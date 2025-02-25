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Galatasaray - Fenerbahçe derbisi için flaş yorum! "Jose Mourinho'nun filmi"

Trendyol Süper Lig'in 25. haftası Galatasaray - Fenerbahçe derbisi ile sona erdi. İki ezel irakibin karşı karşıya geldiği mücadeleden gol sesi çıkmadı ve taraflar sahadan birer puanla ayrıldı. Şampiyonluk yarışında korunan 6 puanlık farkın ardından spor yazarları da müsabakayı değerlendirdi. İşte o yorumlar...

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Giriş Tarihi :25 Şubat 2025 , 08:14 Güncelleme Tarihi :25 Şubat 2025 , 08:14
Galatasaray - Fenerbahçe derbisi için flaş yorum! Jose Mourinho’nun filmi

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    Heyecan fırtınasına sahne olan Trendyol Süper Lig'de 25. haftanın kapanışı Rams Park'ta oldu. İlk maçı Kadıköy'de kazanan Galatasaray, evinde Fenerbahçe'yi ağırladı. Cimbom'un neredeyse işi bitireceği, Kanarya'nın ise farkı kapatıp psikolojik olarak üstünlüğü ele alabileceği derbi çok kısır geçti ve başldığı gibi 0-0 bitti.

    Galatasaray - Fenerbahçe derbisi için flaş yorum! Jose Mourinho’nun filmi

    Karşılaşmada alınan beraberlik sonrasında zirvedeki 6 puanlık fark korundu. Kalan 12 haftada rekabet yine aynı şekilde devam edecek. Spor yazarları da dünyanın gözünü çevirdiği derbi hakkında önemli yorumlarda bulundu.

    Galatasaray - Fenerbahçe derbisi için flaş yorum! Jose Mourinho’nun filmi

    ONUR ÖZKAN: EL CLASICO

    ASLINDA bizim için tam anlamıyla El Clasico oldu… Yine büyük beklentilerin olduğu, yine büyük heyecanla beklenen bir Galatasaray-Fenerbahçe derbisinden "Biz şimdi ne izledik?" diyerek ayrıldık. Korkuların, kaygıların, olası tartışmaların taktiğin ve tekniğin yerini aldığı bir 90 dakika oldu.

    Kabul edelim, Galatasaray derbiye çok kötü zamanda yakalandı. Takımın yüzde 80'inin form durumu kötü, ritim bozuk ve fiziksel problemler var. Okan Buruk büyük ihtimalle "Risk alırsam kaybederim" diye düşündü ve belki de Galatasaray kariyerinde ilk kez pragmatist bir yaklaşım sergiledi. Ancak atladığı nokta şu oldu. Galatasaray'ın bu oyunla alakalı herhangi bir pratiği yok. 2.5 yıldır önde oynamak için kodlanmış futbolcuların bir anda kontrol futbolu alışması zaten mümkün değildi. Sonuç sıfır gol pozisyonu ve 1 isabetli şut oldu.

    Galatasaray - Fenerbahçe derbisi için flaş yorum! Jose Mourinho’nun filmi

    Ancak Mourinho bırakın maçın başında, 80'den sonra bile risk almayı aklının ucundan geçirmedi.
    Herhalde o da Galatasaray'ın düşen formuna ve zorlu fikstürüne güveniyor.
    Sonuç olarak lider Galatasaray 6 puan önde olduğu derbiden, ikili averajı da alıp 7 puan önde çıktı.
    Fenerbahçe 2 puan mı kaybetti yoksa yarışa tutunup doğruyu mu yaptı? Bunun sonuçlarını mayıs ayında göreceğiz.

    "Yine büyük beklentilerin olduğu, yine büyük heyecanla beklenen bir derbiden "Biz şimdi ne izledik?" diyerek ayrıldık."

