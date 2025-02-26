Kayıp adam Ismail Jakobs

Galatasaray'ın Monaco'dan zorunlu satın alma opsiyonuyla kiraladığı Ismail Jakobs, sakatlığı nedeniyle sahaya çıkmakta zorlanıyor. 25 Ocak'ta oynanan Konyaspor maçından bu yana forma giyemeyen Senegalli futbolcunun aşil tendonundaki ağrıları devam ediyor. Yapılan kontrollerde, aşil tendonunun iç kısmındaki kasında yırtık tespit edilen Jakobs, uzun süredir fizyoterapi tedavisi görüyor.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde ayak bileğine buz bandı sarılı şekilde dolaşan 25 yaşındaki sol bek, kulüp personelinin yanı sıra kendi özel profesyonelleriyle de çalışıyor. Kendi diyetisyeni ve fizyoterapisti bulunan Jakobs'un ağrıları, uygulanan özel programlara rağmen geçmiyor.

Tekrarlama riski bulunan sakatlığı nedeniyle Senegalli oyuncunun en az 2-3 hafta daha sahalardan uzak kalması bekleniyor.