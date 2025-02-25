Galatasaray’da derbinin faturası 3 sakat! Osimhen için açıklama

Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, Fenerbahçe derbisinin son anlarında sakatlanarak oyundan çıktı. Sarı-kırmızılı ekibin sağlık ekibi, futbolcunun durumunun yapılacak MR sonrası netlik kazanacağını belirtti. Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce, maç sonrası yaptığı açıklamada, Osimhen'in sakatlığıyla ilgili olarak "Durumuna bakacağız" ifadelerini kullandı.

Derbide yalnızca Osimhen değil, Galatasaray'ın diğer oyuncuları Eren Elmalı ve Roland Sallai de sakatlık yaşayarak oyundan çıkmak zorunda kald��. İlk 11'de sahaya çıkan bu üç futbolcunun sağlık durumlarının kısa süre içinde netleşmesi bekleniyor.