    Galatasaray - Fenerbahçe derbisi için flaş yorum! Jose Mourinho’nun filmi

    EVREN TURHAN: GALATASARAY İSTEDİĞİNİ ALDI

    Gözler derbideydi. Galatasaray 6 puanlık avantajını kullanmak istiyordu.
    Sarı-Kırmızılılar beraberlikle sezon sonu için genel averajda üstün olacaktı. Çok kontrollü başladı Okan Hoca derbiye. İlk defa 4-2-3-1 sistemiyle çıkıldı.
    Orijinal bekler sahadaydı Fenerbahçe karşısında. Lemina da ortaya geçti. Sara daha ön planda kullanıldı. Ama üretkenlikte çok ciddi sıkıntılar çekti. İlk yarıda Galatasaray çok net pozisyona giremedi. Oyunun kontrolü Galatasaray'dı. Fenerbahçe de ilk 10 dakika içinde etkili geldi ama oyun durağan bir şekilde ilerledi. İki takım çok etkiyi değildi ve vasat bir görüntü çizdiler ilk yarıda. Galatasaray avantajı çok iyi kullanmak istiyordu. Onun için çok sabırlı oynadı karşılaşmada.

    Galatasaray - Fenerbahçe derbisi için flaş yorum! Jose Mourinho’nun filmi

    Lemina maçın yıldızıydı bence.
    Barış ile Sallai çok etkili değildi. Bir türlü ön alanda topla buluşamadılar.
    Osimhen onlara nazaran biraz yıprattı Fenerbahçe savunmasını.
    Muslera derbi maçlarının oyuncusu. O da iyiydi Fenerbahçe karşılaşmasında. İkinci yarıda hocaların hamleleri önemliydi.
    Yunus'un oyuna girmesiyle Fenerbahçe'nin baskısı kırıldı.
    Sonuç olarak Galatasaray'ın dev derbiden avantajlı çıktı.

    "Galatasaray avantajı çok iyi kullanmak istiyordu. Onun için çok sabırlı oynadı derbide.
    Okan Hoca ve öğrencileri istediğini aldı."

    Galatasaray - Fenerbahçe derbisi için flaş yorum! Jose Mourinho’nun filmi

    LEVENT TÜZEMEN: KIRAN KIRANA MÜCADELE İZLEDİK

    G.Saray-F.Bahçe derbisi, prangalı bir düelloya dönüştü.
    İki hoca da savunma güvenliğini ön plana çıkardı, temponun yükselmesine izin vermediler. G.Saray için kazanmak çok değerliydi, ama kaybetmemek aranın kapanmaması ve ikili averajı korumak adına önemliydi.
    Futbolda kazanamıyorsan kaybetme kuralı her zaman geçerlidir.
    G.Saray taraftarını kutluyorum, sahaya yabancı madde atmadılar, rakibe kafayı takmayıp tamamen kendi oyuncularını desteklediler.

    Galatasaray - Fenerbahçe derbisi için flaş yorum! Jose Mourinho’nun filmi

    G.Saray yönetimi, taraftarlarını taşkınlık yapmaması konusunda uyarırken maç sonu oluşabilecek iki takım arasındaki sataşmaları önlemek adına mükemmel bir güvenlik önlemi sağlandı. Kıran kırana bir mücadele izledik. Maçın hakemi Vincic, Şampiyonlar Ligi standartlarında bir maç yönetmedi, çok fazla faulleri çaldı, ne şiş yansın ne de kebap zihniyeti ile derbiyi yönetti. G.Saray topa daha fazla hakim oldu ama gol yollarında yeterli pozisyonları üretemedi.

    Galatasaray - Fenerbahçe derbisi için flaş yorum! Jose Mourinho’nun filmi

    Çünkü Osimhen kenardan etkili ortalar alamadığı gibi hücumda yalnız kaldı. Lemina G.Saray adına maçın en iyisiydi. Arkadaşlarını bir maestro gibi yönetti, savunmaya yardıma gelip tehlike yaratabilecek F.Bahçe ataklarını çabukluğu ile önledi. Bazı maçların hikayesi vardır. 33. kez F.Bahçe derbisine çıkan kaptan Muslera, kalesinde büyüdü üç tane net pozisyonu önledi.

    Galatasaray - Fenerbahçe derbisi için flaş yorum! Jose Mourinho’nun filmi

    Bu arada İrfan Can Eğribayat'ı da kutluyorum o da F.Bahçe adına kalesinde çok dikkatliydi.
    Tehlike olabilecek pozisyonları erken davranıp engelledi. G.Saray iki şampiyonluk yolunda yara almadı, elindeki avantajı devam ettirdi, bu beraberlik takım üzerindeki stresi aldığı gibi Okan hoca ve öğrencilerinin önlerine daha güvenli bakmalarını sağlayacaktır.

