Real Sociedad - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta? Arda Güler ilk 11’de mi?

Çift maç oynayacak rakiplerin rövanş tarihi ise 1 Nisan 2025 olarak belirlendi.

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ARDA GÜLER REAL SOCİEDAD - REAL MADRİD MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Arda Güler'in maçlarda süre almaması ile ilgili konuşan İtalyan teknik direktör Carlos Ancelotti şu sözleri paylaştı:

"Rodrygo, Vinicius, Valverde gibi oyuncular da benzer süreçlerden geçti. Arda'nın da zamana ihtiyacı var."