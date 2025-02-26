Barcelona'nın teknik direktörü Hansi Flick yönetimindeki ekip, mücadelede dört kez öne geçmesine rağmen Atletico Madrid'in geri dönüşlerine engel olamadı. Ev sahibi ekibin gollerini 19. dakikada Pedri, 21. dakikada Pau Cubarsi, 41. dakikada Inigo Martinez ve 74. dakikada Robert Lewandowski kaydetti.

Diego Simeone'nin Atletico Madrid'i ise maça hızlı başladı. Konuk ekibin golleri 1. dakikada Julian Alvarez, 6. dakikada Antoine Griezmann, 84. dakikada Marcos Llorente ve 90+3. dakikada Alexander Sörloth'tan geldi.

İki takımın da iki farklı mağlubiyetten geri dönmeyi başardığı bu unutulmaz karşılaşma, futbolseverler tarafından büyük beğeni topladı. Mücadelenin ardından oyuncular ve teknik ekipler tribünlerden alkış aldı.

Kupanın finalisti olacak takım, 2 Nisan 2025 tarihinde Atletico Madrid'in ev sahipliğinde oynanacak rövanş maçında belli olacak.