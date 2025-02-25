Galatasaray’dan Jose Mourinho hakkında savcılığa suç duyurusu: Portekizli ırkçılık yaptı! Dünya bu olayı konuşuyor

Galatasaray Kulübü, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'yu "Irkçılık" yaptığı iddiasıyla UEFA ve FIFA'ya şikayet edecek.
Sarı-kırmızılı kulüpten konuşla ilgili yapılan açıklamada, "Türkiye'de çalışmaya başladığından beri düzenli olarak Türk insanını aşağılayıcı sözler sarf eden Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, bugün ahlak dışı ifadelerine insanlık dışı söylemleri de eklemiştir. Jose Mourinho hakkında bu ırkçı söylemleri nedeniyle savcılığa suç duyurusunda bulunacağımızı, UEFA ve FIFA nezdinde de şikayetçi olacağımızı bildiririz. Tüm bu girişimlerimizin yanında 'Ahlak timsali' rakibimizin teknik direktörlerinin bu söylemi hakkında göstereceği tavrı takip edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.
Galatasaray'ın X açıklaması
Jose Mourinho (AA)
HERKES MAYMUN GİBİ ZIPLIYORDU
Portekizli teknik adam, Galatasaray ile oynadıkları derbinin ardından düzenlenen basın toplantısında, "Diğer kulübede herkes maymun gibi zıplıyordu." ifadelerini kullanmıştı.
Jose Mourinho'nun sözleri ve Galatasaray'ın açıklaması dünya basınında yer buldu (The Sun)
DERBİYE IRKÇILIK İDDİASI GÖLGESİ
Mourinho'nun karşılaşmanın ardından söylediği sözlerin ardından Galatasaray'ın yaptığı açıklama dünya gündemine oturdu. İngiliz medyasından TheSun, konu hakkında; "Derbiye rıkçılık iddiası gölgesi" yorumunda bulundu.
Sky Sports ise "Galatasaray, Fenerbahçe teknik direktörünü ırkçı ifadeler kullanmakla suçlayıp dava açacağını açıkladı." ifadelerini kullandı.
Relevo da "Galatasaray, oyuncuları için maymun benzetmesinde bulunan Jose Mourinho'ya dava açıp FIFA ve UEFA'ya şikayet edecek" sözleriyle olayı okuyucularına aktardı.