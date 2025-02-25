SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Barcelona - Atletico Madrid maçı ne zaman? Kanalı, saati ve maçın muhtemel 11'leri

İspanya Kral Kupası'nda nefes kesen bir mücadele bu akşam izleyiciyle buluşacak. Barcelona ile Atletico Madrid, yarı finalde karşı karşıya geliyor ve bu dev karşılaşma, iki kulübün de final yolundaki şanslarını belirleyecek. Peki, maç saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte karşılaşmaya ilişkin tüm detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :25 Şubat 2025 , 13:02 Güncelleme Tarihi :25 Şubat 2025 , 13:04
Barcelona - Atletico Madrid maçı ne zaman? Kanalı, saati ve maçın muhtemel 11’leri

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    İspanya Kral Kupası'nda nefes kesen bir mücadele bu akşam izleyiciyle buluşacak. Barcelona ile Atletico Madrid, yarı finalde karşı karşıya geliyor ve bu dev karşılaşma, iki kulübün de final yolundaki şanslarını belirleyecek. Peki, maç saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte karşılaşmaya ilişkin tüm detaylar...

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    BARCELONA - ATLETİCO MADRİD MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

    İspanya Kral Kupası yarı finalde Barcelona, Atletico Madrid ile kozlarını paylaşacak. Büyük mücadele, bu akşam saat 23.30'da başlayacak.

    Karşılaşma Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı izlenebilecek.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    BARCELONA - ATLETİCO MADRİD MAÇI | MUHTEMEL 11'LER

    • Barcelona: Szczesny; Kounde, Araujo, I Martinez, Balde; De Jong, Pedri; Raphinha, Olmo, Yamal; Lewandowski
    • Atletico Madrid: Musso; Molina, Gimenez, Le Normand, Galan; Simeone, De Paul, Barrios, Lino; Griezmann, Alvarez
    Antalyaspor - Beşiktaş maçı ne zaman? Tarih, saat ve yayın bilgileriAntalyaspor - Beşiktaş maçı ne zaman? Tarih, saat ve yayın bilgileri
    Antalyaspor - Beşiktaş maçı ne zaman? Tarih, saat ve yayın bilgileri