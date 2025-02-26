Didier Drogba'dan Jose Mourinho'ya destek! "Babam nasıl ırkçı olabilir?"

Bu açıklamalar Avrupa basınında da büyük ses getirirken, Galatasaray'ın efsane oyuncularından ve uzun yıllar Jose Mourinho ile çalışmış olan Didier Drogba , sosyal medya hesabından konuya dair açıklama yaptı.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbinin ardından sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho , basın toplantısında sarı-kırmızılı yedek kulübesine yönelik ifadeleriyle büyük tepki çekti. Mourinho'nun, "Hakeme teşekkür etmem gerekir çünkü bahsettiğim pozisyonda diğer kulübede herkes maymun gibi zıplıyordu." sözleri, futbol dünyasında geniş yankı uyandırdı.

Jose Mourinho ve Didier Drogna (EPA)

Fidlişili yıldız yaptığı paylaşımda şunları yazdı;

"Sevgili GalatasaraySK

Sarı kırmızı formayı giymekten ne kadar gurur duyduğumu ve Türkiye'nin en köklü kulübüne olan sevgimi biliyorsunuz!

Rekabetlerin ne kadar tutkulu ve hararetli olabileceğini hepimiz biliyoruz ve ben de bunu deneyimleyecek kadar şanslıydım. Jose Mourinho hakkındaki son yorumları gördüm. Jose'yi 20 yıldır tanıdığımı söylediğimde bana güvenin ve o bir ırkçı değil ve tarih (geçmiş ve yakın zaman) bunu kanıtlamak için var. Maçlarımıza odaklanalım, muhteşem aslanlarımızı destekleyelim ve 5. yıldızı almak için ligi kazanalım. "Babam" nasıl ırkçı olabilir. Haydi çocuklar."