaç bitti?

İspanya Kral Kupası yarı final ilk maçında Real Madrid, deplasmanda Real Sociedad'ı 1-0 mağlup ederek final yolunda önemli bir avantaj elde etti. Maçın tek golü, Brezilyalı genç yetenek Endrick'ten geldi. Milli futbolcumuz Arda Güler ise teknik direktör Carlo Ancelotti'nin tercihiyle ilk 11'de sahaya çıktı.