Galatasaray - Fenerbahçe derbisi için flaş yorum! "Jose Mourinho'nun filmi"

Heyecan fırtınasına sahne olan Trendyol Süper Lig 'de 25. haftanın kapanışı Rams Park'ta oldu. İlk maçı Kadıköy'de kazanan Galatasaray , evinde Fenerbahçe 'yi ağırladı. Cimbom'un neredeyse işi bitireceği, Kanarya'nın ise farkı kapatıp psikolojik olarak üstünlüğü ele alabileceği derbi çok kısır geçti ve başldığı gibi 0-0 bitti.

ONUR ÖZKAN: EL CLASICO

ASLINDA bizim için tam anlamıyla El Clasico oldu… Yine büyük beklentilerin olduğu, yine büyük heyecanla beklenen bir Galatasaray-Fenerbahçe derbisinden "Biz şimdi ne izledik?" diyerek ayrıldık. Korkuların, kaygıların, olası tartışmaların taktiğin ve tekniğin yerini aldığı bir 90 dakika oldu.

Kabul edelim, Galatasaray derbiye çok kötü zamanda yakalandı. Takımın yüzde 80'inin form durumu kötü, ritim bozuk ve fiziksel problemler var. Okan Buruk büyük ihtimalle "Risk alırsam kaybederim" diye düşündü ve belki de Galatasaray kariyerinde ilk kez pragmatist bir yaklaşım sergiledi. Ancak atladığı nokta şu oldu. Galatasaray'ın bu oyunla alakalı herhangi bir pratiği yok. 2.5 yıldır önde oynamak için kodlanmış futbolcuların bir anda kontrol futbolu alışması zaten mümkün değildi. Sonuç sıfır gol pozisyonu ve 1 isabetli şut oldu.