    Galatasaray - Fenerbahçe derbisi için flaş yorum! Jose Mourinho’nun filmi

    MUSTAFA ÇULCU: ALIN SİZE YABANCI HAKEM

    Fenerbahçe pusuda Galatasaray'ın hata yapmasını bekliyor. Her iki takım da kontrollüydü. Galatasaray rakip ceza alanında topla buluşmakta zorlandı. Topa daha fazla sahip ama sonuç yok. İlk yarı her iki takım içinde gol beklentisi düşük korner atılmayan orta alan mücadelesi içinde geçti. İkinci yarı özellikle 60'tan sonra Fenerbahçe kulübe zenginliğini kullanarak oyunda daha fazla pozisyon bulan taraftı. Her iki takım da Muhammed Ali gibi ayak dansı yapıyor, tek yumruk hakları var vuran nakavt yapacak. Ama o yumruk gelmedi. Berabere bitti. 55 yıl sonra ligde yabancı hakem görmekten dolayı eski bir hakem olarak çok üzüldüm. Vincic maçın ilk dakikalarında sözlü ikazlarla oyunu kontrolüne aldı. Fenerbahçe'nin attığı gol öncesi Szymanski kaleci Muslera'ya faul yaptı. Gol iptali doğru. Galatasaray'ın 33'te penaltı beklediği Osimhen- Skriniar-Yusuf pozisyonunda devam kararı doğru. Kaleci İrfan ile mücadelesinde Osimhen'e çıkan sarı doğru.

    Galatasaray - Fenerbahçe derbisi için flaş yorum! Jose Mourinho’nun filmi

    Sloven hakem, dandik, kabul görmeyen fauller çaldı. Beklenti içinde olunan bazı net faulleri pas geçti. Oyuncuların hakeme tepkileri itirazları Türk hakemlere yaptıkları gibi değildi. Frenli ve temkinliydiler. 66'da Skriniar-David hava topuna çıktılar. Hemen arkalarında Lamina'nın koluna gelen kısa mesafede beklenmedik top penaltı olmaz, devam kararı doğru. Bu pozisyonda hakemin ismi Selahattin, VAR'ın ismi Ali olsaydı bu maçtan sonra hakemliği bitmişti. Vincic ve Alen olunca kimsenin sesi çıkmaz. 88'de Sallai'ye çıkardığı sarı kartta bekleyip avantaj oynatıp dönüp gösterebilirdi. Barış'ın ceza alanı kenarındaki atağında Mert yerdeki topta önce destek kolu sonra da oynayan kolu ile oynuyor. Mert'e sarı kart ve frikik vermeliydi. Gösterdiği sarı kartlar doğru. Türk hakemleri oyunu salmıyor, oynatmıyor, çok faul çalıyor diye eleştiriliyorlardı. Buyurun; elit kategori usta yabancı hakem Vincic, 35 faulle maçı tamamladı.

    Galatasaray - Fenerbahçe derbisi için flaş yorum! Jose Mourinho’nun filmi

    GÜRCAN BİLGİÇ: BERABERLİĞE OYNADILAR

    İki takımın da "anların" peşine düşmesi sürpriz olmadı. Mourinho kendi sahasında kalmak yerine ön baskıyla rakibinin oyun boyunu uzattı. Akıl pasları yerini uzun toplara bıraktı. Szymanski ve Fred orta sahayı kapatarak rakibi merkezden uzaklaştırdı. Sonuçta ilk yarıda tek şutta kalan, pas koridorları tıkanan Galatasaray karşısında, ustalarının "doğru kararlarını" bekleyen Fenerbahçe vardı. İhtiraslı tribünlerin tutkusuna karşılık veremeyen Galatasaray vardı sahada. Buna karşılık sağdan ve soldan yüksek toplar ile santrforlarını devreye sokmak istedi Fenerbahçe. Hücum planında ceza sahasına pas ile girmenin olmadığını da anladık böylece.

