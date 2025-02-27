Gaziantep FK-Fenerbahçe kupa maçı saat kaçta, ne zaman? Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 3. ve son hafta maçında 27 Şubat Perşembe günü(bugün) deplasmanda Gaziantep FK ile sahayı paylaşacak. Peki Gaziantep FK-Fenerbahçe kupa maçı saat kaçta ve hangi kanalda? İşte maça ilişkin merak edilenler.