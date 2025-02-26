Maccabi Playtika-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta? FB basketbol maçı hangi kanalda?

THY Avrupa Ligi'nin 27. haftasında Fenerbahçe Beko, Maccabi Playtika ile kritik bir mücadeleye çıkacak. Şampiyonluk yarışının iddialı ekiplerinden biri olan sarı-lacivertliler, rakibini devirerek zirve takibini sürdürmek istiyor.
THY Avrupa Ligi'nin 27. haftasında Fenerbahçe Beko, Maccabi Playtika ile kritik bir mücadeleye çıkacak. Şampiyonluk yarışının iddialı ekiplerinden biri olan sarı-lacivertliler, rakibini devirerek zirve takibini sürdürmek istiyor.
Maç Ne Zaman ve Hangi Kanalda?
Fenerbahçe Beko ile Maccabi Playtika arasındaki mücadele, 27 Şubat Perşembe akşamı oynanacak. Maç, Sırbistan'ın Aleksandar Nikolic Salonu'nda saat 23.00'te başlayacak ve S Sport ekranlarından naklen yayınlanacak.
Fenerbahçe Beko Zirve Takibini Sürdürüyor
EuroLeague'de çıktığı son maçta sahasında Real Madrid'i 78-67 gibi net bir skorla mağlup eden Fenerbahçe Beko, 25 maçta 17 galibiyet ve 8 mağlubiyet ile 2. sırada bulunuyor. Sarı-lacivertliler, bir maç eksiğine rağmen zirve yolunda kritik bir avantaj elde etmek amacında.
Maccabi Playtika Zor Dönemden Geçiyor
EuroLeague'de istikrarsız bir performans sergileyen ve sezona beklentilerin altında bir başlangıç yapan Maccabi Playtika, ligde 6 galibiyet ve 20 mağlubiyet ile 17. sırada yer alıyor. Rakibi karşısında çıkış arayacak olan İsrail ekibi, taraftar desteğinden yoksun bir şekilde Sırbistan'da sahaya çıkacak.
Son Maçta Fenerbahçe Galip Gelmişti
Bu iki ekip arasındaki son mücadelede Fenerbahçe Beko, rakibini 84-82 mağlup etmeyi başarmıştı. Sarı-lacivertliler, bu maçtan da galibiyetle ayrılıp play-off yolunda önemli bir avantaj elde etmek istiyor.
EuroLeague'de heyecan dolu bir akşam basketbolseverleri bekliyor. Fenerbahçe Beko'nun çıkacağı kritik deplasman mücadelesi, zirve yarışında belirleyici rol oynayabilir.