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Maccabi Playtika-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta? FB basketbol maçı hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 27. haftasında deplasmanda Maccabi Playtika ile heyecan dolu bir maça çıkacak. Euroleague'de oynadığı son maçta Real Madrid'i deviren Fenerbahçe Beko, bu hafta Sırbistan temsilcisi Maccabi Playtika karşısına çıkacak. Peki Maccabi Playtika-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte merak edilen maç bilgileri.

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Giriş Tarihi :26 Şubat 2025 , 14:35 Güncelleme Tarihi :26 Şubat 2025 , 14:35
Maccabi Playtika-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta? FB basketbol maçı hangi kanalda?

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    THY Avrupa Ligi'nin 27. haftasında Fenerbahçe Beko, Maccabi Playtika ile kritik bir mücadeleye çıkacak. Şampiyonluk yarışının iddialı ekiplerinden biri olan sarı-lacivertliler, rakibini devirerek zirve takibini sürdürmek istiyor.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Maç Ne Zaman ve Hangi Kanalda?

    Fenerbahçe Beko ile Maccabi Playtika arasındaki mücadele, 27 Şubat Perşembe akşamı oynanacak. Maç, Sırbistan'ın Aleksandar Nikolic Salonu'nda saat 23.00'te başlayacak ve S Sport ekranlarından naklen yayınlanacak.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Fenerbahçe Beko Zirve Takibini Sürdürüyor

    EuroLeague'de çıktığı son maçta sahasında Real Madrid'i 78-67 gibi net bir skorla mağlup eden Fenerbahçe Beko, 25 maçta 17 galibiyet ve 8 mağlubiyet ile 2. sırada bulunuyor. Sarı-lacivertliler, bir maç eksiğine rağmen zirve yolunda kritik bir avantaj elde etmek amacında.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Maccabi Playtika Zor Dönemden Geçiyor

    EuroLeague'de istikrarsız bir performans sergileyen ve sezona beklentilerin altında bir başlangıç yapan Maccabi Playtika, ligde 6 galibiyet ve 20 mağlubiyet ile 17. sırada yer alıyor. Rakibi karşısında çıkış arayacak olan İsrail ekibi, taraftar desteğinden yoksun bir şekilde Sırbistan'da sahaya çıkacak.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Son Maçta Fenerbahçe Galip Gelmişti

    Bu iki ekip arasındaki son mücadelede Fenerbahçe Beko, rakibini 84-82 mağlup etmeyi başarmıştı. Sarı-lacivertliler, bu maçtan da galibiyetle ayrılıp play-off yolunda önemli bir avantaj elde etmek istiyor.

    EuroLeague'de heyecan dolu bir akşam basketbolseverleri bekliyor. Fenerbahçe Beko'nun çıkacağı kritik deplasman mücadelesi, zirve yarışında belirleyici rol oynayabilir.

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