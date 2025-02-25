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Derbi dünya basınında! "Şampiyonluğu kimse engelleyemez"

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. İki ezeli rakibin mücadelesinden 0-0'lık eşitlik çıktı ve puanlar paylaşıldı. Dünya basını da karşılaşmaya geniş yer ayırdı. İşte o başlıklar...

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Giriş Tarihi :25 Şubat 2025 , 12:11 Güncelleme Tarihi :25 Şubat 2025 , 12:11
Derbi dünya basınında! Şampiyonluğu kimse engelleyemez

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    Galatasaray ile Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında kozlarını paylaştı. Kısır bir mücadeleye sahne olan karşılaşmada taraflar birer puanla sahadan ayrıldı ve aradaki fark 6'da kaldı.

    Taraftarların rakip tribünlere meşale attığı ve Jose Mourinho'nun ırkçılık iddiasıyla suçlandığı derbinin ardından dünya basını da maç hakkında dikkat çekici başlıklar kullandı.

    A Bola (Ekran Görüntüsü)A Bola (Ekran Görüntüsü)

    A BOLA: HAYAL KIRIKLIĞI

    Fenerbahçe, Galatasaray ile 0-0 berabere kaldı. Her ne kadar zirveden 6 puan önde olsalar da kendilerine güveniyorlar.

    Correira Dello Sport (Ekran Görüntüsü)Correira Dello Sport (Ekran Görüntüsü)

    CORREIRA DELLO SPORT: MOURINHO OSIMHEN'İN 6 PUAN GERİSİNDE KALDI

    Süper Lig'in ilk iki sırasında yer alan ezeli rakipler Rams Park'ta karşılaştı. Special One, Cimbom'u deviremedi. Mourinho daha fazla puan almayı hak ediyordu.

    MUSLERA'DAN MUHTEŞEM KURTARIŞLAR

    Maçta Fenerbahçe gole yaklaştı ancak hem Dijku hem de Dzeko'ya izin vermeyen Fernando Muslera dikkat çekmeyi başardı.

    Daily Mail(Ekran Alıntısı)Daily Mail(Ekran Alıntısı)

    DAILY MAIL: FENERBAHÇELİLERİN MEŞALE ATMASINDAN SONRA MAÇ DURDU

    Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi, bir grup taraftarın rakip takım tribünlerine meşale atması nedeniyle hakem tarafından geçici olarak durduruldu.

    30 bin polise rağmen olaylar çıktı.

    Nogomania (Ekran Alıntısı)Nogomania (Ekran Alıntısı)

    NOGOMANIA: ŞAMPİYONLUĞU ENGELLEYEMEZLER

    Galatasaray'ın 12 maç kala elinde bulundurduğu avantajın ardından kendilerine engel olacak bir takım olası gözükmüyor.

    Galatasaraydan Jose Mourinho hakkında savcılığa suç duyurusu: Portekizli ırkçılık yaptı! Dünya bu olayı konuşuyorGalatasaraydan Jose Mourinho hakkında savcılığa suç duyurusu: Portekizli ırkçılık yaptı! Dünya bu olayı konuşuyor
    Galatasaray'dan Jose Mourinho hakkında savcılığa suç duyurusu: Portekizli ırkçılık yaptı! Dünya bu olayı konuşuyor

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