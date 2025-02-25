Derbi dünya basınında! "Şampiyonluğu kimse engelleyemez"

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Galatasaray ile Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında kozlarını paylaştı. Kısır bir mücadeleye sahne olan karşılaşmada taraflar birer puanla sahadan ayrıldı ve aradaki fark 6'da kaldı. Taraftarların rakip tribünlere meşale attığı ve Jose Mourinho'nun ırkçılık iddiasıyla suçlandığı derbinin ardından dünya basını da maç hakkında dikkat çekici başlıklar kullandı.

A Bola (Ekran Görüntüsü) A BOLA: HAYAL KIRIKLIĞI Fenerbahçe, Galatasaray ile 0-0 berabere kaldı. Her ne kadar zirveden 6 puan önde olsalar da kendilerine güveniyorlar.