    Galatasaray - Fenerbahçe derbisi için flaş yorum! Jose Mourinho’nun filmi

    Okan Buruk'un Mertens yerine Lemina tercihi ile "mücadele" taktiği yaptı. "Yenilmemesi" gerektiğinin farkında olarak, topu aldı ama pozisyonlarından vazgeçti. Fenerbahçe'nin iki hücum aklı vardı; Fred ve Tadic... Dzeko ise kriz olan her bölgede pasa kendisini gösterdi. Kostic anahtar oyuncu oldu. Hem defansta, hem de hücum geçişlerinde aranan isimdi. Etkili de oynadı. Böylesine bıçak sırtı maçta iki kalecinin de güven veren performansı da vardı. Muslera iki, İrfan Can ise bir net hamlenin sahibi oldu. İki tarafın da esas istediğini aldığı, iki cesaretsiz hocanın yönettiği maçta Sloven hakem Vincic'in yönetimi de bu yöndeydi. Kurt hakem takım tavırlarının farkında, kritik pozisyonlardaki faul kararları maçın dengede kalmasını da sağladı. Belli ki tembihlenmiş, her pozisyonu "acaba beni aldatıyorlar mı?" gözüyle seyretti. Ters kararları vardı ama çok tartışma olmadan maçı bitirdi. 13 hafta kaldı, heyecan devam ediyor.

    Galatasaray - Fenerbahçe derbisi için flaş yorum! Jose Mourinho’nun filmi

    İLKER YAĞCIOĞLU: ALAN RAZI VEREN RAZI

    SÜPER Lig'de iki şampiyonluk adayının günlerce heyecanla beklenen mücadelesi golsüz beraberlikle sonuçlandı. Açıkçası dağ fare doğurdu diyebilirim. Pozisyonu olmayan pas hataları ile ve bol faul dolu bir maç izledik.
    Yerimizden kalkacak heyecanlandığımız pozisyon olmadı desek yeridir. Bunun da en büyük sebebi iki hocanın kazanmayı değil kaybetmemeyi düşünmesiydi. Hiç risk almadılar karşılaşmada. Orta sahada kör dövüşü olan bir maç gördük.

    Galatasaray - Fenerbahçe derbisi için flaş yorum! Jose Mourinho’nun filmi

    Galatasaray'da Lemina sahanın en iyi oyuncusuydu. Adete iki kişilik oynadı. Fenerbahçe'de de genç Yusuf Akçiçek gerilimi bu kadar yüksek bir maçta hatasız oynayarak göz doldurdu.
    Alan razı, veren razı kötülerin daha çok olduğu derbiydi... Herhalde Okan Hoca aradaki 6 puanlık farka güveniyor.
    Jose Mourinho da Galatasaray'ın Süper Lig'deki zor deplasmanlarını hesaba katıp öne geçebileceğini tahmin ediyor.
    İşin sevindirici tarafı ise saha içinde çok fazla gerilimin olmaması ve oyuncuların da birbirlerine gerekli saygıyı göstermeleriydi. Bu da hiç olmazsa bir kazanç olarak dün gecenin notlarına yazıldı.

    "İki takımın hocası da maçta kazanmayı değil kaybetmemeyi düşündü. Bu yüzden dev derbide hiç risk almadılar."

    Galatasaray - Fenerbahçe derbisi için flaş yorum! Jose Mourinho’nun filmi

    ALİ GÜLTİKEN: GECENİN KAZANANI GALATASARAY

    Muazzam bir denge maçı oldu. Bol pozisyon ve gol bekleyenler açısından hayal kırıklığı olarak da görülebilir. Ama sonucun her türlüsünün şampiyonluk yarışını belirleyeceği bu süreçleri makul görmek lazım. Durum böyle olunca öncelik her zaman savunma oluyor. Bu açıdan baktığımızda iki takım da oyunun bu tarafını çok iyi oynadı. Karşılıklı olarak oyunu kilitlediler de diyebiliriz. İlk yarıda sıfır korner, sıfır isabetli şutla biten bir derbi herhalde yoktu, bu açıdan da tarihe geçtiler.
    İki takımın savunma oyuncuları mükemmel oynadı. Fenerbahçe'de Yusuf, çıkana kadar Çağlar, Skriniar; Galatasaray'da Sanchez, Abdülkerim'in oyunun ve skorun bu şekilde kalmasında büyük payı vardı. Ev sahibi olarak G.Saray'ın Mertens yerine Sara tercihi orta alanda Lemina ve Torreira ile seçtiği oyun şekli, zaten maçı tarif eder nitelikteydi.

