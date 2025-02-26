Şenol Güneş'ten galibiyet sonrası eleştiri! "Oyun görüşü biraz düşük"

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 3. hafta mücadelesinde Trabzonspor , sahasında ağırladığı Çaykur Rizespor 'u 5-2'lik skorla mağlup etti. Bu galibiyetle çeyrek finale yükselen bordo-mavililer, taraftarına büyük bir sevinç yaşattı.

Şenol Güneş ve Simıon Banza (AA)

İŞTE ŞENOL GÜNEŞ'İN AÇIKLAMALARI:

Başından sonuna kadar hak ettiğimiz bir sonuç oldu. Girenler, oynayanlar bu dirayeti gösterdi ve farklı bir skor çıktı. Skoru lehimize alınca oyun rahat oldu. Önemli olan bunu sürdürebilmek.

Zubkov ve Mustafa'nın sakatlıkları oldu. Draguş, Galatasaray maçında sakatlandı yeni dönebildi daha. Biz darbeleri çok alıyoruz, diğer konulara girmiyoruz.

Her maçı kazanmak için oynayacağız, içerisi veya dışarısı fark etmez. Deplasmanda kaybetmenin verdiği bir eziklik bir fobi olmuş olabilir. Futbol oynamaya çalışan bir takımız, Umarım Konya'da da galibiyeti alırız.

Attığımız golde doğru var, yediğimiz golde hatamız var. Eksikleri konuşuyoruz genelde, düzeltmek için. Buna alışmak zaman alacak ama alışınca takım gelişecek. Lundstram çok akıllı bir oyuncu, oyun görüşü yüksek bir oyuncu. Mendy çok dinamik bir oyuncu ama Lundstram'a göre oyun görüşü biraz düşük. Bazen oyun iyi oluyor ama hatalar yapıyor. Trabzonspor taraftarının istediği takım olma yolunda ilerliyoruz.