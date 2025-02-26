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Real Sociedad - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta? Arda Güler ilk 11'de mi?

İspanya Kral Kupası nefes kesen yarı final maçlarına sahne oluyor. Real Sociedad, Şampiyonlar Ligi’ni hedefleyen Real Madrid’i Reale Arena’da konuk edecek. İki takım da finale bir adım daha yaklaşmak için mücadele ederken, ilk karşılaşmalar büyük önem taşıyor. Peki, Real Sociedad - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta? Arda Güler ilk 11'de mi? İşte maça ilişkin önemli detaylar.

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Giriş Tarihi :26 Şubat 2025 , 17:14 Güncelleme Tarihi :26 Şubat 2025 , 17:17
Real Sociedad - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta? Arda Güler ilk 11’de mi?

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İspanya Kral Kupası nefes kesen yarı final maçlarına sahne oluyor. Real Sociedad, Şampiyonlar Ligi'ni hedefleyen Real Madrid'i Reale Arena'da konuk edecek. İki takım da finale bir adım daha yaklaşmak için mücadele ederken, ilk karşılaşmalar büyük önem taşıyor. İşte maça ilişkin önemli detaylar.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

REAL SOCİEDAD - REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN?

İspanya Kral Kupası yarı final ilk karşılaşmasında oynanacak Real Sociedad - Real Madrid maçı 26 Şubat bugün TSİ 23.30'da başlayacak.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

REAL SOCİEDAD - REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı aktarılacak.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

REAL SOCİEDAD - REAL MADRİD MAÇI RÖVANŞI NE ZAMAN?

Çift maç oynayacak rakiplerin rövanş tarihi ise 1 Nisan 2025 olarak belirlendi.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

ARDA GÜLER REAL SOCİEDAD - REAL MADRİD MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Arda Güler'in maçlarda süre almaması ile ilgili konuşan İtalyan teknik direktör Carlos Ancelotti şu sözleri paylaştı:

"Rodrygo, Vinicius, Valverde gibi oyuncular da benzer süreçlerden geçti. Arda'nın da zamana ihtiyacı var."

"Futbolcular sahada olmak ister. Oynamadığı zaman mutlu olmaması normal. Ancak bu süreç tüm genç futbolcular için geçerli."

İspanya Kral Kupası'nda Arda Güler'in dakika alıp almayacağı merak ediliyor.

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