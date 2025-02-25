Galatasaray’da veda zamanı! Yıldız futbolcularla yollar ayrılacak

UEFA Avrupa Ligi'nde AZ Alkmaar'a elenen Galatasaray'ın elinde Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası kaldı. İki kulvarda yarışan Cimbom, mutlu sona ulaşmayı hedefliyor. Derbide alınan beraberlikle birlikte yakalanan avantaj herkesi keyiflendirdi.
UEFA Avrupa Ligi'nde AZ Alkmaar'a elenen Galatasaray'ın elinde Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası kaldı. İki kulvarda yarışan Cimbom, mutlu sona ulaşmayı hedefliyor. Derbide alınan beraberlikle birlikte yakalanan avantaj herkesi keyiflendirdi.
12 KRİTİK MAÇ KALDI
Bu sezon çıktığı karşılaşmalarda yenilgi yüzü görmeyen Aslan, namağlup yürüyüşünü sürdürdü. Okan Buruk ve öğrencilerinin önünde 12 maç var.
İşte oynanacak karşılaşmalar
33 MAÇ SONRA SESSİZ KALDI
Galatasaray, 27 Haziran 2024'te UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri play-off turu rövanş karşılaşmasında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında ağları havalandıramamış, o günden bu yana çıktığı 33 maçta rakip fileleri sarsmayı başarmıştı. Okan Buruk ve öğrencileri, Fenerbahçe karşısında gol sevinci yaşayamadı.
LİGDE BİLEĞİNİ BÜKEN YOK
Galatasaray, bu sezon Hatayspor'u evinde ağırladığı ve 2-1 kazanarak başladığı Süper Lig'de yenilgi yüzü görmedi. Sarı kırmızılılar 24 karşılaşmada 20 galibiyet alıp 4 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı. Ezeli rakiplerini ilk maçlarında yendi. Kanarya'ya karşı tek beraberliğini aldı.
HEDEF YENİLGİSİZ ŞAMPİYONLUK
Fenerbahçe engelini de yara almadan atlatan Galatasaray'da hedefe varmak için yoğun mesai harcanıyor. Teknik direktör Okan Buruk, oyuncularını şampiyonluk konusunda motive ederek Kasımpaşa ve Alanyaspor deplasmanlarına hazırlayacak. Cimbom daha önce 1985-1986 sezonunda çıktığı 36 karşılaşmayı yenilgisiz tamamlamasına rağmen kupayı kaldıramamıştı. Beşiktaş ise 1991-1992 sezonunu namağlup şampiyon bitirmişti. Aslan'ın hedefi seneyi yenilmeden tamamlayıp 5. yıldızı takmak.
OKAN BURUK'TAN MAÇ SONU AÇIKLAMALAR
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, derbinin ardından açıklamalarda bulundu. Buruk şunları söyledi; "Mücadele gücü iki takım için de çok yüksekti. Fenerbahçe'nin topu bize vereceğini biliyorduk. Topa yüzde 60 sahip olduk. Fenerbahçe'nin geçiş hücumlarıyla ve savunmadan uzun toplarla çıkacağını bekliyorduk. Bu da oyun içinde gerçekleşti. Bu şekilde rakibe pozisyon vermedik. Duran topların dışında da net pozisyon vermedik. Biz daha çok üretebilirdik. Bu anlamda beklentinin altında kaldık. Bunun için üç orta saha oynamamız ve ilerideki oyuncuların, beklerle birlikte performansı daha iyi olmalıydı. Daha çok üretip biraz daha hareketli olabilirdik. Hem bire birler hem ikili mücadeleleri yüksek toplarda alıp daha net ataklar yapabilirdik."
"Maçın başlangıcında Lemina'yı tek, Sara ve Torreira'yı 8 gibi başlattım. Burada iç koridor koşularını rakip alana yaptırmak istedim. Bunu zaman zaman yaptık ama net bir şekilde topla buluşamadık. İlk yarı Osimhen'in bir kafa vuruşu var. İkinci yarı birkaç tane dönen top dışında kendi üretmemizin altında kaldık."
"TÜRK HAKEMLERİNE SAYGISIZLIK YAPILDI"
"Bu maçın stresi çok farklı. Maçın kalitesi beklenti olarak çok yüksekti. Şampiyonlar Ligi yönetmiş bir hakemin ne kadar kötü bir performans ortaya koyduğunu ve elinin titrediğini gördük. Hiçbir şey yokken üç kere düdüğü ağzına götürdüğünü gördüm. Çok kötü fauller verdi. Oyunu çok kötü anlarda durdurdu. Dördüncüyü hiç dinlemedi. Bir el pozisyonu var ikinci yarı. Mert orada nerdeyse voleybol oynadı. Dördüncü el diyor, onu da dinlemiyor. Bu, Türk hakemlerine yapılmış bir saygısızlık. Dördüncü hakem Türk olduğu için dinlenmedi. Maçtan sonra Türk hakemlerinden daha kötü performans sergilediğini kendisine söyledim. Şampiyonlar Ligi, finaller yönetmiş bir hakemin eli ayağı titredi. Maçtan önce kendini öyle kasmıştı ki inanamadım. Yabancı hakem bu durumda maça çıkıyorsa iki takım oyuncularının ne kadar baskı altında olduğunu düşünün."
"AVANTAJ 7 PUAN"
"Maçı kazanmak çok önemli ama kaybedilmeyen birçok sene gördük. Gol olmadığı yerde 0-0'a giden maçlarda iki takımın da çok cesur ataklar yapmadığını birçok sene gördük. Bu sene de böyle oldu. Geçen seneyi de bu şekilde sayabiliriz. Hakem devamlı faul çalarak maçı durdurdu. Hakemin performansından çok mutsuzum. Hakemi yükseltiyorsunuz ve çok yüksek bir para verip getiriyorsunuz… Maç 0-0 bitsin de bana da bir şey olmasın diyorsun. Kazanmak isterdik ama bir yandan baktığımızda 6 puanlık avantajımızı 7 puana çıkardık. Bu anlamda kazanamadığımız için üzgünüz. Kendi sahamız olduğu için galibiyetle ayrılmak istiyorduk. Karşımızda da formda bir takım vardı. Direncimiz ve mücadele gücümüz iyiydi. Biraz üretmekte sıkıntı yaşadık."
"YİNE ŞAMPİYONLUK İSTİYORUZ"
"Maç maç düşünmek gerekiyor. Perşembe bir kupa maçımız var. Daha sonra pazar günü Kasımpaşa ile maçımız var. Maçlarımıza yine kazanmak için çıkacağız. Zorlu maçlar oynayacağız. Avrupa'da maalesef yokuz. Bu kadro kalitemizle çok daha güçlü olacağız. Morata ve Ismail Jakobs'tan mahrum oynadık. Yunus'u oynatma şansımız oldu. Bu bizim için önemliydi. Bugün üç yeni oyuncumuz vardı. İlk defa birbirleriyle 11'e başladılar. Takımın adaptasyon sürecini de hesaba kattığımızda, haftalar tek maça düştüğünde fiziksel ve mental açıdan daha iyi hazırlanma şansımız olacak. Şu anda hiçbir şey kazanmadık. Avantajımız var. Maçları tek tek düşünüp oynadığımızda bu avantajı kazanmak istiyoruz. Yine şampiyon olmak istiyoruz."
"LEMINA ÖNEMLİ KATKI SAĞLADI"
"Hedefim önümüzdeki 9 maçı da kazanmak. Bunu oyuncularıma söylüyorum. Bu dokuz maçı kazandığımız takdirde zaten şampiyon oluyoruz. Hedefimiz 9 maçı kazanmak. Lemina fiziksel olarak takıma önemli katkı sağladı. İkili mücadeleleri kazanması çok önemli. İkili mücadele fazla kazanan oyuncumuz çok yoktu. O bizim için çok önemli oldu. Topa sahip olma ve oyunu yönetme anlamında da çok önemli işler yaptı. Son 10-15 dakika yoruldu. Tabii ki çok maç eksiği var. Onun dışında çok faydalı oynadı. Bu maçta onun gibi bir oyuncuya ihtiyacımız vardı. Takıma önemli katkı sağladı. Tüm oyuncularım değerli. Oynayan herkes bugün elinden geleni yaptı; ama Mario uzun zamandır ilk defa çıktığı 11 maçında iyi işler çıkardı."
