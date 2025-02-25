SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Galatasaray'dan Jose Mourinho hakkında savcılığa suç duyurusu: Portekizli ırkçılık yaptı! Dünya bu olayı konuşuyor

Galatasaray, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho hakkında "Irkçılık" yaptığı iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulunacak. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açklamada, "Jose Mourinho hakkında bu ırkçı söylemleri nedeniyle savcılığa suç duyurusunda bulunacağımızı, UEFA ve FIFA nezdinde de şikayetçi olacağımızı bildiririz" denildi. Portekizli teknik adam, berabere biten dev derbinin ardından düzenlenen basın toplantısında, "Diğer kulübede herkes maymun gibi zıplıyordu." ifadelerini kullanmıştı. Olay, dünya basınında da geniş yer buldu. İngilizler; "Derbiye ırkçılık iddiası gölgesi" ifadelerini kullandı.

AA AA
Giriş Tarihi :25 Şubat 2025 , 07:31 Güncelleme Tarihi :25 Şubat 2025 , 08:34
Galatasaray’dan Jose Mourinho hakkında savcılığa suç duyurusu: Portekizli ırkçılık yaptı! Dünya bu olayı konuşuyor

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Galatasaray Kulübü, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'yu "Irkçılık" yaptığı iddiasıyla UEFA ve FIFA'ya şikayet edecek.

    Sarı-kırmızılı kulüpten konuşla ilgili yapılan açıklamada, "Türkiye'de çalışmaya başladığından beri düzenli olarak Türk insanını aşağılayıcı sözler sarf eden Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, bugün ahlak dışı ifadelerine insanlık dışı söylemleri de eklemiştir. Jose Mourinho hakkında bu ırkçı söylemleri nedeniyle savcılığa suç duyurusunda bulunacağımızı, UEFA ve FIFA nezdinde de şikayetçi olacağımızı bildiririz. Tüm bu girişimlerimizin yanında 'Ahlak timsali' rakibimizin teknik direktörlerinin bu söylemi hakkında göstereceği tavrı takip edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.

    Galatasaray'ın X açıklaması Galatasaray'ın X açıklaması

    Jose Mourinho (AA)Jose Mourinho (AA)

    HERKES MAYMUN GİBİ ZIPLIYORDU

    Portekizli teknik adam, Galatasaray ile oynadıkları derbinin ardından düzenlenen basın toplantısında, "Diğer kulübede herkes maymun gibi zıplıyordu." ifadelerini kullanmıştı.

    Jose Mourinho'nun sözleri ve Galatasaray'ın açıklaması dünya basınında yer buldu (The Sun)Jose Mourinho'nun sözleri ve Galatasaray'ın açıklaması dünya basınında yer buldu (The Sun)

    DERBİYE IRKÇILIK İDDİASI GÖLGESİ

    Mourinho'nun karşılaşmanın ardından söylediği sözlerin ardından Galatasaray'ın yaptığı açıklama dünya gündemine oturdu. İngiliz medyasından TheSun, konu hakkında; "Derbiye rıkçılık iddiası gölgesi" yorumunda bulundu.

    Sky Sports ise "Galatasaray, Fenerbahçe teknik direktörünü ırkçı ifadeler kullanmakla suçlayıp dava açacağını açıkladı." ifadelerini kullandı.

    Relevo da "Galatasaray, oyuncuları için maymun benzetmesinde bulunan Jose Mourinho'ya dava açıp FIFA ve UEFA'ya şikayet edecek" sözleriyle olayı okuyucularına aktardı.

    ÖZEL | Dev derbi durdu: Fenerbahçe taraftarları Galatasaray tribünlerine meşale attı!ÖZEL | Dev derbi durdu: Fenerbahçe taraftarları Galatasaray tribünlerine meşale attı!
    ÖZEL | Dev derbi durdu: Fenerbahçe taraftarları Galatasaray tribünlerine meşale attı!

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN