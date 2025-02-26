Maccabi Playtika-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta? FB basketbol maçı hangi kanalda?

THY Avrupa Ligi 'nin 27. haftasında Fenerbahçe Beko , Maccabi Playtika ile kritik bir mücadeleye çıkacak. Şampiyonluk yarışının iddialı ekiplerinden biri olan sarı-lacivertliler, rakibini devirerek zirve takibini sürdürmek istiyor.

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Fenerbahçe Beko Zirve Takibini Sürdürüyor

EuroLeague'de çıktığı son maçta sahasında Real Madrid'i 78-67 gibi net bir skorla mağlup eden Fenerbahçe Beko, 25 maçta 17 galibiyet ve 8 mağlubiyet ile 2. sırada bulunuyor. Sarı-lacivertliler, bir maç eksiğine rağmen zirve yolunda kritik bir avantaj elde etmek amacında.