    Galatasaray - Fenerbahçe derbisi için flaş yorum! Jose Mourinho’nun filmi

    Fenerbahçe kazanmaya daha çok ihtiyacı olan taraf olarak oyunu dönem dönem ciddi şekilde zorladı ama belli bir noktaya kadar getirebildi. F.Bahçe'de Dzeko'nun muazzam performansına Fred'in eşlik ettiği bölümler gördük ama bunlar da istenen hücum zenginliğine dönüşmedi.
    Galatasaray zaten 6 puan farkla maça başladı. Bu maçın berabere bitmesiyle beraber ikili averajda da öne geçti. Bu da 7 puan demek. O yüzden G.Saray'da Okan Hoca'nın seçtiği bu oyunu normal karşılamak lazım. Şampiyonluktaki en önemli rakiple puan farkına bir de averaj üstünlüğünü ilave ettiğinde gecenin kazananı olarak devam etti. F.Bahçe açısından da kaybetmeden hâlâ yarışın içinde olması önemliydi.

    Galatasaray - Fenerbahçe derbisi için flaş yorum! Jose Mourinho’nun filmi

    ÖMER ÜRÜNDÜL: MAÇI KİLİTLEDİLER

    Fenerbahçe'nin deplasmanda öncelikle takım savunmasına özen göstereceği doğal bir durumdu. Galatasaray da 6 puanlık farkla önde olduğunu düşünerek savunma güvencesini ön plana çıkarıp kendi evinde alışılmış dışı kontrol futbolu oynayınca ilk 45 dakika karşılıklı sıfır pozisyonla geçti. İkinci yarıda biraz hareketlenme varsa da yine kısır döngü değişmedi. Akılda kalan iki pozisyon vardı. Biri Djiku'nun duran topta kafa vuruşunda Muslera'nın kurtarışı, diğeri de İrfan Can'ın kritik pozisyonda Osimhen'le girdiği topa başarılı müdahalesiydi. Tabii karşılıklı kilitleme maçı olunca 3 santrfor Dzeko, En-Nesyri ve Osimhen varlık gösteremediler. G.Saray'ın sağ beki Frankowski'nin takıma gün geçtikçe faydalı olacağı görüşündeyim. Bana göre en iyi ara transfer Lemina.

    Galatasaray - Fenerbahçe derbisi için flaş yorum! Jose Mourinho’nun filmi

    Gelelim F.Bahçe cephesine. Büyük kariyerine rağmen Mourinho kadar yaptığı yanlışta ısrar eden bir teknik adam görmedim. Defalarca vurguladım, bilhassa zorluk derecesi yüksek maçlarda çift santrforun biri 39 yaşında, onların arkasında fizik gücü çok yetersiz Tadic oynarsa başarılı sonuç sadece tesadüflere bağlıdır. Ve bu Tadic 90 dakika sahada kaldı. Oğuz bir kanat forveti, dün iki çıkışı dışında adeta sağ bek oynadı. Bana göre takımın en iyileri 3'lü defans, kaleci İrfan ve büyük bir özveriyle yalnızları oynayan Fred. G.Saray bu neticeyle ligde çok büyük bir avantaj elde etti. Büyük tecrübesiyle tansiyonu çok iyi düşüren ve sahada bir hakem otoritesi olduğunu hissettiren Vincic'i de kutlamak lazım.

    Galatasaray - Fenerbahçe derbisi için flaş yorum! Jose Mourinho’nun filmi

    BÜLENT TİMURLENK: MOURINHO'NUN FİLMİ

    Çeyrek asırdır Mourinho'nun kariyerini izleyenler, Portekizli'nin her şeyini kaybedeceği maçlardan çok şey kazanabilmek adına topuyla tüfeğiyle saldırmayacağını bilirler. Taraftarlar mutlaka 3 puan ister ama burada devreye işte duygusal zekâ girer. Akıl oyunlarından daha çok sinir harbi…
    Galatasaray'ın dörtlü dizilen savunmasında Frankowski'nin Kostic ve Tadic karşısında zor durumlara düştüğü ilk yarıda, Fenerbahçe savunmasına arkasındaki boşlukta Sallai-Yusuf eşlemesinden genç stoper galip çıkıp, Barış da Oğuz Aydın-Çağlar'a üstünlük sağlamayınca Buruk'un tek çaresi, Sara'nın hat kıracak paslarıydı. O da zaten onları atamadı.

