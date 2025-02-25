Derbi dünya basınında! "Şampiyonluğu kimse engelleyemez"

Galatasaray ile Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında kozlarını paylaştı. Kısır bir mücadeleye sahne olan karşılaşmada taraflar birer puanla sahadan ayrıldı ve aradaki fark 6'da kaldı.
Taraftarların rakip tribünlere meşale attığı ve Jose Mourinho'nun ırkçılık iddiasıyla suçlandığı derbinin ardından dünya basını da maç hakkında dikkat çekici başlıklar kullandı.
A Bola (Ekran Görüntüsü)
A BOLA: HAYAL KIRIKLIĞI
Fenerbahçe, Galatasaray ile 0-0 berabere kaldı. Her ne kadar zirveden 6 puan önde olsalar da kendilerine güveniyorlar.
Correira Dello Sport (Ekran Görüntüsü)
CORREIRA DELLO SPORT: MOURINHO OSIMHEN'İN 6 PUAN GERİSİNDE KALDI
Süper Lig'in ilk iki sırasında yer alan ezeli rakipler Rams Park'ta karşılaştı. Special One, Cimbom'u deviremedi. Mourinho daha fazla puan almayı hak ediyordu.
MUSLERA'DAN MUHTEŞEM KURTARIŞLAR
Maçta Fenerbahçe gole yaklaştı ancak hem Dijku hem de Dzeko'ya izin vermeyen Fernando Muslera dikkat çekmeyi başardı.