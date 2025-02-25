Süper Lig’de 28. haftanın programı belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasının maç programını açıkladı. Galatasaray Antalyaspor'u,Fenerbahçe ise Samsunspor'u ağırlayacak. Beşiktaş Konyaspor'a, Trabzonspor da Başakşehir'e konuk olacak.
14 Mart 2026 Cuma
20.30 Galatasaray - Antalyaspor
15 Mart Cumartesi
13.30 Gaziantep FK - Kayserispor
16.00 Kasımpaşa - Alanyaspor
20.30 Konyaspor - Beşiktaş
20.30 Başakşehir - Trabzonspor
16 Mart Pazar
13.30 Rizespor - Bodrum FK
16.00 Hatayspor - Sivasspor
16.00 Göztepe - Eyüpspor
20.30 Fenerbahçe - Samsunspor