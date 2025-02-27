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Gaziantep FK-Fenerbahçe kupa maçı saat kaçta, ne zaman? Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 3. ve son hafta maçında 27 Şubat Perşembe günü(bugün) deplasmanda Gaziantep FK ile sahayı paylaşacak. Peki Gaziantep FK-Fenerbahçe kupa maçı saat kaçta ve hangi kanalda? İşte maça ilişkin detaylar.

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Giriş Tarihi :27 Şubat 2025 , 15:06 Güncelleme Tarihi :27 Şubat 2025 , 15:06
Gaziantep FK-Fenerbahçe kupa maçı saat kaçta, ne zaman? Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

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Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 3. ve son hafta maçında 27 Şubat Perşembe günü(bugün) deplasmanda Gaziantep FK ile sahayı paylaşacak. Peki Gaziantep FK-Fenerbahçe kupa maçı saat kaçta ve hangi kanalda? İşte maça ilişkin merak edilenler.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

GAZİANTEP FK-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 3. ve son hafta maçında 27 Şubat Perşembe günü (bugün) deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek.

Gaziantep Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak müsabakayı hakem Yasin Kol yönetecek.

Mücadele A Spor'dan canlı olarak aktarılacak.