    Galatasaray - Fenerbahçe derbisi için flaş yorum! Jose Mourinho’nun filmi

    "Mourinho bu derbide beraberliğe imza atardı" demek, tabelada geri düşmediği sürece bir hızlı hücum ya da duran top organizasyonuyla golü bulmak da demekti. Buruk, kanatlarını değiştirmeyi tercih etmedi. Portekizli, kartlı Çağlar'ı alıp Amrabat ile de orta sahayı sertleştirdiğinde momentumu da almıştı. Okan Buruk yine geç kaldı ama kenardan getirdiği Yunus ve Mertens de bir katkı vermediler. Lemina hazır olmayan hali ile tek başına orta sahayı tutuyorsa, Buruk, kendi elinde hazır dediği futbolcularının haline bakmalı…
    G.Saray'ın sahasında bir isabetli şut atıp, korner bile kullanmadığı maçın senaryosunu yazan da yöneten de Jose Mourinho'dur. İstediğini alıp almadığını gelecek haftalar gösterecek ama bir futbol gerçeği, Galatasaray'ın 2025 yılında derbi/büyük maç kazanacak kadar futbol oynamadığı… Derbinin en iyileri Lemina ve Fred…

    Galatasaray - Fenerbahçe derbisi için flaş yorum! Jose Mourinho’nun filmi

    AHMET ÇAKAR: SONUCA ETKİ ETMEDİ

    Kazananın çıkmadığı, futbolun olmadığı, tedbirlerin ve kontrolün ön planda olduğu bir maç izledik. Mourinho haklı olarak önce kaybetmeyeyim dedi. Alışılmış takım savunmasını çok iyi kurdu ve Galatasaray'a neredeyse tek pozisyon vermedi. Özellikle bazı oyuncular standartlarının altındaydılar. Mesela Tadic, mesela Dzeko, mesela Fred… Çıkana kadar Çağlar ve maç boyu Yusuf'u çok başarılı buldum. Galatasaray'ın ise Lemina dışında çok da iyi oynayan oyuncusu yoktu. Anlaşılan o ki Okan Buruk da önce kaybetmeyeyim, haftalardır basit gol yeme kâbusunu tekrar yaşamayalım düşüncesindeydi. Öyle ki daha önce birçok basit hatta köy takımı diye tanımlayacağımız takımlardan öyle goller yedi ki dün gece yeseydi bunun telafisi çok güç olacaktı. Sonuçta kazanan çıkmadı. 6 puanlık fark devam ediyor, üstelik ikili averaj da tamamen Galatasaray lehine. Bazı futbolcuların ya da pek çok ismin hayal kırıklığı olduğunu söyleyebiliriz. Bunların başında da Osimhen ve En-Nesyri geliyor. Son haftalarda sürekli gol atan bu oyuncular, dün gece neredeyse pozisyona giremediler.

    Galatasaray - Fenerbahçe derbisi için flaş yorum! Jose Mourinho’nun filmi

    Gelelim hakeme… Sonuca etkisi yok. Ama kötü maç yönetti. Yanlış fauller, kestiği avantajlar, vermediği elle oynamalara baktığımızda bu seviye için fazlaca hatalı. Fenerbahçe'nin ilk yarıda iptal edilen golünde Szymanski'nin Muslera'ya faulü var. Karar doğru. Hemen ardından Osimhen, Fenerbahçe ceza alanı içinde yerde kaldı. Galatasaray penaltı bekledi ama böyle basit bir penaltı olmaz. Yine Oğuz topu çıkartırken topa vurduğu esnada top eline çarptı. Penaltıyla uzaktan yakından alakası olamaz. Çünkü topa vurup uzaklaştırmaya çalışan Oğuz, herhalde kendi uzaklaştırdığı topu elle kesecek hali yok.

    Galatasaray - Fenerbahçe derbisi için flaş yorum! Jose Mourinho’nun filmi

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