"MOURINHO AĞLAMAYA DEVAM ETSİN"
Meslektaşı Mourinho hakkında da konuşan Buruk; "The Crying One'nın konuşması biraz uzun sürdü. Biliyorsunuz ağlamasıyla meşhur. Uzun uzun ağladı. İçeride ağladı, hakem odasına girdi, ağladı. Ağlamaya devam etsin. İki takım için de oyun olarak çok mutlu olduğumuz bir maç değildi. Mücadele gücü çok yüksekti. Rakibimiz ligde topla oynama sıralamasında 7. sırada. Geçiş ve uzun topları çok fazla kullanan, kanatlardan orta yapan bir takımdı. Uzun topları Lemina ile kestik. Yan ortalarda da doğru pozisyonlar aldık. Duran toplarda net bir pozisyona girdiler. Biz daha üretken olabilirdik. Fiziksel olarak, mücadele anlamında iyi işler yaptık. Benim görüşüm, bu kadar kötü performans gösteren bir derbi hakemi hatırlamıyorum. Bütün maçı durduran, saçma sapan fauller veren. Bizim aleyhimize verdiği kararlar, gösterdiği kartlar, verdiği fauller, vermediği fauller oldu. Birçok şeyi aleyhimize verdi. Maç öncesi ne kadar baskı altında olduğu yüzünden belliydi. Bu kadar tecrübeli, final yönetmiş bir hakemin elinin, ayağının titremesi... 3 kere pozisyon yokken, düdüğü ağzına götürdüğünü gördüm. Türk olduğu için 4. hakemi hiç dinlemedi. Mert Müldür'ün yerde el pozisyonu var, basketbol oyuncusu gibi eliyle sektirdi. 4. hakem el diyor, sadece Türk olduğu için vermedi. Ona oyun içerisindeyken 'Çok karışma' dedi. Bu kadar kötü performans görmedim. Tabii ki Fenerbahçe'nin, Fenerbahçe'nin hocasının hoşuna gidecektir. Çünkü bütün faul haklarını kendilerinden yana kullandı. Oyunu çok durdurdu. Biz hep Türk hakemlerinin oyunu durdurmasından şikayet ediyorduk. Bence iki misli durduran bir hakem vardı. Kendi performansının çok altındaydı. Bunun da üzerindeki baskıdan kaynaklandığını düşünüyorum. İlk defa Türkiye'de bir derbi yönetiyor. Oyunu o kadar çok durdurdu ki bunla ilgili Türk hakemlerinin hakkını yiyormuşuz. Oyunu yavaşlatmada daha kötüleri da varmış"
"MOURINHO'YU KINIYORUM"
"Bugün çok net gördük. Maçı inanılmaz durdurdu. Bu kadar kötü yöneteceklerse, yönetmesinler. İyi hakem gelecekse, burada hakem seçmek çok önemli. Bu hakem üzerinden yapılan inanılmaz hava oldu. Herkes bu hakemin geleceğini biliyordu. Maribor'dan hakem geliyor, Acun Iıcalı'nın Maribor'da takımı var, UEFA Başkanı'nın Ali Koç ile yakınlığı, bir sürü bu hakemi dışarıdan rahatsız edecek, baskı altına alabilecek şey var. Ben, bunlar var demiyorum. Bir hakemi seçerken, o hakemin rahat kafayla gelmesi için bunların ortadan kalkması gerekiyor. İngiltere'den, Fransa'dan, İspanya'dan gelseydi, bunların hiçbiri olmayacak. Yanlış hakem seçimiyle bunu hakeme yüklüyoruz. Mourinho maçtan sonra hakem odasına girdi. Oradaki Türk hakeme hakaretvari konuşması da bence çok yanlış, 'Bunlar yönetseydi, maç böyle olurdu' diye. Bu da çok yanlış. Türk hakemini küçük düşürmek, buna inanamıyorum ve bunu kınıyorum. Bu baskının ortadan kalkması lazım. Hangi maça kim gelirse gelsin, doğru yönetecekse, objektif olacaksa gelsin." dedi.
3 SAKAT BİRDEN!
Galatasaray'da derbi maçın faturası ağır oldu. Mücadelede Victor Osimhen, Eren Elmalı ve Roland Sallai sakatlanarak oyundan çıktı. Nijeryalı yıldız hakkında konuşan kulüp doktoru Yener İnce, yapılacak kontrollerin ardından duruma bakacaklarını dile getirdi.
İLK YOLCU JAKOBS
Sarı kırmızılılarda yola devam edilmeyecek ilk isim Ismail Jakobs. Sürekli sakatlanması nedeniyle beklentileri karşılayamayan Senegalli futbolcunun zorunlu satın alma maddesi sürecin önünü tıkıyor. Yönetim, Monaco ile görüşerek anlayış gösterilmesini talep edecek. Eğer olumlu sonuç alınmazsa en az hasarla sürecin atlatılmasına gayret gösterilecek.
JELERT İÇİN TEKLİFLER BEKLENECEK
Sezon başında Kopenhag'dan alınan Elias Jelert'in de durumu sallantıda. Danimarkalı sağ bekin üzerine Frankowski takviyesi yapıldı. Yaz aylarında gelecek tekliflere göre hareket edilecek. Kiralık veya bonservisiyle gönderilmesi yüksek ihtimal olarak gözüküyor.
KEREM DEMİRBAY ALMANYAYA'YA DÖNEBİLİR
Üst üste kazanılan 2 şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Kerem Demirbay, yapılan transferlerin ardından adeta formayı unuttu. Gurbetçi futbolcunun sözleşmesi gelecek sezon sona ermeden yolların ayrılması gündemde. Almanya'dan bazı takımların ilgilendiği öne sürüldü.
YUSUF GÖNDERİLECEK
6 milyon euro bonservisle Rapid Wien'den alınan ancak hayal kırıklığından öteye gidemeyen Yusuf Demir için de ayrılık yakın. Devre arasında talibi çıkmayan 21 yaşındaki futbolcunun yaz aylarında öncelikli olarak kiralık gönderilmesi planlanıyor.
MERTENS BEKLENİYOR
Galatasaray'a imza attığı günden bu yana katkısıyla herkesi kendine hayran bırakan Dries Mertens'in geleceği ile ilgili vereceği karar, kulüpteki durumunu da direkt etkileyecek. Belçikalı futbolcunun İstanbul kariyerini sonlandırma ihtimali bulunuyor.