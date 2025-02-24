ÖZEL | Dev derbi durdu: Fenerbahçe taraftarları Galatasaray tribünlerine meşale attı!

Galatasaray ile Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında kozlarını paylaştı. İsabetli şut atılamayan ve gol de çıkmayan ilk yarı 0-0 sona erdi. İkinci devrede ise iki takım taraftarları gönül verdikleri tarafı desteklemek için desteğe başladı.
50. dakilkadan sonra sarı lacivertli ekibin tribünlerinde meşaleler yakıldı. Bu esnada Sloven hakem Slavko Vincic, mücadeleyi durdu. Meşalelerin bazıları Galatasaray tribünlerine atıldı.
Galatasaray ve Fenerbahçe tribünleri (Takvim Foto Arşiv)
Galatasaray tribünlerinde meşalelerin geldiği yerdeki taraftarlar panik yaşadı. Karşılaşma birkaç dakika sonra kaldığı yerden devam etti.