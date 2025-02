Galatasaray - Fenerbahçe derbisi için flaş yorum! "Jose Mourinho'nun filmi"

Bu arada İrfan Can Eğribayat'ı da kutluyorum o da F.Bahçe adına kalesinde çok dikkatliydi. Tehlike olabilecek pozisyonları erken davranıp engelledi. G.Saray iki şampiyonluk yolunda yara almadı, elindeki avantajı devam ettirdi, bu beraberlik takım üzerindeki stresi aldığı gibi Okan hoca ve öğrencilerinin önlerine daha güvenli bakmalarını sağlayacaktır.

MUSTAFA ÇULCU: ALIN SİZE YABANCI HAKEM

Fenerbahçe pusuda Galatasaray'ın hata yapmasını bekliyor. Her iki takım da kontrollüydü. Galatasaray rakip ceza alanında topla buluşmakta zorlandı. Topa daha fazla sahip ama sonuç yok. İlk yarı her iki takım içinde gol beklentisi düşük korner atılmayan orta alan mücadelesi içinde geçti. İkinci yarı özellikle 60'tan sonra Fenerbahçe kulübe zenginliğini kullanarak oyunda daha fazla pozisyon bulan taraftı. Her iki takım da Muhammed Ali gibi ayak dansı yapıyor, tek yumruk hakları var vuran nakavt yapacak. Ama o yumruk gelmedi. Berabere bitti. 55 yıl sonra ligde yabancı hakem görmekten dolayı eski bir hakem olarak çok üzüldüm. Vincic maçın ilk dakikalarında sözlü ikazlarla oyunu kontrolüne aldı. Fenerbahçe'nin attığı gol öncesi Szymanski kaleci Muslera'ya faul yaptı. Gol iptali doğru. Galatasaray'ın 33'te penaltı beklediği Osimhen- Skriniar-Yusuf pozisyonunda devam kararı doğru. Kaleci İrfan ile mücadelesinde Osimhen'e çıkan sarı doğru.