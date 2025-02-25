Fenerbahçe’de Yusuf Akçiçek sevinci!

Süper Lig'de şampiyonluk yarışında Galatasaray'ın 6 puan gerisinde olan Fenerbahçe, derbi karşılaşmasına aradaki farkı eritmek adına çıkmıştı. Ancak elde edilen 0-0'lık sonuç sonrası fark değişmedi.

Mücadelede en çok dikkat çeken noktalardan biri de Yusuf Akçiçek'in performansı oldu. Genç oyuncu, Jose Mourinho tarafından üçlü stoperin solunda görevlendirildi.

Karşılaşma boyunca da rakip oyunculara karşı çok iyi bir maç çıkardı. Avrupa'nın bazı takımlarının da izlemeye geldiği bilinen Yusuf'un yurt dışına transferi konusunda da her geçen gün iddialar güçleniyor.