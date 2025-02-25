Barcelona - Atletico Madrid maçı ne zaman? Kanalı, saati ve maçın muhtemel 11’leri

İspanya Kral Kupası'nda nefes kesen bir mücadele bu akşam izleyiciyle buluşacak. Barcelona ile Atletico Madrid, yarı finalde karşı karşıya geliyor ve bu dev karşılaşma, iki kulübün de final yolundaki şanslarını belirleyecek. Peki, maç saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte karşılaşmaya ilişkin tüm detaylar...