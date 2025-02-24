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Trabzonspor'dan Slavko Vincic açıklaması! "Adalet için eşitlik istiyoruz"

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında oynanan Galatasaray - Fenerbahçe maçının ardından Trabzonspor'dan açıklama geldi. Bordo mavililer, Sloven hakemin derbi maçlarını yönetmesini istedi.

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Giriş Tarihi :24 Şubat 2025 , 22:42 Güncelleme Tarihi :24 Şubat 2025 , 22:42
Trabzonspor’dan Slavko Vincic açıklaması! Adalet için eşitlik istiyoruz

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    İşte bordo mavililerden yapılan açıklama;

    "Futbolun adaletini korumak, rekabetin eşit ve adil şartlarda sürdürülmesini sağlamak, sporun ruhuna uygun bir şekilde sahada emeğin karşılığının verilmesini temin etmek, tüm paydaşların ortak sorumluluğudur.

    Bu doğrultuda, kritik karşılaşmalarda maçın sonucuna doğrudan etki edebilecek hataların önüne geçmek adına, deplasmanda oynayacağımız Fenerbahçe ve evimizde oynayacağımız Galatasaray maçlarında; tecrübeli ve en önemlisi hakkaniyetli bir yönetim sergileyeceğine inandığımız Slavko Vincic'in görev almasını talep ediyoruz.

    Türkiye Futbol Federasyonu'nu, futbolun adil yönetilmesi adına gerekli adımları atmaya ve bu kritik mücadelelerin, sporun ruhuna uygun bir şekilde yönetilmesini sağlamak için sorumluluk almaya davet ediyoruz.

    Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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