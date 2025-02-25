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Süper Lig'de 28. haftanın programı belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasının maç programını açıkladı. Hafta Galatasaray - Antalyaspor mücadelesi ile 14 Mart'ta açılacak. 16 Mart'taki Fenerbahçe - Samsunspor karşılaşmasıyla sona erecek.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :25 Şubat 2025 , 15:52 Güncelleme Tarihi :25 Şubat 2025 , 15:58
Süper Lig’de 28. haftanın programı belli oldu

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    Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasının maç programını açıkladı. Galatasaray Antalyaspor'u,Fenerbahçe ise Samsunspor'u ağırlayacak. Beşiktaş Konyaspor'a, Trabzonspor da Başakşehir'e konuk olacak.

    14 Mart 2026 Cuma

    20.30 Galatasaray - Antalyaspor

    15 Mart Cumartesi

    13.30 Gaziantep FK - Kayserispor

    16.00 Kasımpaşa - Alanyaspor

    20.30 Konyaspor - Beşiktaş

    20.30 Başakşehir - Trabzonspor

    16 Mart Pazar

    13.30 Rizespor - Bodrum FK

    16.00 Hatayspor - Sivasspor

    16.00 Göztepe - Eyüpspor

    20.30 Fenerbahçe - Samsunspor

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