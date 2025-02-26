Real Sociedad - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta? Arda Güler ilk 11’de mi?

(Takvim Foto Arşiv)
REAL SOCİEDAD - REAL MADRİD MAÇI RÖVANŞI NE ZAMAN?
Çift maç oynayacak rakiplerin rövanş tarihi ise 1 Nisan 2025 olarak belirlendi.
(Takvim Foto Arşiv)
ARDA GÜLER REAL SOCİEDAD - REAL MADRİD MAÇINDA OYNAYACAK MI?
Arda Güler'in maçlarda süre almaması ile ilgili konuşan İtalyan teknik direktör Carlos Ancelotti şu sözleri paylaştı:
"Rodrygo, Vinicius, Valverde gibi oyuncular da benzer süreçlerden geçti. Arda'nın da zamana ihtiyacı var."
"Futbolcular sahada olmak ister. Oynamadığı zaman mutlu olmaması normal. Ancak bu süreç tüm genç futbolcular için geçerli."
İspanya Kral Kupası'nda Arda Güler'in dakika alıp almayacağı merak ediliyor.